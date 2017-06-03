Было время, когда они были везде. По телевизору – в каждом клипе, у ресторана – на VIP парковке, на свадьбе – во главе кортежа. Квадратные громилы, увешанные тонной хромированных аксессуаров, шокирующие диаметром дисков и специфическим поведением владельцев, казалось, захватили города, и не было от них спасенья. Но вдруг все кончилось, поголовье монстров заметно поредело. Однако некоторые живы до сих пор. Желтый Hummer H2 первых лет выпуска – тому свидетельство.

Снаружи

Глухо рыча, экс-любимец гламурной публики «нулевых», мечта откатчиков и верный друг настоящих мачо величаво вкатился на парковку. Пятнадцать лет назад мало кто мог состязаться с Hummer H2 в крутости. X5, ML и даже появившийся почти одновременно с ним Cayenne играли в другой лиге. Для любителей настоящего, мужского, рубленного топором дизайна, уставших от Tahoe и вечного «Гелика», выбор был очевиден.

В благодарность за возможность потешить свое эго владельцы тюнинговали H2 вдоль и поперек. Диски вплоть до 30 дюймов, хромовые цацки на каждый сантиметр кузова – тем приятнее встретить стоковый Hummer без этой мишуры на скромных «двадцатых» колесах и в родном желтом цвете, идущем лишь ему одному.

Внутри

Взобравшись на подножку, подтянувшись за ручку и закрыв, едва не вывалившись обратно, толстенную дверь, попадаю в обитель классического американского дизайна. Внутри Н2 неотёсан и груб, но стиль выдержан на все сто, а маленькие окна создают атмосферу защищенности. Жесткий пластик, выставленные напоказ саморезы, крупные кнопки, громадные рычаги открывания дверей – что может быть естественнее внутри родственника сурового вояки Humvee.

Брутальный имидж – не помеха сибаритским штучкам. Настройками обитых простоватой кожей широких передних кресел ведают электроприводы, есть раздельный подогрев спинки и подушки, а сиденье водителя имеет память настроек. По салону, обдуваемому раздельным климат-контролем, щедро разбросана фурнитура, взятая со склада, наряжающего салоны Avalanche и прочих мастодонтов семьи GM. Габариты жилполощади – воистину королевские, один центральный подлокотник шириной с барную стойку чего стоит. Поэтому дотянуться до части кнопок, поправить внутрисалонное зеркало или открыть с водительского места пассажирскую дверь – та еще проблема.

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На втором ряду гостей встречает широченный диван с подогревом, индивидуальный пульт управления музыкой, гнезда для двух пар наушников и пара прикуривателей. Просторно по всем направлениям, но сюда лучше вдвоем. Третий будет мешать пользоваться гигантским подлокотником, к тому же подголовника для него не предусмотрено. Но формально Н2 шестиместный – для самых нежеланных персон предусмотрено дополнительное кресло в багажнике.

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В движении

Громадный, откидывающийся вперед капот сделан из пластика – иначе добраться до сердца американского монстра было бы проблематично. Мотор не самый крупнообъемный, были в арсенале GM и покруче движки, но шесть литров и 322 л.с. внушали уважение даже пятнадцать лет назад, когда слово «гибрид» было ругательным. Коробка – естественно, «автомат».

Hummer не особо афишировал динамику своего детища. Стеснялись, что монстр ускоряется до сотни медленнее десяти секунд? Зря: когда ты, сидя в полутора метрах от земли и слушая раскаты «восьмерки» Vortec, правишь идущей на разгон трёхтонной тушей, секунды не имеют значения. Поэтому к «автомату» Hydra-Matic 4L65, задумчиво и мягко переключающему свои четыре передачи, никаких претензий.

От разбушевавшегося монстра разбегаются все: кто не спрятался – я не виноват! Уходящий куда-то вниз капот, узкие окна и отсутствие камер кругового обзора – водитель Хаммера априори подслеповат, но «при его массе и габаритах – это не его проблемы». Выручают разве что огромные лопухи боковых зеркал и инстинкт самосохранения остальных участников движения.

Повадками Н2 вовсе не такой увалень, каким кажется со стороны. Вполне информативные тормоза и пустоватый руль, присущий большинству американских траков, позволяет, не напрягаясь, носиться по разбитым грунтовкам со скоростью, недоступной изнеженным современным паркетникам. А как он поворачивает! Солидно, с умеренными кренами – и не скажешь, что в слоненке три тонны веса и два метра высоты. Можно и похулиганить: под сброс газа громила охотно скользит задней осью, а начавшийся занос легко контролируется.

