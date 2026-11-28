Каждый спорткар в той или иной степени самобытен. Можно вспомнить смелый в своей непропорциольности силуэт Toyota 2000 , технологичную мощь Honda NSX , почти животную брутальность Pontiac GTO и запредельную эксклюзивность Ferrari F40 . Но все эти крутые и быстрые машины просто меркнут перед сочетающим в себе грозный вид с огромным V10 автомобилем, на фоне которого многие маслкары выглядят городскими малолитражками. Сегодня мы будем вспоминать историю разработки и судьбу четырёхколёсной «гадюки» – того самого Dodge Viper, которому в этом году исполнилось тридцать пять лет.

Начало

Во второй половине восьмидесятых годов в модельном ряду старейшей американской марки Dodge практически не было ярких спортивных моделей. Да, можно вспомнить купе Daytona, которое заслуживает отдельного обзора и к которому мы обязательно вернёмся, но на фоне прежних «мускулов» автомобиль выглядел достаточно скромно, если не сказать скучно.

Dodge Daytona Shelby Z (1987-1988) 1 / 2 Dodge Daytona Shelby Z (1987-1988) 2 / 2

Ещё более приземлённо смотрелись двухдверные седан и кабриолет Shadow. Словом, ничего будоражащего или сверхъестественного.

Dodge Shadow (1989-1994) 1 / 2 Dodge Shadow (1989-1994) 2 / 2

Отцы-искусители

В начале 1988 года известный топ-менеджер Chrysler Боб Лутц встретился с главным дизайнером Томасом Гейлом и сказал, что вместе они должны создать и запустить возрождённую Cobra. Именно Лутц, занимавший высокие посты в Chrysler с 1986 по 1998 год, был апологетом традиционного американского спорткара шестидесятых годов. А это – привод на задние колёса, огромный атмосферный мотор и яркий дизайн. Если взять три спортивных автомобиля – таких, например, как изысканный и нетривиальный Citroёn SM, сумасшедшую Ferrari F40 и Shelby Cobra, то духу и идеологии Боба был близок честный «американец», за рулём которого каждый деревенский парнишка-рэднек мог превратиться в тестостеронового альфа-самца.

Shelby Cobra 427 (1967)

Именно поэтому для нового автомобиля приемлемыми посчитали лишь впрыск топлива и относительно современную подвеску, в то время как новомодные турбина, ABS и прочие электронные ошейники были отвергнуты ещё на концептуальном уровне. Приятный бонус – такой подход позволял отказаться от длительного процесса создания агрегатной базы с нуля. Как говорил сам Лутц, он осознал, что Chrysler располагал всеми нужными составляющими для постройки шоу-кара, а будут ли они взяты у грузовика или легковой машины – вопрос второстепенный.

В этой истории наступил очень важный момент, когда в ней появился Кэрролл Шелби – инженер и чемпион 24-часового марафона в Ле-Мане, который создал ту самую «Кобру». К тому времени он несколько лет был техническим консультантом Chrysler, а в 1986 году Shelby Automobiles Inc. занялась созданием «подогретых» версий автомобилей Dodge. Так что участие компании Шелби в проекте было вопросом риторическим. Тем более, что сам Кэрролл был в хорошем смысле заражён идеей создания собственного спорткара, и планы Лутца о возрождении Cobra 427 легли на благодатную почву.

Кэрролл Шелби и прототип Cobra 260 1 / 4 Кэрролл Шелби и прототип Cobra 260 2 / 4 Кэрролл Шелби и прототип Cobra 260 3 / 4 Кэрролл Шелби и прототип Cobra 260 4 / 4

Совместная концепция была набросана менее чем за час. И это – несмотря на то, что в то время в жизни Шелби происходили не менее важные и даже драматические события: он готовился к пересадке сердца и в июле 1990 года действительно получил его от 34-летнего мужчины.

Но был в этом проекте ещё и третий участник! Причём – француз: конструктор Франсуа Кастен, ранее занимавший пост технического директора подразделения Renault Sport, а затем – главы отдела проектирования внедорожников и пикапов концерна Chrysler. И все они вместе пришли к тому, что в новом концепт-каре наподобие «Кобры» лучше всего будет смотреться и звучать большой мотор от пикапа.

