Обзор недорогого видеорегистратора 2019 AdvoCam-FD8 RED-II: топовая съемка по цене бюджетника

Знакомьтесь: видеорегистратор от отечественного бренда AdvoCam – модель AdvoCam-FD8 RED II. Этот аппарат при цене менее 5 тысяч рублей снимает в разрешении Super Full HD, то есть 2304 на 1296 пикселей, а это примерно в полтора раза четче обычного Full HD 1080p. Также к достоинствам модели стоит отнести наличие встроенной памяти, крупный дисплей, поддержку функции LDWS и встроенный аккумулятор с функцией защиты от выхода из строя зимой. То есть все непременно необходимое в регистраторе есть (и даже более того), а вот совсем уж факультативные опции вроде двух слотов для карт памяти или предупреждения о камерах отсутствуют. Как следствие, за них не приходится переплачивать и не приходится морально из-за этого страдать.

Партнёрский материал

Здравствуйте, уважаемые читатели kolesa.ru! С вами снова Александр Шуб, ведущий российский эксперт в тематике автомобильной электроники, прежде всего – видеорегистраторов. За почти пять лет я протестировал более трех сотен моделей, постоянно общаюсь с разработчиками данного вида устройств и в курсе всей «изнанки» индустрии авторегов. Поэтому в моих обзорах вы получаете по-настоящему экспертный взгляд на ту или иную модель. В отличие от 99% материалов российских журналистов, которые выдают под видом обзоров по сути подробный пересказ инструкции.

Самое главное (и самое логичное) требование к автомобильному регистратору – это высокое качество съемки. Ведь именно видеофиксация – главная функция «рега», а вовсе даже не большой экран, связь со спутниками, спидкам и прочие приятные, но все же второстепенные фишки. Так вот, чем выше качество видео, записываемого регистратором, тем больше шансов рассмотреть в ролике различные важные мелкие детали. Те же номера автомобилей, например. Проблема лишь в том, что регистраторы с реально высоким качеством и разрешением съемки стоят не сильно приятных денег – от 10 000 рублей. У бюджетных же моделей, с ценой до 6-7 тысяч рублей, как правило, с детализацией картинки все не так хорошо, как хотелось бы. К тому же и качество их изготовления оставляет желать лучшего. Впрочем, к счастью, случаются и приятные исключения из этого правила. И об одном из них – продукте отечественной инженерной мысли – мы сегодня поговорим.

Упаковка и комплектация

Коробка с AdvoCam-FD8 RED II оформлена в красно-черных тонах – как, кстати, и сам регистратор. На лицевой части упаковки среди прочего указаны максимальное разрешение съемки (Super Full HD 1296p) и видеопроцессор – Ambarella A7L. На обратной стороне коробки расписано назначение клавиш управления. Это довольно удобно – пользователю даже не обязательно заглядывать в инструкцию. На одном из торцов коробки приведена табличка, из которой можно узнать сколько минут/часов видео и в каком разрешении поместится на карту памяти того или иного объема. Тоже небесполезная информация, надо признать.

Комплектация у AdvoCam-FD8 RED II довольно богатая по меркам авторегов ценой до 5 тысяч, но вполне привычная для моделей этого производителя. Итак, в коробке вы найдете:

видеорегистратор AdvoCam-FD8 RED II;

крепление на вакуумной присоске;

зарядное устройство от прикуривателя автомобиля (с дополнительным USB-портом для подзарядки прочих гаджетов – например, вашего смартфона);

набор крючков на скотче 3M для аккуратной прокладки кабеля питания по салону автомобиля;

кабель USB-miniUSB (для подключения регистратора к компьютеру или телевизору);

диск с программным обеспечением и дополнительным контентом (видеокодеки, фирменный плеер для просмотра записей, инструкция в электронном виде и т.д.);

бумажное руководство пользователя (последняя страница – еще и гарантийный талон);

брошюра за авторством Виктора Травина – известного теле- и радиоведущего, а также президента некоммерческой организации «Коллегия правовой защиты автовладельцев; на этом небольшом листке, составленном экспертом, четко расписан порядок действий при передаче видеозаписи сотруднику ГИБДД в случае ДТП;

Гарантия на все модели AdvoCam составляет один год – обычный срок для регистраторов.

