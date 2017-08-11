Интересно, думал я, как будет выглядеть в глазах прочих участников дорожного движения немолодой и совсем не худенький дядя за рулем Kia Picanto? Столь же нелепо, как в седле трехколесного детского велосипеда? Или все будут думать, что видят любителя «городских ракет», которому не хватило денег на Mini Cooper S? Ведь выглядит Picanto в комплектации GT Line на редкость задорно….

Всего два месяца назад мне уже довелось попробовать на ходу Kia Picanto третьего поколения, и я готов еще раз подтвердить: все, что я написал в материале «Маленькое черное платье ярко-красного цвета», вполне справедливо и в плане достоинств модели, и в части ее недостатков. Но одно дело — несколько часов тест-драйва по заранее проложенному организаторами маршруту, и несколько другое — неделя эксплуатации в режиме семейного автомобиля. Но прежде чем углубиться в детали, хочу напомнить ряд обстоятельств.

Venceremos!

Во-первых, новый Picanto внешне стал жестче и как-то взрослее. Общие габариты не изменились, но из-за слегка укоротившихся свесов и выросшей до 2 400 мм колесной базы силуэт стал более вытянутым, а салон приобрел дополнительное жизненное пространство. Но нас ведь интересует не модель вообще, а ее топовая версия GT Line. Ее отличают яркий цветной молдинг, тянущийся вдоль порога, окрашенные в контрастный цвет детали в обрамлении боковых диффузоров — «шторок», другие очертания бампера, цветная подложка под черной облицовкой радиатора и противотуманные фары, перекочевавшие из «шторок» непосредственно на нижний воздухозаборник, а также сдвоенный хромированный наконечник выхлопной трубы. И все это вместе смотрится просто отменно: энергично, элегантно, спортивно… Кажется, хоть сейчас — на гоночный трек или на раллийную трассу! Сдайся, враг, умри и ляг!

Да и меблировочка в салоне вполне под стать: металлические накладки на педали, кожаный мультифункциональный руль, черно-красная обивка кожаных сидений, красная отстрочка кожаной обивки руля и подлокотников, красные полоски на черном глянцевом пластике блоков управления стеклоподъемниками, ну и широкий горизонтальный молдинг матового хрома, который разделяет переднюю панель на две четкие зоны (верхнюю, приборную, и нижнюю, зону органов управления) и делает салон визуально шире… Да здравствует Кропоткин и анархо-синдикализм, Viva Movimiento 26 de Julio, Patria o muerte, Venceremos! Так победим! И все для того, чтобы поломать российские представления, предполагающие, что автомобиль сегмента А пристало водить исключительно дамам. В KIA очень надеются, что появление версии со спортивным оформлением привлечет к модели молодежную аудиторию вне зависимости от ее гендерной принадлежности, ну а особенности внутреннего обустройства вполне удовлетворят потребности молодых семей.

Не знаю, как себя будут чувствовать за рулем Picanto GT Line какой-нибудь «юноша бледный со взором горящим» или «девчонка-тонкий стебелек». Думаю, что вполне нормально. Могу лишь однозначно утверждать, что мужчине в возрасте, ростом 182 см и весом около центнера (ну, в смысле мне) салон пришелся точненько впору, как тренировочный костюм от Bosco Sport. «Удобно, не жмет, не тянет, не натирает»… Обзорность отличная, нужное положение кресла выставилось с первого раза (хотя руль регулируется только по углу). Правда, сиденье пришлось сдвинуть назад практически до упора, и пассажиру за моей спиной вряд ли будет комфортно. Впрочем, детишки, даже младшего школьного возраста, вполне поместятся и за молодым папашей моих пропорций, не говоря уж о маме (если, конечно, мама не выступает за сборную страны по волейболу или баскетболу). Picanto, конечно, автомобиль городской, но в отпуск ездят и на городских машинках. Опять же, в затяжной пробке можно провести не один час… В таких условиях возможность удобно устроить левый локоть на подлокотник двери, а правый опереть на крышку бокса — огромный плюс. Правда, за руль при этом придется держаться «итальянским хватом». Такое положение рук считается не самым подходящим для активного руления, а потому небезопасным, но в расслабленной ситуации, когда энергичных маневров не предвидится, почему нет?

Приборы, в сути, простенькие, но их показания читаются исключительно хорошо. Не могу не одобрить решения дизайнеров повернуть 4-дюймовый информационный дисплей на приборной панели в «альбомную» ориентацию: это дало возможность сделать шрифт достаточно крупным.

Считаем плюсы

Машинка отличается богатым оснащением, что у марки Kia уже стало хорошей традицией. Судите сами: обогрев руля, а также не только заднего, но и лобового стекла и зеркал — это раз. Медиасистема с большим сенсорным экраном, навигацией и функцией hands-free— это два. Автоматические стеклоподъемники передних дверей — это три. Датчик давления в шинах — четыре. Есть камера заднего вида с динамической разметкой, работа которой поддержана парковочными датчиками — это пять. Диодная головная светотехника и дневные ходовые огни — это шесть. Естественно, имеется «тревожная кнопка» системы ЭРА-ГЛОНАСС, куда же без нее… Для комплектации GT-Line предусмотрен только один двигатель (объемом 1.2 литра и мощностью 84 л.с.) в паре с четырехступенчатой гидромеханикой. Есть круиз-контроль и ограничитель скорости. Согласитесь, весьма солидно для малыша!

