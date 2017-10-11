Как же раньше все было просто и понятно! Есть флагманский Mitsubishi Pajero с его комфортом, и есть Pajero Sport, утилитарный и внедорожно-одаренный. Для флагмана органичен бензиновый V6, мощный и отзывчивый, а утилитарной модели больше подходит тяговитый и экономичный дизель. Но потом дела у компании пошли хуже, пятое поколение Pajero как-то подзадержалось, перспектива его появления стала окончательно туманной, и было объявлено, что новым флагманом будет очередной Pajero Sport. Только вот тянет ли модель на роль флагмана?

Так кто же флагман?

Действительно, ситуация получилась парадоксальной. Компании пришлось вернуть на российский рынок Pajero IV, позиционируя его как «легендарный», притом, что «флагманским» остался новый Pajero Sport. Как и полагается флагману, он вышел на рынок с бензиновым V6, но продажи стартовали ни шатко ни валко. Но стоило Mitsubishi Motors представить дизельную версию Pajero Sport, как дела тут же пошли на лад. Действительно, уже во время первых тест-драйвов журналисты могли убедиться, что двигатель с воспламенением от сжатия подходит Pajero Sport гораздо больше, и что именно с дизелем внедорожный потенциал модели раскрывается в полном объеме.

Дальше — больше. Общее оживление на рынке и рост продаж позволили Mitsubishi объявить о возобновлении сборки Pajero Sport на заводе PCMA в Калуге. И угадайте с трех раз, какую версию там будут собирать? Естественно, дизельную. А как же флагманский статус, которому причитается V8, ну или, на худой конец, V6? Пожалуйста, продажи версий с трехлитровым двигателем MIVEC мощностью 209 л.с. никто не отменял. Но если судить по цене, то «флагманской версией флагманской модели» оказывается все-таки дизельная: комплектация 2,4 DI-D Ultimate стоит сегодня 2 849 990 руб., а бензиновый внедорожник с точно таким же оснащением обойдется на 50 000 рублей дешевле. Но, может, оно и к лучшему? Купить флагмана, да еще и денег сэкономить, чем плохо-то?

Храм Чистой Воды

Снаряженная масса 2 095 кг

Ну а теперь давайте разбираться… И начнем, как водится, с внешности. Каким должен быть флагман внедорожной линейки? По-моему, прежде всего — солидным и основательным. Ну а Pajero Sport? Мне кажется, что ему больше подходят определения «хищный», «брутальный», «энергичный»… Надутые мускулами колесные арки, резкие грани тянущихся над ними подштамповок, переходящие в «стрелки» задней и передней светотехники, круто, чуть не до крыши вздымающаяся нижняя линия остекления и весь «сложносочиненный» хром на передней части машины, включающий в себя массивные блестящие «жвалы» и получивший у японских дизайнеров название Dynamic Shield «динамический щит». Очень непростую форму имеет и светотехника — и передняя, в виде положенной на бок буквы Л, и задняя, со стекающими до уровня бампера узкими лопастями.

Все вместе смотрится и необычно, и оригинально, но по мне, все же слишком вычурно. Так и представляешь себе, как съездил дизайнер в Хагосияму, поднялся на гору Отова, полюбовался на трехскатные крыши храмового комплекса Киемидзу-дэра, или Храма Чистой Воды, проникся, просветлился да и нарисовал все это великолепие. Можете четыре раза воткнуть в меня ржавый вакидзаси, но чистые, четкие, лаконичные линии Pajero гораздо лучше соответствуют флагманскому статусу…

Загляни за руль, загляни

Ну а внутри? На первый взгляд, все вполне благопристойно. Качественная кожа (или экокожа? Теперь ее делают так, что не отличишь от натуральной) с контрастной отстрочкой, рояльный лак и металл. Сидения с развитой боковой поддержкой, с отличным профилем спинки и длинной подушкой. Естественно, есть электроприводы. Но стоит занять водительское место, как понимаешь — что-то все-таки тут не так…

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И первый «не так» — это жесткий пластик передней панели. Утилитарному статусу предыдущего Pajero Sport жесткий пластик вполне соответствовал, а вот для флагмана — это уже «не комильфо». Едем дальше… Снаружи автомобиль кажется достаточно большим и массивным. Но почему место для ног водителя получилось таким узким? Как ни пытался я подобрать оптимальное положение подушки водительского сидения, но все равно левое колено уперлось в жесткий подлокотник двери, а правое — в не менее жесткий край обрамления трансмиссионного тоннеля. Поначалу это обстоятельство не вызывает особых опасений, но через пару часов ты начинаешь испытывать явственные неприятные ощущения.

