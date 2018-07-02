Как сэкономить 100 тысяч рублей на содержании своей машины?

Как сэкономить 100 тысяч рублей на содержании своей машины?

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Когда цены на автозаправках соревнуются в скорости роста с прайс-листами в магазинах запчастей, а будущее ОСАГО остается туманным, нелишне задуматься о том, как уменьшить свои неизбежные траты. Банк Тинькофф предлагает свой инструмент экономии — новую карту Tinkoff Drive, с которой можно вернуть часть безвозвратно, казалось бы, потраченных денег.

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Что такое 10%? Кажется, это немного – всего 100 рублей в каждой потраченной тысяче. А 5% — и того меньше. А теперь – картинка с Морфеусом из Матрицы: «А что если я скажу тебе, что за период владения автомобилем ты можешь получить обратно 10% его стоимости?». Не верится? Давайте посчитаем.

Итак, сегодня же вы решительно отправились в автосалон и смело купили новенький автомобиль. Сколько он стоит – вопрос риторический, но мы усредним цифры: он стоит миллион рублей. Ни больше, ни меньше. Этакий Solaris или Duster в околотоповой комплектации – народный любимец и надежный спутник. Ну а еще вы сегодня же на радостях оформили себе карту Tinkoff Drive и завели учет расходов.

Как работает Tinkoff Drive?

Схема работы с картой Tinkoff Drive предельно проста: вы оплачиваете покупки и услуги, а на свой счет получаете баллы. Накопив пару тысяч баллов, их уже можно начинать тратить — нужно просто выбрать в интернет-банке проведенный платеж и компенсировать его баллами. Карта автомобильная, так что компенсировать можно любые автомобильные товары и услуги: покупку запчастей, мойку, полировку, ремонт, прокат машины и так далее, причем курс обмена — естественно, 1:1, то есть, 1 балл стоит 1 рубль.

Единственное исключение — топливо: при компенсации затрат на него баллы списываются из расчета 1,5 балла за 1 рубль. То есть, топливо — выгодный инструмент накопления баллов на что-то еще: копите баллы на бензине, а тратите на автоуслуги по простому курсу 1:1.

Tinkoff-DRIVE

Страховка

Первым делом новый автомобиль непременно нужно застраховать — и не только по ОСАГО, но и по каско. Вариантов и условий страхования здесь масса: франшизы, GAP, агрегатная или неагрегатная страховая сумма… Но есть один простой факт: по программе Tinkoff Drive вы получите кэшбек в 10% от суммы приобретения полиса каско в Тинькофф Страхование. А раз так, мы страхуем автомобиль от всех бед сразу, и обходится это, к примеру, в 50 тысяч рублей. Их можно уплатить разом, а можно в рассрочку, но суть не меняется: на вашу карту Tinkoff Drive вернутся 10% от этой суммы – то есть, 5 000 баллов. Бросаем чепчики в воздух и выезжаем из автосалона.

инфографика страховка

Топливо

А выезжаем мы, чтобы активно ездить – ведь новый автомобиль он на то и новый, чтобы пользоваться им на всю катушку. Среднегодовой пробег обычно принимают равным 15-20 тысячам километров – и это логично, ведь, достаточно накатывать около 50 километров в день, чтобы суммарно наездить за год 20 тысяч. На этой отметке мы и остановимся.

Одна из главнейших статей расходов на автомобиль – это самая базовая его потребность: топливо. Мы ездим круглый год, и его расход разнится ото дня ко дню и сезона к сезону – примем средний расход за 10 литров на сотню. Таким образом, накатав 20 тысяч километров, вы сожжете два куба горючего – и если умножить эти 2 тысячи литров на текущий ценник в 45 рублей, мы получим 90 тысяч рублей, из которых 9 000… да-да, вернутся баллами на вашу карту. Отметили – поехали дальше.

инфографика топливо

Покупка топлива и услуг партнеров Тинькофф Банка – самое приятное с точки зрения кэшбека: за них на карту возвращается 10% от потраченного. Все остальные автомобильные траты «компенсируются» в размере 5% – но эта кажущаяся скромной цифра окажет не меньше влияния на итоговый результат. Продолжим «владеть» автомобилем и посмотрим, где еще получится сэкономить.

Ремонт и обслуживание

Новый автомобиль не требует частых ремонтов и кучи запчастей – однако за 20 тысяч километров вам предстоит пройти 2 техобслуживания у дилера. Но мы ведь прекрасно знаем, что этим «вложения» в машину не ограничатся: то музыку хочется поставить, то защиту картера прикрутить, то диски покруче подобрать, то зимнюю резину приобрести… Здесь же стоит вспомнить полис ОСАГО, сезонный шиномонтаж… Не будем углубляться в детализацию, а просто примем среднемесячные «дополнительные расходы» равными 5 тысячам. Таким образом, сэкономить получится 250 баллов в месяц – немного, но в год это уже 3 000 баллов. Записываем в тетрадочку и паркуем машину на ночь.

