Ржаветь, но не ломаться: покупаем Hyundai Tucson I за 500 тысяч

Ржаветь, но не ломаться: покупаем Hyundai Tucson I за 500 тысяч

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В последние пять лет доля кроссоверов всех мастей растет как на дрожжах. Теперь это самый популярный в России класс авто. Да-да, кроссоверов покупают больше, чем всех Солярисов и Поло вместе взятых. Понятно, что любители “внедорожников” делятся на олдскульных товарищей, для которых наличие третьего рычага или современной “шайбы” в машине является неотъемлемым атрибутом, и на автолюбителей, которым “полный” привод и повышенный клиренс необходимы для возможности запарковаться в легкий сугробик. Сегодня мы поговорим о второй категории. Ни для кого не секрет, что у нас есть огромное число любителей Рено Дастер и даже Чери Тигго. То есть, любителей недорогих кроссоверов. На этом фоне даже немного странно, что Hyundai Tucson не стал так популярен, как тот же самый Дастер. Может, всё дело в его названии?
 

Что и как ищем?

С названием в России Hyundai Tucson действительно не повезло. Мало того, что правильное Хёндэ у нас произносят и как Хундай, и как Хёндай, и как только ещё не склоняют, так и слово Tucson транскрипции вообще не поддаётся. Тут вам и Тускан, и Туксан, и Тушкан, и Таксон. Правильно будет всё-таки Туссан, так мы его называть и будем. Теперь давайте посмотрим, что нам придётся искать.

Первый факт, который облегчает задачу — это отсутствие рестайлинга первого поколения как такового. В ходе выпуска с 2004 по 2009 год вносили некоторые изменения, но они касались лишь комплектаций, так что тут достаточно будет искать максимально свежую машину, не переживая, что рестайлинг что-то в ней испортил (а такое, как ни странно, бывает).

Выбор моторов небольшой. И рассказывать, по большому счёту, просто нечего: бензиновые моторы хороши, а дизель на таких пробегах может изрядно удивить неподготовленного покупателя… Нет, пока машины были новыми, выбор двухлитрового дизельного двигателя D4EA имел смысл: он и тянет неплохо, и расход у него меньше, чем у бензиновых. Но сейчас вам очень повезет, если не придется вложиться в топливную аппаратуру (в первую очередь — в форсунки и ТНВД), а бой с системой EGR при пробеге около 150 тысяч начнется обязательно. Так что вложения в мотор могут перекрыть всю его дизельную экономию.

Бензиновых мотора тут всего два: двухлитровая рядная “четвёрка” G4GC семейства Beta и 2,7-литровый V6 G6BA семейства Delta II. Оба мотора хороши по-своему. Первый, возможно, покажется для кроссовера несколько слабым, но зато его чуть дешевле обслуживать. Правда, ему придётся ещё регулировать зазоры клапанов — гидрокомпенсаторов тут нет.

Ну а V6, само собой, обеспечивает заметно лучшую динамику. Но он довольно прожорливый (особенно с АКП) и иногда страдает неполадками впускного коллектора с изменяемой геометрией, приводящими к подсосу воздуха на впуске.

К коробкам передач вопросов тоже минимум. Даже автоматы Туссана огорчают очень редко. В паре с двухлитровыми моторами стоит коробка F4A42-2/W4A42, а с 2,7-литровыми — F4A51/W4A51. Эти АКП разработаны Hyundai совместно с Mitsubishi, и их механическая часть обычно служит не меньше 300 тысяч километров. Ресурс накладок гидротрансформатора, сальников, прокладок и соленоидов сильно зависит от условий эксплуатации, но даже если вдруг понадобится ремонт коробки, он стоит не слишком дорого. Хотя, конечно, сильно “уезженных” машин лучше всё равно избегать.

Ну а всё остальное мы посмотрим на практике. Кладём в карман наши выдуманные пятьсот тысяч и едем смотреть, что к чему.

“Ищет дурачок глупее себя”…

Я почему-то часто вспоминаю эту песенку Егора Летова, глядя на то, как некоторые продавцы пытаются втюхать покупателям свои машины. Вот автомобиль 2008 года с пробегом 68 тысяч километров за 500 тысяч рублей.

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Понятно, что годы берут своё, и следы не самой бережной эксплуатации у машины есть. Тем более это обидно, потому что Туссан ржавеет гораздо чаще, чем ломается — оцинковки под краской у него нет. Здесь небольшие очаги коррозии уже готовы захватить плацдарм для дальнейшего быстрого размножения. Хотя технически машина близка к идеалу.

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Многое можно  было бы исправить, если бы не одно “но”. Сколько там, говорите, пробег? Ах, 68 тысяч? Ну-ну.

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Салон Туссана и без того изнашивается быстро. Но за 68 тысяч так изодрать набалдашник рычага КП невозможно. Да и вообще несложно посчитать: машине 11 лет, а пробег — 68 тысяч. Среднегодовой пробег получается чуть больше шести тысяч километров. Это в мегаполисе-то. Попахивает очковтирательством. Руль это опасение тоже подтверждает.

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В общем, интереса к этой машине нет: предсказывать ее реальный пробег, а следовательно, и будущие (возможно, весьма скорые) вложения не имеет смысла… Идём дальше.

“Это странно!”

Следующая машина тоже 2008 года, с таким же двухлитровым мотором, но с АКП. Стоит дешевле — 440 тысяч, но и пробег больше — 120 тысяч километров.

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По телефону сказали, что она практически идеальная. Не битая, не крашеная, технически исправная. На месте сразу же возникает вопрос: если она без ДТП в истории, то откуда такой зазор у капота?