Занимательная герпетология

За основу были взяты наброски спорткара Izod, которые находились в закромах дизайн-студии ещё с 1985 года. Широкий и плоский открытый двухместный кузов с «талией» и «кока-кольными» очертаниями бортов – то, что было нужно, чтобы заменить мускулистого предшественника. У будущего Viper изначально были совершенно другие пропорции, чем у «Кобры» – кузов был длинным, широким и плоским, но при этом очень пластичным за счёт тех самых «бутылочных» обводов.

Крайслеровский эскиз будущего Вайпера

В итоге показанный на Детройтском мотор-шоу 1989 года концепт родстера Viper RT/10 не просто произвёл фурор, а стал сенсацией национального масштаба. Это было явление новой будущей иконы стиля вне стиля, и многие простые американцы это сразу поняли.

Dodge Viper RT/10 Concept (1989) 1 / 6 Dodge Viper RT/10 Concept (1989) 2 / 6 Dodge Viper RT/10 Concept (1989) 3 / 6 Dodge Viper RT/10 Concept (1989) 4 / 6 Dodge Viper RT/10 Concept (1989) 5 / 6 Dodge Viper RT/10 Concept (1989) 6 / 6

Автомобиль стал звездой обложек многих журналов, излучая то, что спустя много лет снова прозвучало из уст очередного кандидата в президенты США – «Make America Great Again». И такая машина могла сделать её не просто снова великой, а по-настоящему крутой.

В автомобильном зоопарке кого только нет – и кони, и рыбы, и прочие звери. Да и исторически идеологическая предшественница Cobra – тоже вполне себе ядовитая змея семейства аспидовых.

Имя машине придумал всё тот же Роберт Энтони Лутц, который отверг вариант с «новой Коброй» из-за его простоты, очевидности и отсутствия новизны, а Sidewinder («рогатый гремучник») вызывал устойчивые ассоциации с ракетой класса «воздух-воздух». Название Asp (или «аспид») показалось не слишком благозвучным, а «питон», по словам Лутца, был слишком неповоротливым и ел свиней (!). Существовал также вариант Copperhead (название гремучих змей в США), но впоследствии машина стала назваться Viper – «Гадюка».

Змеиное название как нельзя лучше подошло концепту, который выглядел угрожающе и даже опасно. И публика не просто восторженно приняла его, а стала засыпать офис концерна письмами с просьбой запустить прототип в серию. В общем, и до того его планировать сделать серийным, а после столь теплого приёма и восторженной реакции на «ядовитого гада» судьба проекта была решена.

В итоге главный инженер Рой Сьоберг собрал в команду «Вайпера» 85 инженеров, которые занялись работой предметно. Кузов был готов к осени восемьдесят девятого, а шасси – в декабре. Причём работы проводились с использованием обыкновенного V8, но для машины готовили настоящий V10, который довели до кондиции к февралю 1990 года.

Инженеры из рабочей группы обратились в подразделение Chrysler – Lamborghini с просьбой предоставить им несколько прототипов алюминиевых блоков цилиндров. Поскольку мотор пикапа Magnum V10 серии Chrysler V10 с чугунным блоком был слишком тяжёлым для спортивной машины, во время работы над прототипами десятицилиндровый мотор получили путём «приращивания» пары цилиндров к обычной 5,9-литровой «восьмёрке». Это, кстати, не очень нравилось Кэрроллу Шелби, которого, как и многих крайслеровских инженеров, больше бы устроила реинкарнация традиционного V8. Однако Боб Лутц видел «Гадюку» именно с V10, который бы стал своеобразной визиткой автомобиля или его ключевой особенностью.