Медиасистема GT Line заслуживает отдельного разговора. Дело в том, что все прочие комплектации модели (включая «почти топовый» Prestige) оснащены системой с монохромным дисплеем, а значит, их обладатели лишены как навигации, так и возможностью пользоваться камерой заднего вида. А у GT-Line все это имеется. А еще есть возможность интегрировать свой смартфон с помощью платформ Apple CarPlay и Android Auto. В свое время я встретил информацию об их разработке со щенячьим энтузиазмом: действительно, владельцы мобильных гаджетов могут накачать себе кучу самых разных приложений, выбрать для себя самые нужные и удобные… И как же будет здорово, когда отпадет необходимость загромождать лобовое стекло кронштейнами на присосках, а все эти приложения станут доступными прямо на большом мониторе автомобиля!

Ушат воды на Android Auto

Первые реальные встречи с Android Auto буквально вылили на меня ушат холодной воды. Система работает только с конкретным набором приложений, которые действительно реализуют доступ и к записанным в телефоне музыкальным файлам, и к текстовым сообщениям. Еще один плюс — во время работы системы экран телефона остается выключенным, а значит, заряд энергии в батарейке почти не расходуется. Но навигационная система вам доступна только одна, Google Maps. Работает она в режиме онлайн, а значит, «кушает» трафик и работает лишь в зоне устойчивого покрытия мобильных операторов. Чтобы запустить систему, нужно обеспечить «двойное» подключение смартфона, по bluetooth и через USB-кабель.

А еще для того, чтобы заставить систему работать, потребуются определенные танцы с бубнами: запуск приложения на смартфоне, подключение его к автомобилю и запуск соответствующего приложения в медиасистеме должны происходить в одном-единственном, строго определенном порядке. Скажем, вы остановились на заправке, заглушили двигатель, отключили смартфон и отправились к кассе. Вернулись — и будьте добры, извольте все эти процедуры повторить, причем для того, чтобы автомобиль и смартфон «снюхались», требуется определенное время.

К тому же на ходу система нередко «отваливается», и чтобы снова ее запустить, нужно отсоединить и снова подключить USB-кабель. Делать это приходится на ходу, одной рукой, что, как понимаете, не слишком удобно, а иногда и небезопасно… Словом, все это — сильно на любителя, и тому, кто привык у «Яндекс-навигатору», скорее всего, не понравится ни графика, ни интерфейс. Лично мне проще все-таки повесть смартфон на кронштейн, ну или воспользоваться штатной навигацией.

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Забудь о камерах

А вот что мне действительно понравилось, так это работа ограничителя скорости. Правда, очень удобно! Выбрал при помощи кнопки на правой спице руля нужный режим, выставил «ненаказуемые» 78 км/час (причем сделать это можно еще до начала движения), и дави на газ спокойно, забыв о полицейских радарах и камерах. Кстати, работает «лимитатор» достаточно мягко, и если продавливать педаль газа до пола, то установленный лимит будет превышен. Но при этом пиктограмма режима на панели начнет мигать и включится звуковой сигнал.

Нужно сказать, что Picanto не относится к автомобилям, провоцирующим на превышение скоростного режима, и не потому, что в моторчике у него (по выражению великого пилота Михаила Громова), «не лошадиные, а собачьи силы». С места Picanto разгоняется весьма напористо, и в левых, «быстрых» рядах автомагистралей держится легко, никому не мешая. Просто есть автомобили, в которых скорость не чувствуется, а в случае Picanto наоборот: на спидометре 70, а кажется, что мчишься под сотню.

Это ощущение усиливает и жесткость подвески. Точнее, даже не самой подвески, а низкопрофильных шин размерности 195/45 R16 на оригинальных дисках, которыми оснащается версия GT Line. После первого теста я написал, что благодаря им GT Line действительно рулится несколько лучше, чем обычные Picanto, но, поскольку шины утратили часть амортизирующих свойств, то и ездовой комфорт уменьшился до критического уровня. Но тогда в автомобиле было три взрослых человека, а сейчас я ездил в основном один, реже вдвоем, так что и тряска, и шум показались мне вполне приемлемыми, хотя и мелочь подвеска собирает исправно, и стыки на эстакадах проходит жестко, а уж «лежачих полицейских» и вовсе лучше проезжать буквально крадучись.

Я просто маску надел

Так или иначе, в городском потоке Picanto GT Line чувствует себя, как уклейка в речной заводи. Отличная траекторная устойчивость, прекрасная маневренность и чувствительный руль позволяют ехать весьма активно. Вот только педалью газа приходится работать очень энергично: все-таки крутящий момент у 1,2-литровой «четверки» высоким никак не назовешь, а четырехступенчатый автомат работает вполне предсказуемо, но столь же предсказуемо «лагает» при резких ускорениях со средних скоростей.

