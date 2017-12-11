Weltmeister EX5: новый электрокроссовер представлен в Китае

Новинка выпущена китайской компанией WM Motor, которая владеет торговой маркой Weltmeister – слово переводится с немецкого языка как «чемпион мира», а еще сотрудничает с Isdera. Возглавляет компанию Фриман Шен, бывший топ-менеджер Geely, а сейчас руководитель автомобильного подразделения инвестиционного фонда Sinofonia, базирующегося в Гонконге.

Кстати, Фриман Шен набрал в команду 800 человек (75% — автопромышленность, 25% — IT-область), а еще привлек более миллиарда долларов инвестиций и запустил строительство завода мощностью 200 000 автомобилей в год.

Серийное производство электромобилей компания WM Motor планирует начать в следующем году. Isdera отвечает за разработку и доводку автомобилей. Дебют первой новинки марки в предсерийном варианте состоялся сегодня в Китае. Кросс Weltmeister EX5 стал первой моделью в линейке марки. Автомобиль отличается гармоничными пропорциями и хорошо проработанной аэродинамикой с коэффициентом лобового сопротивления менее 0,3. Правда, дизайн электрического кроссовера ничем особенным не выделяется на фоне других паркетников.

Производитель не раскрывает данные о технической начинке, отмечая лишь, что запас хода на одной зарядке составит 600 километров, правда, при стандартной эксплуатации запас хода составит около 450 километров. Кроме того, производитель обещает высокий уровень технологичности: проектор изображения на дверь переднего пассажира, проектор изображения на стекло, доступ к интернет, доступ к автомобилю со смартфона через специальное предложение и прочее оборудование.

Серийный Weltmeister EX5 представят на Пекинском автосалоне весной, а продажи модели начнутся в третьем квартале следующего года. В будущем планируется выпуск еще восьми моделей – по одной в год минимум. Их разработкой будет заниматься Isdera, Siemens и Huawei.

Ранее портал «Колеса.ру» рассказывал про электрическую версию кроссовера тайваньской марки Luxgen U5. Продажи модели, вероятно, начнутся в 2018 году.