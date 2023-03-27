Мы периодически рассказываем о важных и полезных водительских приемах и навыках, которые не прописаны в ПДД и не всегда упоминаются в автошколах: например, об условных сигналах на дороге , о том, как уберечь подвеску на плохой дороге , или о том, что такое апекс поворота и почему он важен для повседневного вождения. Сегодня же поговорим еще об одной прописной истине опытного водителя, которая поможет уберечь не только автомобиль, но и здоровье, а то и жизнь. Давайте разберемся в том, почему, готовясь к повороту, нельзя заранее выворачивать колеса, ожидая возможности повернуть.

В чем чуть проблемы?

Разберем самую типовую ситуацию: перекресток, водитель хочет повернуть налево и пропускает встречные автомобили, ожидая окна в потоке, чтобы повернуть. Многие неопытные водители, планируя такой маневр, заранее поворачивают колеса автомобиля, чтобы при появлении возможности быстро нажать на газ и повернуть. И как раз в этом заключается их главная ошибка: заранее поворачивать колеса, пытаясь «сэкономить время», нельзя.

Почему нельзя заранее поворачивать колеса?

Ответ очень прост: при ударе сзади автомобиль с вывернутыми колесами сразу же вылетает на встречную полосу. Даже если навстречу едет легковушка, это уже означает серьезное ДТП, а уж если на встречной полосе окажется грузовик, последствия могут быть очень печальными. Если же колеса не повернуты до начала маневра, при ударе сзади автомобиль получает повреждения, но остается в своей полосе. Максимально неприятное, что может произойти в такой ситуации – это «паровозик» из нескольких автомобилей, помятых с обеих сторон, но по сравнению со встречным ударом это пустяки, особенно учитывая, что гипотетического удара сзади избежать не удается в любом случае.

Кто-то может попытаться возразить: мол, те, кто обычно стоит и ждет маневра, держат ногу на тормозе, так что до встречной полосы может и не дойти. И это тоже заблуждение: при ударе сзади удержать ноги на педалях практически невозможно, а уж контролировать силу нажатия и подавно. К тому же у неопытных водителей на автомобилях с ручной коробкой передач зачастую не только руль повернут, но и тормоз отпущен: нога уже на педали газа, чтобы быстрее тронуться. В такой ситуации достаточно даже легкого толчка сзади от зазевавшегося «коллеги», чтобы потерять контроль над ситуацией и выкатиться на встречку.

Но «запрет» на досрочный поворот колес касается не только поворотов налево и разворотов через встречную полосу. По сути, это относится ко всем ситуациям, когда водитель готовится к маневру. Например, пропуская пешеходов перед поворотом направо для въезда на прилегающую территорию, тоже не стоит поворачивать колеса вправо – при ударе сзади автомобиль полетит на пешеходов. То же самое касается выезда с обочины при начале движения: автомобиль, в нарушение Правил едущий сзади по обочине или просто вылетевший на эту обочину с проезжей части, тоже выбьет автомобиль с повернутыми колесами на дорогу, а возможно и на встречку.

В общем, планируя маневр, не торопитесь вертеть рулем: в каждой ситуации сначала подумайте, не создает ли это опасности для вас и для окружающих при ударе сзади.