Но вот что интересно: агрессивный внешний вид Picanto GT Line постоянно вызывает у других участников движения желание «погоняться», особенно у молодых людей на Hyundai Solaris и Kia Rio, в том числе каршеринговых. Видимо, принцип «не обижать маленьких» не вошел в их плоть и кровь еще в трудном дворовом детстве. Меня, конечно, «завести» на городской стрит-рейсинг совсем не просто, но несколько раз я все-таки пожалел о том, что GT Line — это не настоящий спортсмен, с турбомоторчиком сил под 120 и моментом под 180 нМ, а чисто дизайнерская версия. Да и режим последовательного ручного переключения передач в коробке тоже не помешал бы. В общем, «я не настоящий сварщик, я просто маску надел»…

Перенеси цемент через порог…

И грузовые возможности Picanto я бы определил как «весьма скромные». Нет, в рамках класса 255 литров звучит вполне серьезно, но на практике это соответствует как раз трем-четырем большим пакетам из супермаркета. А еще мне не очень понравилось то, что пол багажника находится существенно ниже кромки задней двери, и грузить поклажу приходится через высокий порог. В случае тех самых пакетов из супермаркета это даже хорошо: меньше шансов, что на каком-нибудь повороте покупки разлетятся по всему багажному отсеку. Только мне вот пришлось завести в квартиру, где шел ремонт, три двадцатикилограммовых упаковки кафельной плитки. Когда я их через этот самый порог извлекал, то был почти уверен, что пояснице наступит откровенный и безжалостный кердык…

Рассмотрим еще одну жизненную ситуацию: молодая семья отправляется на отдых. Отдыхать, естественно, планируется активно, так что с собой палатки для жизни в кемпинге, складной мангал, спортинвентарь, ну и вообще много всего. Или молодая семья решила самостоятельно привезти купленную в магазине тумбочку. Естественно, в таком случае придется сложить спинку заднего сидения, целиком или частично. То что такая возможность есть — это плюс, а вот то, что при этом ровной погрузочной поверхности не получается, и на полу образуется изрядной высоты ступенька — это, конечно минус.

Kia Picanto GT line Краткие технические характеристики: Габариты (Д х Ш х В): 3 595 x 1 595 x 1 495 мм Двигатель: бензиновый L4, Kappa 1.2MPI, 84 л.с., 121 Нм Двигатель: 5 л Разгон до 100 км/ч: 13.7 с Разгон до 100 км/ч: 6,5 с Средний расход топлива: 5.4 л на 100 км

Золотник, который слишком дорог

Но главный минус — это, конечно, цена. На сегодняшний день Kia Picanto GT Line стоит 850 000 рублей (с учетом спецпредложений). Цена же наиболее опасного (и близкого по техническим параметрам) конкурента, Ravon R2 в топовой комплектации Comfort AT, составляет (опять же, с учетом спецпредложений) всего за 519000. Конечно, маленький «узбек с корейскими корнями» и внешне выглядит не так элегантно, и салон у него неизмеримо проще, и таким уровнем оснащения он похвастаться не может… Но 330 000 рублей — это большие деньги для молодой семьи или человека, только начинающего трудовую жизнь. А еще Ravon вполне соответствует устоявшемуся у нас представлению «ну и что, что маленький, зато дешевый».

Если молодой глава семьи серьезен не по годам, и выбирает не яркий имидж, а комфорт и практичность, то он наверняка предпочтет седан или хэтчбэк сегмента В+, тем более, что в салонах пока еще есть Rio предыдущего поколения, и за седан в комплектации Premium Navi просят 772410 рублей, а за хэтчбэк — 792410. Тут вы получите и 123-сильный мотор, и шестиступенчатый автомат, и объемистый багажник… Новый Rio «в полном фарше» получается несколько дороже, но если отказаться от мультимедиа с навигацией, то все равно получается на 40000 дешевле, чем GT Line. А в итоге мы имеем следующую картину: есть симпатичный, яркий, дружелюбный, отлично оснащенный и очень эмоциональный автомобиль, который при этом не слишком хорошо продается: «этот золотник достаточно мал, но слишком дорог», и, хоть «круть верть», хоть «верть круть», лидером рынка этому автомобильчику не бывать.

Но я ничуть не удивлюсь, услышав истории о том, как кто-то отправился в дилерский центр, нацелившись на Rio или Soul в минимальной комплектации, и совершенно неожиданно (причем даже для себя) уехал оттуда на Picanto GT Line. Малыши — они такие…

ВАМ ПОНРАВИТСЯ НОВЫЙ KIA PICANTO GT line, ЕСЛИ: Вы предпочитаете спортивный стиль во всем, в том числе — в одежде;

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Всё в таких машинах нравится, но в России их не уважают, увы

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