Hummer H2

Заявленный расход топлива на 100 км Городской цикл, л Загородный цикл, л Смешанный цикл, л 26 17 21

Ямы да ухабы – седокам на обоих рядах все нипочем. Длинноходная подвеска обеспечивает отличную плавность хода, не доводя дело до приступов морской болезни. Она же – отличное подспорье на внедорожных вылазках. Там, где одни направления, Н2, вооруженный блокировками межосевого и заднего межколесного дифференциалов, клиренсом в 255 мм, минимальными свесами (углы въезда и съезда – 40,4 и 41.7 градуса) способен на многое. Препятствия можно просто брать ходом, энергоемкая подвеска все сдюжит. Главное – знать, где в случае чего искать тягач, способный вытянуть из болота американского бегемота.

Под грозной внешностью, за рыком многолитрового движка и брутальным имиджем Н2 скрывается мудрый и умелый добряк-великан, способный стать верным спутником отважного ковбоя. Такой точно не испугается катать своего напарника в городе, а размерами и топливным аппетитом Н2 сопоставим с Escalade и Land Cruiser 200. Монстры никуда не делись, а лишь приняли другое обличье.

История покупки

Идея покупки Хаммера посещала Эдуарда давно, но до реализации идеи все никак не доходили руки. Дело сдвинулось с мертвой точки только после знакомства с владельцем автосалона, давно и успешно специализирующемся на продаже люксовых автомобилей различных марок. Он любезно предложил Эдуарду приобрести бывший Hummer одного известного певца.

Желтый Н2 2002 года выпуска шоумен приобрел в том же автосалоне в начале двухтысячных, но почти не использовал и спустя несколько лет сдал продавцу обратно в trade—in. Поэтому перед Эдуардом предстал ухоженный автомобиль с пробегом в 100 000 км. После долгих торгов и отказа от гламурных хромированных колес Hummer был куплен чуть больше чем за миллион рублей образца 2010 года.

Ремонт

Первое, что было сделано после покупки – поменян рулевой редуктор. Через несколько лет умерла задняя пневмоподвеска, которую Эдуард решил не восстанавливать, а поставил пружины от более простой комплектации. К двигателю кроме замены генератора не было никаких претензий, а «автомат» так и вовсе показал себя не убиваемым.

Двигатель 6 л., 322 л.с.

Недавно после длительного простоя вышла из строя водяная помпа. Новая деталь из США обошлась в 135 долларов.

Тюнинг

Избежав установки хромированных «катков» и прочей мишуры, этот Н2 все же подвергся некоторым доработкам. Год назад пришло время полностью разобрать автомобиль, проверив на наличие скрытой ржавчины, и полностью освежить ЛКП. Родной желтый цвет решено было сохранить. В него же выкрасили бампера и салонный пластик. Все процедура обошлась более чем в 130 000 рублей.

Эксплуатация

Для езды на Хаммере Эдуард специально открывал в правах категорию С. Но Н2 – не единственный его автомобиль, поэтому используется нечасто и в щадящем режиме, без грязевых покатушек. Например, всю прошлую зиму Hummer провел в спячке. Поэтому пробег за семь лет эксплуатации вырос лишь в два раза и составляет 203 000 км.

Расходы

ТО с заменой масла (5,7 литра) и фильтров каждые 7 000 км – 6 000 рублей.

Топливо – АИ 92

С облуживанием и поиском запчастей нет никаких проблем, большая часть расходников есть в наличии. А вот с налоговой пришлось повоевать. Первые три года владения Эдуарду приходил транспортный налог, рассчитанный по классификации грузовых транспортных средств, но затем инспекторы передумали и пересчитали ставку как за легковой автомобиль. Через суд все решилось в пользу Эдуарда.

Планы

После проведенных работ по кузову нынешняя задача – «отреставрировать» салон. Процесс уже начат: перетянуты потолок и подлокотник, на очереди – сиденья.

История модели

Появившийся в 2002 году Н2 стал второй моделью в гамме Hummer и первым внедорожником марки, безо всяких скидок пригодным для ежедневного использования. SUV снаряженной массой под 3 тонны и фирменным коробчатым дизайном был построен на платформе GMT913 и имел много общего с ее отпрысками вроде Chevrolet Tahoe. Двигатель – только V8 6,0 (315-325 л.с.) в паре с четырехступенчатым «автоматом». Привод – постоянный полный с понижайкой и блокировками дифференциалов.

Н2 быстро обрел популярность, да такую, что его сборку в 2004 году наладили на калининградском Автоторе. В 2005 году компанию традиционному внедорожнику составил пикап SUT. В 2008 году Hummer перенес рестайлинг, главным новшеством которого стал новый V8 6,2 мощностью 393 л.с. Но остановить падающие продажи это не помогло – только на американском рынки они упали более чем в два раза. Продержавшись в производстве еще год, Н2 сошел с конвейера, а вскоре был ликвидирован и сам бренд Hummer.

1 / 2 На фото: Hummer H2 SUT '2005–09 2 / 2 На фото: Hummer H2 '2007–09