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Человеку, который впервые садится за руль Pajero Sport, я рекомендую до начала движения заглянуть «за руль» и ознакомиться с обозначениями, нанесенными на подрулевые переключатели. Функций на них выведено довольно много, но пользоваться ими придется вслепую, по памяти, потому что все надписи намертво перекрыты широкими спицами и подрулевыми лепестками последовательного переключения передач трансмиссии.

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Google и ничего кроме Google

Дальше возникают некоторые вопросы к медиасистеме. Комплектации Instyle и Ultimate оснащаются системой Mitsubishi Connect SDA c возможностью интеграции смартфона через приложения Android Auto и Apple CarPlay. Это, конечно, очень неплохо, и мой китайский телефон вполне шустро прицепился к медиацентру. Но…

Во-первых, для работы через эти приложения нужно подключить телефон и по Bluetooth, и через USB-кабель, а USB — слоты расположены «во глубине сибирских руд», на самом дне бокса-подлокотника. Собственно, сначала я долго их искал… Хуже другое.

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Связь через Android Auto имеет обыкновение иногда «отваливаться», и для повторного подключения нужно выдернуть кабель из слота и снова его включить. Прямо скажу: делать это на ходу, на ощупь и одной рукой очень и очень неудобно. А вообще у вас есть выбор: либо ехать по навигации Google (использовать через Android Auto какое-либо другое приложение, например, привычный вам «Яндекс Навигатор», вы не можете), либо вообще плюнуть на интеграцию и просто использовать телефон в качестве навигатора. А вот собственного навигационного приложения в системе Mitsubishi Connect SDA почему-то нет. Второй момент: хорошо, вы ездите там, где имеется приличное покрытие сотовых сетей, так что вы согласны на онлайн-навигацию и Google Maps. Но куда, собственно, девать телефон? Никакого подходящего места, кроме подстаканников, для него не предусмотрено, хотя архитектура передней панели вполне допускает организацию какой-нибудь полочки над центральной консолью, под лобовым стеклом. Можно, конечно, положить его в плоскую нишу на боку трансмиссионного тоннеля, но там телефон теряет спутники…

Если бы не сеточка

Что у Pajero Sport выше всяких похвал — так это объем багажника. Почти 700 литров — «это вам не сашими кушать»! И входящая в штатное оснащение сеточка для крепления всякой мелкой поклажи оказывается более чем уместной: если бы не она, то любая поездка за продуктами в супермаркет заканчивалась бы тем, что вы с ненормативной лексикой лезли бы на карачках в самую глубину багажного отсека, чтобы собрать улетевшие вперед при торможении пакеты и банки. А еще в багажнике есть гнездо на 12 В, а значит, вы легко можете подключить взятый с собой в дорогу автомобильный холодильник.

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Объем багажника 673 / 1 624 литра

А вот пассажиры второго ряда оказались как-то обделены конструкторской заботой. И собственного управления климатом у них нет, но что выглядит еще более странным по нашим гаджетолюбивым временам — нет ни своей розетки, ни зарядных USB-слотов. Так и вижу картину: едет, значит, куда-то многосемейный и хозяйственный владелец Pajero Sport со всеми чадами и домочадцами, а детишки на заднем сидении канючат: «Папа, папа, у нас в айпэдах батарейки сели!» А у папы в один USB слот воткнут смартфон для навигации, в другой подключен телефон супруги, который тоже разрядился от непрерывного общения с подругами. Но есть же еще две 12-вольтовые розетки, одна на консоли, а другая в боксе, скажете вы? Так к одной подключен видеорегистратор, а к другой — термокружка… Вот и ныть детишкам до места назначения.

Отставить панику!

Зато едет Pajero Sport вполне по-флагмански. Восьмиступенчатый автомат обеспечивает весьма точное управление тягой (хотя продавливать педаль газа приходится чуть сильнее, чем я привык, но это действительно вопрос привычки) и работает с весьма малыми задержками. В городе водителя и бензинового, и дизельного Pajero Sport порадует неплохая обзорность, пристойная маневренность (радиус поворота — всего 5,6 метра), а недостаточную обзорность на парковке вполне компенсирует система кругового обзора и парктроники. И опять «но»…

Во-первых, по выезду с парковки парктроники приходится отключать, а затем вновь включать по необходимости. Просто настроены они так, что склонны временами впадать в панику, сигнализируя, например, о препятствии спереди слева, хотя вы стоите на светофоре, и никого перед вами нет. Не менее параноидально настроена и система FCM (система смягчения последствий лобового столкновения). Уж я ее регулировал-регулировал (слева от руля есть кнопка, позволяющая назначить большую, среднюю или малую дистанцию срабатывания), и все равно временами ей начинала мерещиться какая-то опасность при полном ее отсутствии. А вот адаптивный круиз-контроль работал вполне устойчиво, равно как и система мониторинга слепых зон.