Viper выглядит так, будто он построен вокруг и ради двигателя. По сути, так и есть 1 / 2 Viper выглядит так, будто он построен вокруг и ради двигателя. По сути, так и есть 2 / 2

Такое волевое решение Лутца на уровне концепции превращалось в основную задачу для главного конструктора Роя Сьоберга, у которого, впрочем, хватало опыта даже для таких нетривиальных вызовов. Он отобрал в свою команду подходящих специалистов из числа 140 добровольцев, среди которых оказались мотоциклисты, раллисты, ценители спорткаров и даже участники дрэг-рейсинговых битв. И эта «команда мечты» могла и создала настоящий dream car таким, каким они его видели.

В ходе испытаний тестовых прототипов-носителей, роль которых исполнял в том числе и Chevrolet Corvette третьей генерации, была выявлена необходимость в улучшении аэродинамики и расширении колеи. Во время проведения поисковых работ были определены параметры длины колёсной базы и ширины колеи, а также жёсткости кузова, сочетание которых должно было обеспечить автомобилю требуемый уровень управляемости. Прототип белого цвета, который получил индекс VM-01, был оснащён восьмицилиндровым двигателем, что не играло решающей роли для оттачивания ходовых качеств.

Dodge Viper VM-01 (1989) 1 / 2 Dodge Viper VM-01 (1989) 2 / 2

Dodge Viper VM-02 (1990) 1 / 4 Dodge Viper VM-02 (1990) 2 / 4 Dodge Viper VM-02 (1990) 3 / 4 Dodge Viper VM-02 (1990) 4 / 4

Прототип Dodge Viper RT/10 (1991). Произведено примерно 30 экземпляров 1 / 3 Прототип Dodge Viper RT/10 (1991). Произведено примерно 30 экземпляров 2 / 3 Прототип Dodge Viper RT/10 (1991). Произведено примерно 30 экземпляров 3 / 3

Предсерийный Dodge Viper RT/10 (1991-1992) 1 / 2 Предсерийный Dodge Viper RT/10 (1991-1992) 2 / 2

Всё это происходило до мая 1990 года, когда председатель Chrysler Ли Якокка официально утвердил «Гадюку» и дал проекту зелёный свет. А годом позже Кэрролл Шелби пилотировал экспериментальную версию автомобиля в гонке «500 миль Индианаполиса», и в том же 1991-м стартовало производство.

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Как же выглядел серийный Viper? Блестяще, свежо, грозно, стремительно, вызывающе, эффектно, самобытно, смело и интересно. И все эти эпитеты можно заменить одним словом – он выглядел круто. По-настоящему круто для серийного автомобиля.

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Длиннющий капот явно скрывал большой агрегат. Биодизайн только-только зарождался, однако Viper был его качественным воплощением, потому смотрелся ультрасовременно. Узкие фары отличались каплевидностью, круглые «противотуманки» напоминали змеиные глаза, а воздухозаборник казался настоящей пастью, а не банальной решёткой радиатора.

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Кокпит-кабина вмещала водителя и пассажира, сидящих практически на задней оси.

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Выполненная в том же духе корма была намного короче, и всё вместе в сочетании с той самой «бутылочной» пластикой боковин образовало не только самобытный, но и залихватский силуэт.

А ведь у «кармана» в районе передней двери было функциональное объяснение…

И три с лишним десятилетия спустя понимаешь, что Viper выглядел не просто достойным продолжателем Кобры, а превзошёл её внешне.

Популярный стереотип о том, что под длинный капот запихнули мотор от грузовика, всё же является именно стереотипом. Восьмилитровый исполинский агрегат – вы только вдумайтесь: по рабочему объёму это четыре мотора какого-нибудь Opel Omega! – получил алюминиевый блок вместо чугунного и сохранил лишь принципиальную архитектуру агрегата Dodge Ram, ведь для снижения производственных затрат и упрощения мотора пришлось отказаться от идеи установки многоклапанной головки в пользу ординарной схемы с нижним расположением единственного распредвала и лишь парой клапанов на цилиндр. Перейти на крылатый металл для изготовления блока вынудили требования к развесовке – в оригинальном варианте двигатель был невероятно тяжёл и обеспечил бы машине управляемость молота или топора. Даже в алюминиевом исполнении мотор получился не слишком уж и лёгким и весил 323 кг.

