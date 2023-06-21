На российском рынке АЗС основные принципы работы сложились уже довольно давно. В условиях конкуренции крупные бренды борются за клиентов, запускают промокампании, придумывают новые маркетинговые ходы. Повышается качество бензина и дизеля. Этот факт подтверждают и данные Росстандарта, согласно которым объем топлива, не соответствующего требованиям законодательства, на российском рынке впервые снизился до уровня 3,9%. Совершенствуется также и уровень сервиса на АЗС. При этом до сих пор, к сожалению, работают и «безымянные» заправки с парой колонок, которые могут недобросовестно предоставлять услуги. Мы решили провести виртуальный обзор двух автозаправочных станций, чтобы вы всегда были начеку и могли с легкостью отличить качественную АЗС от той, которая только представляется таковой.

В сравнительном тесте принимают участие условная заправка в одном из регионов страны и АЗС под международным брендом Teboil (данная сеть АЗС появилась на российском рынке в прошлом году). Попробуем разобраться, можно ли доверять новым брендам и какой уровень сервиса они готовы предоставлять. В самой компании нас уверили, что, несмотря на смену названия сети, была полностью сохранена управленческая команда и международные стандарты качества. Что ж, проверим!

Традиционно начнём с топлива, ведь именно за ним мы и приезжаем на заправку. Бюджетная заправка может порадовать нас ценой на топливо и «инновационными» присадками, после которых есть вероятность отправиться на ремонт в автосервис. В крупных сетях АЗС всегда есть документы о составе всех реализуемых видов топлива. К примеру, на автозаправочных станциях Teboil бензин и дизель бренда регулярно проверяются в независимой сертифицированной лаборатории, работающей в соответствии с международными стандартами и регламентами. Кроме того, на постоянной основе осуществляется многоступенчатый контроль за качеством топлива на всех этапах его транспортировки, начиная с отгрузки на НПЗ и заканчивая хранением в резервуарах АЗС.

Заправившись, вы можете вспомнить о том, что не мешало бы поменять масло в двигателе, и вот на полке «безымянной» АЗС уже ждёт «суперпремиум»-канистра без каких-либо маркировок, но по привлекательной цене. Увы, в условиях рыночной экономики бесплатный сыр чаще всего только в мышеловке. Мы советуем приобретать только сертифицированные смазочные материалы. Так, например, поставки масел Teboil в СССР начались аж с 60-х годов прошлого века. Сегодня продукция под брендом Teboil выпускается как в Финляндии, так и в России, компания непрерывно развивает ассортимент и использует новые технологии в производстве. Вся продукция бренда, в том числе автохимия, стеклоомывающие жидкости и т.д., доступны на АЗС Teboil.

Что ж, с автомобилем закончили, и теперь можно подумать о себе. Вам может просто повезти – на «безымянной» АЗС не окажется кафе, и вы не будете мучиться чувством изжоги в дороге после разогретых в микроволновке яств и растворимого кофе. Если же еда имеется в наличии, то на современной заправочной станции, как, например, на АЗС Teboil, должны соблюдаться сроки и условия хранения, есть отдельная зона для кухни, работники кафе имеют медицинские книжки. В Teboil café (Тебойл кафе), например, устанавливается оборудование, которое позволяет готовить свежую выпечку и блюда для перекуса. Для гостей предусмотрен бесплатный Wi-Fi и USB-разъемы, с помощью которых можно зарядить мобильные устройства.

К счастью, на данный момент рынок АЗС в России сложился, и компании, работающие в этой сфере, в большинстве своем держат определенный уровень. Недобросовестные предприятия встречаются всё реже. При этом просто хороший сервис отличается от высококачественного, в первую очередь, вниманием к деталям. Именно эта идея лежит в основе нашего бизнеса на территории России, именно так и работает каждая автозаправочная станция в нашей сети. пресс-служба ООО «Тебойл Рус»

Ах, да! – есть ли у вас бонусная программа, скидки? Какие скидки, у нас и так самые низкие цены на районе! Именно такой ответ часто можно услышать на «безымянных» АЗС. Согласно практике, реально работающими программами лояльности могут похвастаться в основном крупные сети АЗС. Так, например, в 2023 году компания ООО «Тебойл Рус» перезапустила собственную программу лояльности. Участники могут получить карту лояльности, зарегистрировавшись в мобильном приложении Teboil. Таким образом виртуальная карта будет всегда доступна на телефоне в виде QR-кода. Совершая покупки на АЗС, клиенты накапливают баллы, которыми можно оплатить топливо или многие товары на АЗС по выгодному курсу 1 балл = 1 рубль.

И вот мы завершаем наше в некотором роде гротескное сравнение и покидаем заправки, чтобы на одну – больше «ни ногой», а на другую – «хочется вернуться». Потому что в реальной жизни разница кроется не только в бензине, хот-догах или чистом туалете (хотя туалет, сами понимаете, очень важен!), но и в отношении персонала. Ведь именно отношение персонала к клиентам – это то, что заставляет нас чувствовать любовь к определенной заправке. Именно поэтому каждая уважающая себя сеть АЗС, как АЗС Teboil, регулярно проводит для сотрудников тренинги по работе с клиентами и не забывает о том, что каждый клиент – это не просто человек, который заправляет свою машину. Как говорят в Teboil: «Для нас клиенты – это наше зеркало, благодаря которому мы можем развиваться и становиться лучше. Мы готовы слушать каждый отзыв и предложение, чтобы сделать наш сервис еще более удобным и приятным для вас. Каждый наш клиент – это часть нашей семьи, и мы всегда готовы работать на благо наших близких».

Здорово, что в компании понимают, что у каждого из нас есть свои предпочтения и потребности, что каждый клиент заслуживает индивидуального подхода. И это не только слова. В Teboil нам рассказали, что в компании каждый год празднуют День клиента, когда весь офисный персонал выходит в «поле» – заправляет машины, работает на кассах и в кафе, чтобы не забывать эти простые истины – каждый клиент важен и заслуживает наилучшего сервиса. Поэтому, если вы хотите не только заправить машину, но и получить положительные эмоции, приезжайте на заправки Teboil, где вы точно не останетесь без внимания и заботы.

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