Внешний вид и органы управления

Еще несколько лет назад специалистам AdvoCam удалось создать собственный, безо всякой кальки с китайских OEM-моделей, удачный корпус для своих регистраторов. Так что найти копию, скажем, AdvoCam-FD8 RED II у вас не получится – дизайн действительно уникальный, это оригинальная разработка.

До сих пор этот самый корпус кочует от модели к модели без особых изменений. Ничего предосудительного в этом нет – зачем что-то менять, если все и так отлично? Ведь регистратор – не айфон, то есть не имиджевая штука, а рабочая лошадка, и продуманность и удобство в случае «черного ящика» куда важнее свежего экстерьера.

В таком дизайне выполнены все модели линейки FD8 – и AdvoCam-FD8 RED II не стал исключением. У него вытянутый по горизонтали корпус с закругленными углами. В принципе, его можно сравнить с крупной морской галькой. Материал – бархатистый пластик черного цвета. На нем и отпечатки пальцев не так видны, как на глянце, и царапины практически не остаются. Качество сборки – крайне высокое. Вы не найдете здесь ни неровных стыков, ни заусенцев на пластике, ни следов клея, ни каких-либо других огрехов. С первого взгляда видно – качественная и аккуратно собранная вещь.

И да, вот еще какой важный момент. Все регистраторы AdvoCam специальным образом адаптированы к эксплуатации в суровых условиях нашей страны. Им ни мороз нипочем, ни тряска на ухабистых российских дорогах. Автореги данного бренда разрабатываются и проходят серьезные проверки на соственном производстве AdvoCam в городе Александров Владимирской области (подробнее об этом рассказано вот тут); регистраторы мучают в морозильных камерах, издеваются над ними на вибростендах… Все это для того, чтобы смоделировать в лабораторных условиях ту самую российскую действительность. Ну и, соответственно, оптимизировать компоновку устройства таким образом, чтобы она была морозоустойчивой и не боялась перманентных вибраций. И ведь не боится! Плюс на морозе до минус 20 градусов Цельсия регистраторы AdvoCam ведут себя вполне стабильно.

Однако вернемся к описанию конструкции AdvoCam-FD8 RED II. Регистратор оснащен довольно крупным дисплеем с диагональю 2,7 дюйма и соотношением сторон 16:9. Размеров экрана вполне достаточно не только для настройки устройства, но и для просмотра отснятого материала «на месте», не переставляя карту памяти, скажем, в смартфон или планшет.

В AdvoCam-FD8 RED II, как и полагает современному регистратору, обеспечивает доступ к основным функциям устройства в одно нажатие. Так, слева и справа от дисплея расположены сдвоенные клавиши управления. Левая пара кнопок отвечает за включение/выключение экрана, режим WDR, а также за включение и выключение микрофона. На правую же пару кнопок «повешены» ручной старт/стоп записи и защита текущего фрагмента видео от циклической перезаписи. Последнее (защита) важно и полезно, когда в том или ином фрагменте содержится что-то интересное – скажем, запись ДТП. И вы точно знаете, что не хотите потерять этот файл, когда карта памяти заполнится, и старые кусочки видео начнут автоматически удаляться ради освобождения места для новых.

Еще две клавиши расположены на верхней грани устройства – это кнопка питания, которая также отвечает за включение/выключение светодиодной подсветки, и кнопка мгновенного фото. Также на верхнем торце находятся контактная площадка для крепления, miniUSB-порт и AV-выход.

На левом торце регистратора (если смотреть на экран) находится слот для карт памяти популярного формата MicroSD. AdvoCam-FD8 RED II поддерживает карточки объемом до 128 Гб включительно, что является редкостью для авторегов. Обычно они работают только с 32-64 Гб.

На правом же торце регистратора расположен разъем miniHDMI. С его помощью можно подключить регистратор к телевизору и изучить записанное видео «в деталях». Впрочем, на наш взгляд, этот порт является рудиментом – не знаем ни одного человека, который бы им реально пользовался.

На противоположной дисплею стороне AdvoCam-FD8 RED II находится объектив с серебристой окантовкой. Также здесь имеется вставка из красного глянцевого пластика. Помимо чисто эстетической функции, данная вставка призвана привлекать внимание окружающих. К примеру, сотрудник ГИБДД сразу заметит яркую деталь авторега и будет вести себя куда сдержаннее. Также рядом с объективом расположена светодиодная подсветка и прорези динамика.