Вам, северяне!

Клиренс 218 мм

Про внедорожные возможности Pajero Sport я уже писал и совершенно не хочу повторяться. Что уж тут говорить, SuperSelect — это здорово, а SuperSelect, дополненный электронными режимами, отвечающими за работу ESP и управление тягой — это еще и удобно. И все же людям, планирующим использовать внедорожный потенциал автомобиля «на полную катушку», я бы рекомендовал обратить свое внимание на дизельную версию. Я уже отмечал во время теста в окрестностях Сочи, что на подъемах, которые дизельный Pajero Sport просто не замечает, коробке бензиновой машины все-таки нужно переключиться на пару передач вниз. Там, где на дизельной машине проезжаешь в режиме 4H или, в крайнем случае, 4HLc, то есть, заблокировав межосевой дифференциал Torsen, на бензиновой машине лучше включить пониженную передачу, иначе даже на небольших подъемах двигатель придется крутить, и колеса начнут срываться в пробуксовку. И так далее…

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Впрочем, у жителей регионов с экстремально холодной зимой все-таки есть основания предпочесть вариант с двигателем на легком топливе. В краях, где водители тяжелых грузовиков месяцами не глушат двигатели, поскольку не уверены, что солярка за ночь не загустеет до состояния холодца, бензиновый мотор дает несколько больше оснований оставаться спокойным. А вообще Pajero Sport очень неплохо адаптирован к нашим морозам: есть обогрев сидений, руля, стекол и зеркал.

Робин-Бобин-Барабек

Средний расход топлива на 100 км 10,9 литра

Но к чему должен быть готов владелец бензинового Pajero Sport — это к весьма и весьма приличному расходу горючего. «Пан спортсмен» — тот еще обжора, просто Робин Бобин Барабек какой-то… Помните эту английскую дразнилку, которую перевел Корней Чуковский? Робин Бобин Барабек скушал сорок человек, и корову, и быка, и кривого мясника, а потом и говорит: «У меня живот болит!» Ну, положим, у Pajero Sport ничего не болит. Болит голова у владельца, который после непродолжительной езды на пониженной передаче видит расход в 38 литров… Собственно говоря, расход может вплотную подобраться к 30 литрам и просто в городских пробках, и даже если большую часть маршрута составляют относительно свободные скоростные магистрали, он редко опускается ниже цифры 20. Впору покупать на авторынке и клеить на задний борт стикер с популярным у американских реднеков надписью «К черту экономию горючего!» Так что есть основания предполагать, что на один купленный бензиновый Pajero Sport будет по-прежнему приходиться девять дизельных, особенно после возобновления сборки этих машин в России. И тут не поможет даже объявленное снижение цены аж на 200 тысяч рублей, причем не только на версии, которые будут собирать локально, но и на импортируемые.

Mitsubishi Pajero Sport 3.0 MIVEC Краткие технические характеристики: Габариты (Д х Ш х В), мм: 4 785 x 1 815 x 1 805 Двигатель: бензиновый V6, 3,0 л, 209 л.с., 279 Нм Трансмиссия: АКПП, 8-ступенчатая Привод: полный, многорежимный Super Select II Разгон до 100 км/ч: 11,7 с Максимальная скорость: 182 км/ч

И все же, «если звезды зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно», а у автомобиля, назначенного на роль флагмана, как ни крути, должна быть версия с мощным бензиновым мотором. И пусть у него аппетит завзятого обжоры, зато он не боится северных холодов…

Вам понравится Mitsubishi Pajero Sport 3,0 MIVEC, если: У вас есть собственная бензоколонка;

Вы живете в Восточной Сибири, недалеко от полюса холода;

Вы постоянно возите что-то на дачу. Вам не понравится Mitsubishi Pajero Sport 3,0 MIVEC, если: Вы не понимаете, как в автомобиле ценой под три миллиона может быть жесткая передняя панель;

Вы терпеть не можете, когда кто-то паникует без реальной причины;

Вы считаете, что если есть медиасистема с большим экраном, то в ней должна быть оффлайн-навигация.

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