инфографика ремонт и обслуживание

Парковка

Где паркуем? Можно, конечно, у дома, но обычно такую роскошь могут позволить себе или владельцы частных домов, или жители небольших городов. Мы «рисковать» не будем и заложим на гарантированное парковочное место определенную сумму – скажем, 3 тысячи рублей. На этом в месяц по программе Tinkoff Drive можно сэкономить скромные 150 баллов – или уже более приятные глазу 1 800 баллов  в год.

инфографика парковка

Мойка

Буквально одной строкой пустим мойку: мы не шикуем, заезжаем на комплексную мойку раз в пару недель и оставляем там по 500 рублей. Итоговые расходы за месяц – 1 000 рублей, а суммарный годовой кэшбек – 600 баллов.

инфографика мойка

Штрафы ГИБДД

Еще одна статья расходов при приличном годовом пробеге – это штрафы ГИБДД. Минимальный штраф с камеры – 500 рублей, а одна неосторожная парковка в неположенном месте может обойтись на порядок дороже. Нагнетать не будем – а просто заложим на эту статью расходов в среднем тысячи две в месяц. Ну а поскольку Tinkoff Drive включает в себя и кэшбек за оплату штрафов ГИБДД, то около 1 200 баллов все же вернутся обратно к вам.

инфографика гибдд

Автогаджеты

Через пару недель после покупки машины вы непременно вспомните все подборки видео глупых аварий, что смотрели до этого, и, возможно, задумаетесь о приобретении видеорегистратора. Этот пункт несколько надуманный – можно обойтись и без него, но обычно какая-то дополнительная электроника в машине появляется: у кого видеорегистратор, у кого-то антирадар, у кого-то «комбо» из первого и второго… В общем, допустим, что вы все же решились и приобрели приличный гаджет тысяч за десять – и получили за это 500 баллов.

инфографика автогаджеты

Любые другие автоуслуги

Ну а летом вы традиционно поехали в отпуск. Испания, Греция, Корсика, Омск – выбор оставим за вами. Правда, в последнем случае вы просто потратитесь на бензин, а во всех остальных захотите прокатиться по солнечному побережью на машине с открытым верхом. На пару недель такого катания не грех заложить и тысяч 30, особенно учитывая, что заправлять кабриолет тоже придется за свой счет. И помня о том, что 1 500 баллов все равно неизбежно вернутся к вам.

инфографика кабриолет

Любые неавтомобильные покупки

В самом конце мы вспомним о том, что карта Tinkoff Drive предполагает бонусы не только за автомобильные товары и услуги, но и на все  неавтомобильные расходы – за них вернут 1% от потраченного. Сумма покупки должна быть от 100 рублей, за покупки на меньшие суммы бонусов нет. Продукты, подгузники, фотоаппарат, прокат велосипедов, новое платье для жены – все это можно оплатить той же картой и получить часть денег обратно. И если вы тратите, к примеру, 30 тысяч в месяц, пресловутый 1% будет означать еще 3 600 баллов в год.

кэшбек на неавтомобильные услуги

И где же мои обещанные 10%?

А теперь подводим промежуточные и окончательные итоги. Наши «маленькие радости» в виде приходящих на карту в виде бонусов суммарно сэкономили в год 26 200 баллов – то есть, четверть сотни тысяч. Продолжая пользоваться картой, вы наездили на новом автомобиле 4 года, за которые пробег составил 80 тысяч километров – самое время его выгодно продавать. И умножив сумму годовой экономии на 4 года, вы получаете 104 800 баллов.

диаграмма

Этого хватит, чтобы компенсировать автоуслуги на 104 800 рублей — то есть, те самые 10% от стоимости купленного автомобиля. Ну что, теперь верится?

А можно еще выгоднее?

Да, можно! Если оформить карту Drive вот по этой ссылке, до конца лета кэшбек на всех АЗС составит не 10, а 15%!

Теги: Финвопрос , кэшбек-сервис
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2 комментария

по рейтингу сначала новые по хронологии
diver alex

Очередной лохотрон. Через пару месяцев поменяют правила и все...

kazbek1506

Этого хватит, чтобы компенсировать автоуслуги на 104 800 рублей
Что значит КОМПЕНСИРОВАТЬ ? Я вообще не понял что делать с этими баллами.

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