Подсветка в регистраторах, напомним, нужна исключительно для съемки места ДТП со стороны (то есть, когда вы находитесь вне авто) в темное время суток. Писать с этой подсветкой видео в движении сквозь лобовое стекло не стоит и пытаться. Вы получите отвратительного качества ролик, в котором не будет ничего, кроме бликов от этого самого лобового стекла.

Крепление и установка

В комплект поставки AdvoCam-FD8 RED II входит крепление на вакуумной присоске. То есть вы в любой момент можете установить его на лобовое стекло или снять – и это плюс «присосочных» вариантов по сравнению с держателями на скотче 3М, который так просто от стекла не отдерешь. Присоска сделана из качественного силикона, который хорошо себя показал при разных температурах – в том числе и минусовых, благо на дворе январь. Я тестировал это крепление адвокамов в разных условиях и могу с уверенностью констатировать – кронштейн надежно держится на стекле и не отваливается как на сильном морозе, так и на жаре.

Кронштейн крепления AdvoCam-FD8 RED II довольно компактный. Он состоит из двух основных частей, соединенных между собой шарниром. Последний позволяет не только произвести тонкую настройку положения регистратора, но и быстро развернуть устройство в салон автомобиля или на водительское боковое окно. Скажем, для записи беседы с инспектором ГИБДД. При этом во время тряски на наших дорогах шарнир не смещается, что немаловажно (подробнее об этом выше) – не зря все устройства AdvoCam перед запуском в массовое производство тестируют на вибростендах (об этом я писал выше).

Видео

Хоть модель AdvoCam-FD8 RED II и оценивается меньше чем в 5 тысяч рублей, по качеству съемки она легко может дать фору многим более дорогим импортным регистраторам – тысяч до 7-8, а то и до 10. Так, устройство оснащено мощным процессором Ambarella A7LA50 (США), 4-мегапиксельной матрицей OmniVision OV4689 (опять же, США) и 6-линзовым стеклянным объективом. Согласитесь, весьма неплохие комплектующие, тем более как для недорогой модели.

На выбор предлагается четыре варианта разрешения видеозаписи:

2304 на 1296 – 30 к/с;

1920 на 1080 – 30 к/с;

1280 на 720 – 30 к/с;

1280 на 720 – 60 к/с.

Для долгих поездок в AdvoCam-FD8 RED II предусмотрен режим записи Time Lapse, при котором съемка будет производиться с частотой 1 кадр в секунду. Также отметим наличие режима WDR (Wide Dynamic Range), который позволяет получить высокое качество изображения при перепаде уровней освещенности. Например, при ярком встречном солнце картинка не будет засвечена, а ночью неосвещенные участки не будут излишне затемнены.

Качество видео нареканий не вызывает. И даже более того – если вспомнить цену AdvoCam-FD8 RED II (менее 5 тысяч рублей), качество роликов может в определенной мере восхитить. Обычно модели с такими ценниками снимают куда хуже. Днем у AdvoCam-FD8 RED II все вообще практически идеально, да и ночью картинка получается достаточно светлой и насыщенной деталями. На видео видны все мелкие элементы окружающего пространства, которые могут оказаться важными. К примеру, номерные знаки автомобилей читаемы на расстоянии примерно 15 метров днем и 10 метров ночью. Что характерно скорее для моделей в 1,5-2 раза дороже, с ценой около 10 000 рублей.

Дополнительные функции

Как уже говорилось выше, AdvoCam-FD8 RED II – это недорогая модель без огромного количества дополнительных функций. Тем не менее, в устройстве есть все самое необходимое. Начнем с того, что гаджет автоматически включается и начинает запись сразу после пуска двигателя. И также автоматически выключается после того, как двигатель заглушили. Кроме того, предусмотрен и ручной режим – на всякий случай, как говорится.

В настройках вы можете выбрать, как будут сохраняться записи, – циклически или до полного заполнения карты памяти. В первом случае продолжительность видео может составлять 1, 5, 10 или 15 минут (на ваш выбор). Предусмотрена и функция записи по датчику движения. Если в режиме парковки в кадр попадает движущийся объект, AdvoCam-FD8 RED II автоматически начинает запись и прекращает ее после того, как движение прекратится. Таким образом можно, например, «поймать» номера авто, которое ударило вашу машину и скрылось с места ДТП.