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Если проверить машину первым же бесплатным сервисом, то сразу находится ДТП с повреждением капота и переднего бампера (наезд на пешехода). Зачем нужно было врать?

К салону вопросов нет — всё, как положено по пробегу. Не сильно красиво, но жить ещё будет.

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Открываем капот.

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Наш двухлитровый мотор истекает маслом через клапанную крышку. Это неприятно, но не критически страшно. А вот после пуска мотора ситуация кардинально меняется — из него ручьём полилось масло.

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Я не нашёл источник течи — надо ставить машину на подъёмник. Подозреваю, что пора менять сальник коленвала (течёт снизу). Причём так, что за несколько секунд образовалась целая лужица масла.

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Мотор пришлось заглушить, а интерес к машине пропал. Во-первых, мотор без масла — само по себе приговор. Во-вторых, тут ещё снимали обе правые двери. Толщиномер ничего не показал, но ведь для чего-то их снимали?

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Ну и последнее — не работает замок задней двери. У Туссана можно открыть либо дверь, либо только стекло. Замок стекла в порядке, а двери — нет. Думаю, возиться с этой машиной будет неинтересно. Продавец на все замечания говорил только одно: “Это странно! Это странно!”. Причём с таким видом, будто увидел все это впервые и искренне не понимает, что происходит с его колымагой. Такой хороший Туссан и столько косяков? Как так?

Ну, почти…

Третья машина из нашего сегодняшнего материала выпущена в том же 2008 году, пробег — 102 тысячи километров. АКП, два литра — классика. Стоит всего 450 тысяч.

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Выглядит и вправду свеженько. Может даже показаться, что за машиной хорошо следили. И более того, почти не ездили — пробег-то тоже меньше 10 тысяч в год…

Правда, ручка АКП противоречит заявлениям продавца.

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“Кожа” кресла тоже говорит, что кто-то её тёр поболее ста тысяч километров.

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Не скажу, что пробег больше 200 тысяч, но он явно ближе к 150, чем к 100. Кроме того, обратите внимание на задний редуктор.

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Тут как минимум нужно менять сальник. Ну а ржавчина на ходовой — это для Туссана тоже норма, поэтому его нужно хорошенько смотреть на подъёмнике и подходить к ремонту с болгаркой в руках — открутить ключом там обычно ничего не получается.

Вообще течи сальников, патрубков и всего остального резинового — это очень типично для Туссана. Подозреваю, что и электрический замок пятой двери помер тоже от пропущенной через уплотнитель воды. Текут патрубки системы охлаждения, сальники, уплотнители… Так что проверяйте эти детали тщательно.

Если повезёт найти не замученный предыдущим владельцем Туссан, он может радовать и вас. Там редко что-то ломается серьёзно, а любую мелочь можно отремонтировать.

А вот антикоррозийной защитой пренебрегать не стоит. Сколы и другие повреждения ЛКП ржавеют достаточно быстро, особенно в больших городах. Плохо, если ржавчина есть уже на и на подрамнике, и на лонжеронах — от такой машины лучше отказаться.

Ничего особенного

Сегодня тот редкий случай, когда в нашей практике не находится интересной истории или уникального состояния для автомобиля, который мы ищем в рамках рубрики. Для своих клиентов Automama специально не ищет Туссан первого поколения. И причин этому несколько: во-первых, как я уже писал ранее, машина этого поколения пережила лишь краткий миг популярности на заре продаж, а спустя десять лет интерес покупателей к ней угас совсем. Во-вторых, в те времена к Хендэ подходили с большей практичностью, что сказывается на состоянии многих экземпляров на рынке.

В-третьих, ввиду той самой практичности владельцы не готовы трезво оценивать реальную стоимость своих автомобилей. Вот и в том случае, про который я хочу рассказать, мы не ударили с продавцом по рукам.

Мужчина лет сорока сам приехал к нам на площадку в Краснодаре на авто 2008 года выпуска с двухлитровым мотором, АКП и с очень приятным пробегом в 65 тысяч километров. Как это часто бывает у перекупов, он рассказал нам историю про брата, на которого оформлен автомобиль. И так же типично для Краснодарского края, Туссан был оборудован не оформленным должным образом ГБО.

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Очевидно, что продавец постарался подготовить авто к продаже. Поэтому с расстояния в сто шагов Туссан  блестел отполированными боками и чернеными шинами. Однако салон специально приведен в состояние обжитости, а состояние сидений и руля намекают на больший пробег.

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Наш эксперт в ходе проведения тест-драйва выявил “пинки” КП  при переключении с первой на вторую передачу, а при осмотре нашел косметическую перекраску трех деталей (что очень даже неплохо).

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От проведения комплексной диагностики с подключением электронного сканера и осмотром ходовой на подъемнике продавец отказался, ссылаясь на то, что цена его вряд ли устроит.

Если честно, мы не сильно расстроились: ГБО нам бы пришлось легализовать, а автомобиль от профессионального продавца с неподтвержденным пробегом — это всегда лотерея. Automama же предпочитает продавать автомобили с понятной историей.

Эксперт выбирает авто корейские автомобили кроссоверы Hyundai Tucson
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1 комментарий

по рейтингу сначала новые по хронологии
weltor

Горите вы аду, со своим хЁнде, нечистоплотные обзорщики и прочая, прочая шушара!) Сабакоедам влом тратиться на рэбрединг, вот и выдумывают букву Ё, в слове хуиндай, это по-русски, ну или на крайний случай просто хундай!)
Никто и нигде, кроме продажных уродов, и самих работников головного офиса и их подчиненная шушара, не произносит хЁнде!) Тем более европеец, да и даже сами чистокровные корейцы произносят скорее не ё, а е!!!) Тьфу на вас!

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