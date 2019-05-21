Селёдка с вареньем: кроссовер Bentley Bentayga подготовили к зомби-апокалипсису

Тюнинговые фирмы часто сочетают несочетаемое, но испанское ателье Bengala Automotive Design, кажется, пробило дно – привило аристократическому кроссоверу Bentley Bentayga образ постапокалиптического внедорожника.

Обычно такие проекты существуют только на бумаге или в виде виртуальных 3D-моделей, но специалисты ателье Bengala, специализирующегося на тюнинге лакшери-автомобилей, всерьёз намерены запустить в мелкосерийное производство разработанный ими внедорожник Bentley Bentayga². «Двойка» в обозначении – это степень, отсылающая к известной модификации 4×4² внедорожника Mercedes-Benz G500, имеющего радикально увеличенный дорожный просвет благодаря так называемым портальным мостам или, проще говоря, колёсным редукторам. Испанская Bentayga «в квадрате» тоже, судя по компьютерным эскизам, снабжена колёсными редукторами и вдобавок существенно увеличенной колеёй, потребовавшей расширителей колёсных арок. Сами колёса обуты в шины высокого профиля с «зубастым» рисунком протектора, на которых можно и нужно штурмовать бездорожье.

Разработчики пока ничего не сообщают о технических характеристиках автомобиля, пообещав лишь выпустить 15 экземпляров, каждый из которых будет иметь уникальные особенности в соответствии с пожеланиями заказчиков. За инженерно-конструкторские работы по ходовой части отвечает некая (имя не называется) испанская раллийная команда-чемпион, то есть на модифицированном «британце» можно будет дубасить по пустыням и буеракам в режиме ралли-рейда. На картинках виден дополнительный силовой передний бампер с прилаженным к нему монструозным кенгурятником, из-за которого спереди исходную машину сосем не узнать. По бокам и сзади установлены защитные трубчатые балки, на крышу и в кенгурятник вмонтированы мощные светодиодные люстры. Выхопные патрубки для пущей брутальности выведены вбок под пороги.

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Штатных дизайнеров Bentley, вероятно, стошнило, когда они увидели, что испанцы сделали с их стильным аристократическим кроссовером, но в Сети Bengala Bentayga вызвала большой интерес – публике нравятся столь зрелищные проекты, всякий спешит высказать своё мнение по поводу креативности, смелости, безумия, отсутствия вкуса (нужное подчеркнуть) разработчиков. Можно не сомневаться, что в числе заказчиков такой машины будут несколько россиян, желающих, чтобы было не как у всех. В самом деле, кого нынче удивишь 1000-сильным Гелендвагеном на гигантских катках? Это уже, так сказать, общее место, изъезженная тема, а вот породистый Bentley в людоедском образе всё же может встряхнуть зажравшуюся элитную автотусовку.

Тут, к слову, всю прошлою неделю в топе «ютубчика» значился изготовленный одним известным российским видеоблогером Bentley Continental GT на гусеничном ходу – публика восторженно улюлюкала, ролик с тест-драйвом посмотрели более 5 млн раз. Это значит, что тема «околхоживания» лакшери-тачек, что называется, назрела, и сулит нам много невыносимых по своей эстетике проектов и душераздирающих открытий. А что делать – время такое…