Еще в AdvoCam-FD8 RED II реализована функция LDWS – система оповещения о смещении с текущей полосы движения автомобиля. Так, регистратор следит за движением по полосе и в случае смещения с нее – оповестит звуком отвлекшегося или задремавшего водителя. Однако корректная работа опции требует наличие идеальной разметки. А это в России, увы, чаще всего редкость. К тому же, что логично, необходимо дневное или хотя бы придорожное освещение. Поэтому рассчитывать на LDWS в темноте, при одном лишь свете фар автомобиля, не следует.

AdvoCam-FD8 RED II оснащен встроенной памятью объемом 256 Мб. Записывать видео непосредственно во встроенную память регистратора нельзя – она используется для совершенно других целей. К примеру, в случае ДТП пользователь может скопировать видео с карты памяти во встроенную и со спокойной душой отдать «флешку» инспектору, оставив себе копию записи происшествия. То есть, благодаря встроенной в регистратор памяти вам не придется вытаскивать карточку из авторега, вставлять ее в смартфон (а ведь в смартфоне может и вовсе не оказаться MicroSD-слота) и т. д. Скопировать ролик с карты памяти можно в самом AdvoCam-FD8 RED II.

Ну и последнее, о чем хочется рассказать, – о встроенном в регистратор аккумуляторе емкостью 250 мАч. Полного заряда хватает примерно на 15 минут автономной работы. Этого времени более чем достаточно для записи места ДТП со всех сторон. Кроме этого, в AdvoCam-FD8 RED II предусмотрена еще одна важная функция – автоматическая блокировка заряда регистратора при отрицательной температуре. К примеру, когда после зимней ночи салон автомобиля промерз. Для чего это нужно? Все очень просто – для продления срока службы аккумулятора авторега. Ведь в случае резкого перепада температур во время заряда аккумулятор может выйти из строя. Функция полезная, но, к сожалению, в регистраторах других производителей пока она не встречается. Сложно сказать, почему – казалось бы, она так уж сложна в реализации.

Вывод

Гаджеты / Видеорегистраторы Обзор лучшего видеорегистратора до 10 000 руб по версии эксперта А. Шуба Здравствуйте, уважаемые читатели kolesa.ru! С вами белорус Александр Шуб, ведущий российский эксперт в тематике автомобильной электроники, прежде всего – видеорегистраторов. За почти пять лет я протестировал более трех...

12499 10 8 05.07.2018

Российский видеорегистратор AdvoCam-FD8 RED II показал себя с хорошей стороны – особенно учитывая весьма скромную цену в 5 000 рублей. Устройство имеет большое количество плюсов, и, конечно же, главный из них – отличное качество съемки в максимальном разрешении Super Full HD (2304 на 1296 пикселей). Видео получается четким, детализированным, с натуральной цветопередачей и без засветов или излишне темных участков. Как уже было отмечено – на уровне регистраторов почти вдвое дороже, под 10 000 рублей. Вдобавок модель, как и другие регистраторы бренда, максимально адаптирована к российским реалиям – не разваливается на колдобинах и стабильно работает при минусовых температурах.

При этом «рег» обладает всеми фирменными фишками AdvoCam: продуманное крепление со «сквозным питанием», удобное управление, зарядник с дополнительным USB-портом, блокировка заряда при минусовой температуре и т. д. Также к важным особенностям относится наличие встроенной памяти для копирования записей с MicroSD-карты.

Каких-либо серьезных минусов у данной модели нами обнаружено не было. При всем при этом AdvoCam-FD8 RED II оценивается в довольно скромную сумму – менее 5 тысяч рублей.

И да, если вдруг количества дополнительных функций AdvoCam-FD8 RED II вам будет недостаточно, можете присмотреться, например, к флагманской модели AdvoCam-FD8 RED II (GPS+ГЛОНАСС). Здесь, вдобавок ко всем возможностям «авторега», будет еще и спидкам, и Wi-Fi, и много чего еще. Правда, ценник тоже будет несколько выше – порядка 8 500 рублей.

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