Снаряжённая масса спорткара с этим исполинским агрегатом составляла всего 1490 кг, то есть, на всё остальное, включая кузов, салон, подвески и электронику, инженерам осталось всего чуть более тонны «живого веса», в которые они блестяще уложились.

Именно поэтому конструкторы ушли от изначального грузового изделия в сторону агрегатов вроде 426 Hemi. Огромный мотор выдавал чуть более 400 л.с. при 4600 об/мин, развивая при этом 630 Нм крутящего момента при 3600 оборотах. По нынешним меркам передутых даунсайзинговых моторчиков с тремя турбинами – не бог весть что, но ведь «лошади» у американских ребят получились настоящие! То есть мощные скакуны с характером, а не лошадиные головы для тех, кто занимается хоббихорсингом. Ускорение двухместного родстера под рык разъярённого V10 до отметки 96 миль в час занимало чуть более четырёх с половиной секунд, для «квотера» (402 м) хватало 13,1 с, а прекращался набор скорости на отметке 260 км/ч.

При этом с широченными шинами размерности 275/40 ZR17 спереди и 335/35 ZR17 сзади боковые перегрузки немногим не дотягивали до 1g, заставляя пилота применить на деле всё своё мастерство не только для того, чтобы получить удовольствие, но и чтобы банально удержать норовистую машину на курсе и не убраться в отбойник. И это отнюдь не красивая гипербола, потому что на ранних Вайперах не было ни противобуксовочной системы, ни ABS, ни даже подушек безопасности – то есть, водитель оставался с «Гадюкой» и табуном из четырёх сотен скакунов один на один. Причём в довольно спартанских условиях: в комплектации первые пару лет не было ни жёсткой съемной крыши, ни кондиционера. Да что говорить о кондиционере, если роль окон выполняли листы прозрачного плексигласа?

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Когда ветер делает новую укладку вашим бровям, а двигатель ревёт на полную мощь, вам будет совершенно наплевать на отсутствие окон или дверных ручек. Ведь этот Viper – одно из самых захватывающих транспортных средств, появившихся со времён колесницы Бена-Гура. В этом и заключается вся суть Viper. Автомобиль создан для того, чтобы стремительно разгоняться, резко тормозить, уверенно проходить повороты и дарить всем вокруг – водителю, пассажиру и случайным прохожим – яркие эмоции, которые сделают их день незабываемым. Car and Driver, март 1992

Одни видели в этом нечто похожее на сельскую самоделку, а другие – возвращение к истокам чистых родстеров шестидесятых годов, в которых электроприводов стеклоподъёмников не было по той причине, что не было самих стёкол. В принципе, то, что машине всё же приделали двери, можно считать уже достаточно щедрым жестом со стороны разработчиков, ведь для того, чтобы стремительно приближаться к линии горизонта, нужны были лишь руль и педали. А для выполнения основной задачи мотора, вокруг которого появилось то, что было необходимо для перемещения в пространстве и немного – во времени, наличие остального было некритичным. И ранний базовый Viper это убедительно доказывал. Он был не гиком, хиппи или качком, а этаким деревенским детиной, в котором богатырская силушка удивительным образом сочеталась с презрением ко всем этим опциям для снобов и сибаритов. Этот парень был не то чтобы кровь с молоком – скорее, бензин с содовой.

А из утончённого в его облике были разве что поводки «дворников», да и те с натяжкой. Зато выхлопные трубы, пущенные по порогам под дверями, говорили о том, что ему плевать на устои, принятые в мире обычных автомобилей. Вы ещё не забыли о том, что в команде разработчиков были настоящие байкеры и хот-роддеры?

Для снижения веса применили металлические нейтрализаторы вместо керамических, а саму выпускную систему изготовили из композитного материала номекса, который применяется в аэрокосмической отрасли.

Первые 196 экземпляров, отгруженные дилерами в мае 1992 года, обошлись покупателям в 55 630 долларов каждый, но спрос и ажиотаж оказались настолько высокими, что тут же стартовал приём заказов на три тысячи экземпляров следующего модельного года, выпуск которых должен был начаться осенью. И уже к июлю 70% автомобилей было зарезервировано по предзаказу.

