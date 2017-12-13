Мировая премьера Volkswagen Jetta следующей генерации пройдет на Детройтском автосалоне, который откроется в январе 2018 года. Внешний облик седана выполнен в новом фирменном стиле бренда: на кузове стало больше острых линий, решетку радиатора сделали как у флагманского седана VW Arteon, а задние фонари – по мотивам «четырехдверки» Virtus.

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Салон тоже полностью новый. В топовых версиях Jetta получит цифровую «приборку», которая визуально объединена с большим сенсорным экраном мультимедиа-системы. Подобное решение есть и у хэтча VW Polo последнего поколения.

Новая Jetta построена на платформе MQB. По предварительным данным, в линейку моторов американской версии модели войдет бензиновая «турбочетверка» 1.4 TSI мощностью 150 л.с. Двигатель будет сочетаться с шестискоростной механической коробкой или восьмидиапазонным «автоматом».

1 / 3 На фото: Volkswagen Jetta предыдущего поколения 2 / 3 На фото: Volkswagen Jetta предыдущего поколения 3 / 3 На фото: Volkswagen Jetta предыдущего поколения

В США продажи новинки, вероятно, начнутся во второй половине 2018-го. Сроки появления модели в России пока неизвестны. Нынешняя Jetta представлена на российском рынке с бензиновыми моторами 1.6 MPI (90 или 110 л.с.) и 1.4 TSI (125 или 150 л.с.). Цена седана начинается с отметки в 1 029 000 рублей.

Напомним, первый тизер Jetta новой генерации появился в Сети в ноябре этого года.