Как же этот монстр вёл себя на ходу? Журналисты Car and Driver, которым он попал в руки уже в марте 1992 года («Мы были первыми на Земле, кто измерил скорость броска Гадюки!»), отмечали невероятную тяговитость и эластичность огромного мотора, которому было всё равно, сколько оборотов на тахометре – 1200 или 5000, а к органам управления не требовалось прилагать слишком большие усилия. Но избыток мощности и превосходные сцепные свойства широченных шин позволяли водителю слишком быстро и зачастую помимо его воли забираться в те диапазоны скоростей, где любая ошибка в пилотировании могла обернуться большими неприятностями.

Viper способен переносить городскую тесноту, но по-настоящему он оживает лишь на просторных трассах. Независимо от того, едете ли вы быстро или медленно, автомобиль уверенно и бодро преодолевает любые расстояния. Правда, он предпочитает ровное покрытие: из-за экстремально широких шин машина стремится «гулять» по дороге, реагируя на малейшие неровности и волны асфальта. На высокой скорости и при прохождении поворотов с большими перегрузками такое поведение может застать врасплох: если на крутом вираже под колёса попадёт выбоина, это не только приведёт к кратковременной потере сцепления, но может спровоцировать и резкий неожиданный рывок в сторону. Car and Driver, март 1992

В январе 1993 года был продемонстрирован концепт Viper GTS, который отличался закрытым кузовом купе. Однако такой вариант стал доступен покупателям лишь в 1996 году во втором поколении.

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Viper стал ещё мощнее, при этом его 450-сильный мотор облегчили до 290 кг. Машина получила серьёзно доработанное шасси, что положительно сказалось на управляемости и тормозном пути. ABS по-прежнему оставалась опцией, а подушки безопасности были добавлены в 1996 году версии GTS и в 1997 году – родстеру R/T10.

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Купе GTS получило характерную крышу типа «двойной пузырь», которая была приподнята над каждым седоком для того, чтобы можно было использовать шлемы. Дополнительный стоп-сигнал встроили в заднюю эмблему.

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Именно благодаря формам крыши купе получило весьма привлекательный и необычный силуэт, и такой же самобытностью ранее мог похвастать разве что Jaguar E-type, а позже – купе BMW Z3.

Viper GTS, как и его предшественник первого поколения, принимал участие в различных автомобильных соревнованиях, и он был выбран пейс-каром (автомобилем безопасности) гонки «500 миль Индианаполиса» 1996 года.

Viper GTS pace car. Седовласый пилот – Боб Лутц 1 / 3 Viper GTS pace car. Седовласый пилот – Боб Лутц 2 / 3 Viper GTS pace car. Седовласый пилот – Боб Лутц 3 / 3

В 1999 году модель была немного модернизирована и получила новые 18-дюймовые колёса, а также кожаную отделку салона в качестве опции.

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Наконец, в 2001 году ABS вошла в список базового оснащения. А в 2002-м было выпущено 360 экземпляров модели в модификации «Заключительное издание», которые получили ярко-красную окраску кузова с белыми продольными полосами.

В 2003 году начался выпуск третьего поколения, поскольку подразделение DaimlerChrysler Street Racing Technology (сокращенно SRT) внесло значительные изменения в автомобиль, который стал обозначаться как Dodge Viper SRT-10 и получил двигатель увеличенного до 8,3 л рабочего объёма, что позволило снять с мотора впечатляющие 500 «лошадок» и поистине «грузовой» крутящий момент в 712 Нм, хотя сам двигатель при этом стал весить всего 230 кг.

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Шасси также стало легче на 36 кг и жёстче на кручение, что весьма положительно сказалось на управляемости. Ещё более жёсткое и лёгкое шасси использовалось в версии Hennessey Viper Venom 1000 Twin Turbo, а в 2004-м Dodge представил «лимитку» – ограниченный тираж версии «Mamba edition cars», в интерьере которой применили роковое сочетание красного и чёрного.

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Редкие виды гадюк

За годы выпуска модель обросла целым рядом концептов, которые так и не стали серийными. Среди них попадались очень любопытные прототипы.

Veleno – это и «яд» по-итальянски, и концепт Rinspeed Veleno 1993 года ядовито-зелёного цвета с 18-дюймовыми дисками OZ и закисью азота 1 / 2 Veleno – это и «яд» по-итальянски, и концепт Rinspeed Veleno 1993 года ядовито-зелёного цвета с 18-дюймовыми дисками OZ и закисью азота 2 / 2

Купе Viper GTS изначально задумывалось только как концепт, но ажиотаж вокруг закрытой версии вынудил крайслеровцев запустить его в серийное производство в 1996 году 1 / 2 Купе Viper GTS изначально задумывалось только как концепт, но ажиотаж вокруг закрытой версии вынудил крайслеровцев запустить его в серийное производство в 1996 году 2 / 2

Copperhead – мокасиновая или медноголовая змея вида гадюковых, поэтому концепт был выкрашен в оранжевый цвет. Он был задуман как более доступный вариант с V6

GTS-R – вариант от японца Osamu Shikado, который при создании концепта вдохновлялся гоночными машинами с развитыми аэродинамическими элементами. Это был функциональный прототип, а не просто макет 1 / 3 GTS-R – вариант от японца Osamu Shikado, который при создании концепта вдохновлялся гоночными машинами с развитыми аэродинамическими элементами. Это был функциональный прототип, а не просто макет 2 / 3 GTS-R – вариант от японца Osamu Shikado, который при создании концепта вдохновлялся гоночными машинами с развитыми аэродинамическими элементами. Это был функциональный прототип, а не просто макет 3 / 3

Chrysler Firepower был создан на базе Dodge Viper третьего поколения, и в его дизайне были использованы решения Chrysler Crossfire. Автомобиль задумывался как люксовая и более цивильная версия «Гадюки»

Сотня экземпляров Viper GT2 Championship Edition была произведена для омологации FIA, а также в ознаменование победы Chrysler в 1997 году в классе GT2

ACR – модель от American Club Racing – вышла в 1999 году и была сертифицирована для эксплуатации на дорогах общего пользования, хотя её максимально облегчили посредством удаления шумоизоляции, аудиосистемы и прочих элементов вроде противотуманок

Прототип Mopar Concept Coupe с 675-сильным двигателем был представлен в 2007 году на North American International Auto Show

Zagato TZ3 Stradale – пожалуй, самый необычный концепт. По сути, это стилизация кузова под марку Alfa Romeo, но не стандартных моделей, а серии TZ шестидесятых годов. Причём сама Alfa Romeo не принимала участия в данном проекте 1 / 2 Zagato TZ3 Stradale – пожалуй, самый необычный концепт. По сути, это стилизация кузова под марку Alfa Romeo, но не стандартных моделей, а серии TZ шестидесятых годов. Причём сама Alfa Romeo не принимала участия в данном проекте 2 / 2

О, спорт, ты – Viper

Viper – это ещё и более пяти десятков побед в различных автоспортивных чемпионатах и соревнованиях с 1997 по 2008 год. В качестве дани уважения к достижениям Viper перечислим их все: FIA GT Championship, 24 Hours of Le Mans, 24 hours of Nurburgring, VLN German Championship Series, American Le Mans Series, 24 Hours of Daytona, Grand-Am, FFSA GT Championship, Swedish GTR Championship, Belcar Championship, 1000 km of Fuji Endurance Race, Spa 24 Hours, EuroSeries GT Championship, Italian GT Championship, 1000 Miles of Brazil, Formula D, Dutch Supercar Challenge, Australian GT Championship, Brazilian GT3 Championship и British GT Championship.

Последние выводки

В 2008 году двигатель снова доработали, увеличив клапаны, изменив форму камер сгорания и установив систему изменения фаз газораспределения. Доводка осуществлялась компаниями McLaren и Ricardo Consulting Engineers, и в итоге максимальная отдача достигла 600 л.с. Машина также получила новую коробку передач Tremec TR6060 вместо Tremec T56 и блокировку дифференциала Visco Lok.

Конюшня со змеями: под капотом четвёртой генерации «Гадюки» прописалось шесть сотен «скакунов» 1 / 9 Конюшня со змеями: под капотом четвёртой генерации «Гадюки» прописалось шесть сотен «скакунов» 2 / 9 Конюшня со змеями: под капотом четвёртой генерации «Гадюки» прописалось шесть сотен «скакунов» 3 / 9 Конюшня со змеями: под капотом четвёртой генерации «Гадюки» прописалось шесть сотен «скакунов» 4 / 9 Конюшня со змеями: под капотом четвёртой генерации «Гадюки» прописалось шесть сотен «скакунов» 5 / 9 Конюшня со змеями: под капотом четвёртой генерации «Гадюки» прописалось шесть сотен «скакунов» 6 / 9 Конюшня со змеями: под капотом четвёртой генерации «Гадюки» прописалось шесть сотен «скакунов» 7 / 9 Конюшня со змеями: под капотом четвёртой генерации «Гадюки» прописалось шесть сотен «скакунов» 8 / 9 Конюшня со змеями: под капотом четвёртой генерации «Гадюки» прописалось шесть сотен «скакунов» 9 / 9

Пятое поколение было представлено в 2012 году, модель стала относиться к подразделению SRT и поначалу обозначалась уже просто как SRT Viper. Однако из-за слабого спроса было принято решение вернуть автомобилю историческое название Dodge Viper SRT. Ключевое отличие от «Гадюки» первых генераций теперь заключалось в том, что модель изначально представили с закрытым кузовом купе. И по уже сложившейся традиции при появлении принципиально нового поколения изменился фирменный логотип, получивший название «Stryker» (в третьем поколении – «Fangs»).

Характерные приметы модели, то есть длинный капот, выхлопные трубы в порогах под дверями, а также крыша типа «double bubble» (двойной пузырь) были сохранены, однако передняя оптика стала вертикальной.

По сравнению с первым поколением машина стала менее брутальной, но и время на дворе было совсем другое 1 / 5 По сравнению с первым поколением машина стала менее брутальной, но и время на дворе было совсем другое 2 / 5 По сравнению с первым поколением машина стала менее брутальной, но и время на дворе было совсем другое 3 / 5 По сравнению с первым поколением машина стала менее брутальной, но и время на дворе было совсем другое 4 / 5 По сравнению с первым поколением машина стала менее брутальной, но и время на дворе было совсем другое 5 / 5

В последнем поколении интерьер Viper получил те опции, о которых владельцы первой «Гадюки» не могли мечтать даже во сне 1 / 7 В последнем поколении интерьер Viper получил те опции, о которых владельцы первой «Гадюки» не могли мечтать даже во сне 2 / 7 В последнем поколении интерьер Viper получил те опции, о которых владельцы первой «Гадюки» не могли мечтать даже во сне 3 / 7 В последнем поколении интерьер Viper получил те опции, о которых владельцы первой «Гадюки» не могли мечтать даже во сне 4 / 7 В последнем поколении интерьер Viper получил те опции, о которых владельцы первой «Гадюки» не могли мечтать даже во сне 5 / 7 В последнем поколении интерьер Viper получил те опции, о которых владельцы первой «Гадюки» не могли мечтать даже во сне 6 / 7 В последнем поколении интерьер Viper получил те опции, о которых владельцы первой «Гадюки» не могли мечтать даже во сне 7 / 7

Кузов прибавил в жёсткости 50%, наружные панели были изготовлены из алюминия и карбона, а трубчатый каркас – практически полностью из высокопрочной легированной стали. Двигатель стал ещё мощнее и легче, и в таком виде автомобиль просуществовал до августа 2017 года, когда с конвейера завода Conner Assembly Plant сошёл последний экземпляр, а четырёхколёсная «Гадюка» стала достоянием истории. При этом автомобиль навсегда занял особое место в сердцах петролхедов, став одним из самых ярких и необузданных спорткаров классической компоновки с атмосферным двигателем в истории.