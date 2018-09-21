Вот и наступил тот день, когда на КамАЗе началась паника, а президент Peterbilt Motors Company в волнении сгрыз ногти на руках до локтей: автомобильный завод Урал показал российским журналистам новую дорожную серию своих автомобилей с колёсной формулой 6х4, то есть приводом на две задние оси. И не просто показал, а дал покататься и опробовать в деле на песчаном карьере. Скажу сразу - машина получилась интересной и непохожей на те Уралы, которые десятилетиями пугали своим видом рядовой состав войск союзных государств на совместных учениях.

Новый, но не очень

Честно говоря, внешне дорожная версия чрезвычайно похожа на обычный полноприводный Урал Next. Впрочем, у меня один сосед тоже похож на Ричарда Гира, но работает на стройке, так что внешность — не главное. Периодически мы, конечно, будем проводить некоторые параллели между полноприводными Уралам и нашим сегодняшним самосвалом, но пока приступим разбирать машину по деталям.

Новые кабины Урала сделаны интересно: из нескольких материалов. Крыша, задняя стенка, каркас моторного отсека и бампер — из обычного металла, двери, дверные проёмы и пол — из оцинкованного металла, а крылья, капот, подножки и панели боковин моторного отсека пластиковые. Точнее, они сделаны из полимерного телена, который прочнее металла и не корродирует. По поводу этого телена у многих были опасения: мол, как теперь скакать по кабине и лазить по крыльям? Сломается ведь всё. Но нет, кабины в производстве уже не первый год, и пока к ним нареканий нет. Получилось прочно и… Ладно, скажу прямо — красиво. По крайней мере, по сравнению со старыми металлическими кабинами.

А вот рама заднеприводного Урала 6х4 совершенно новая. Так как ошиновка “тележки” стала двускатной, заднюю часть рамы пришлось заузить, чтобы не вылезти на габаритные 2,5 м. Так что в передней части рама имеет ширину 950 мм, в задней — 770. Восьмимиллиметровые лонженоры высотой 280 мм по всей длине выдерживают полную массу автомобиля в 27,5 тонн, а крутильная жёсткость стала выше, чем у полноприводных Уралов.

Задняя “тележка” конструктивно не выдающаяся. Здесь стоят китайские мосты Hande с бортовыми редукторами, блокировками межосевого и межколесного дифференциалов. Подвеска тоже вполне обычная: на полуэллиптических рессорах с задним стабилизатором поперечной устойчивости. Максимальная нагрузка на каждую осень — 10 тонн, общая — 20.

А вот передняя подвеска совершенно новая. Особенно сильно её преимущества заметны при маневрировании среди конусов, которые коварные организаторы расставили достаточно плотно.

Внимательные любители Уралов заметили, что впереди есть ещё и стабилизатор поперечной устойчивости. Это хорошо, но конструкторы были бы не конструкторами, если бы не попытались выжать из передной оси всё, на что она способна. Да, речь о нагрузке.

Максимальная масса, на которую рассчитана передняя ось, — 7,5 тонн. Загрузить её у самосвала не так-то просто, и основная масса приходится на заднюю тележку. Но строить самосвал для того, чтобы возить “воздух”, было бы неправильно. Поэтому тут построили дьявольский план из двух частей, который помог увеличить нагрузку до оптимальных 6,5 тонн. Давайте обратим наши взоры на кузов.

Сбоку он кажется абсолютно горизонтальным. Но на самом деле его дно скошено к кабине под углом 7⁰. Это позволяет грузам (в первую очередь, конечно, сыпучим) перемещаться по дну кузова к кабине, перемещая центр тяжести вперёд. Кстати, объём кузова — 10 куб. м, но при желании увеличивается надстройкой бортов до 12.

Ну, а вторая особенность — среднее расположение гидроцилиндра подъема. Обычно он стоит ближе к кабине, чем увеличивает рычаг и снижает нагрузку на гидросистему. Но тут его рискнули поставить посередине, максимально приблизив переднюю стенку кузова к кабине. Конечно, для загрузки передней оси ход хороший, но вот нагрузка на гидроцилиндр увеличивается сильно. Поэтому их тут два. Тут можно было бы вспомнить матюги водителей, которым на самосвалах с такой компоновкой цилиндра приходилось менять лопнувшие шланги системы, работающей под более высоким давлением. Но представители завода заверили: мол, спокойно, всё испытали, ничего разваливаться не будет. Что же, поверим им на слово.

Мотор хорошо знаком нам по другим автомобилям Группы ГАЗ — это ярославский дизель ЯМЗ-536 с топливной системой Bosch. Объём рядной “шестёрки” — 6,6 л, но мощность чуть подросла: тут мотор выдаёт 328 л.с. и 1 375 Нм крутящего момента. Тут бы самое время сказать про коробку передач, но сначала сядем в кабину.

Наши руки не для скуки

В кабину капотного грузовика всегда садиться легче, чем в “бескапотник”, но надо отметить, что в плане доступности Урал достиг несомненных успехов: по удобной лестнице можно просто зайти в кабину и сесть. К тому же на 6х4 всё-таки поставили вертикальные поручни позади дверей, которых не было на полноприводных модификациях. Ну, а устроившись в кресле (с хорошими регулировками, надо сказать), сразу замечаем важную деталь.

Передач у коробки ZF 9S 1515 девять (включая пониженную), а вот схема переключения не очень удобная — с двумя нейтралями. Правда, каких-то существенных сложностей она не вызывает.

Из других приятных вещей… да что там приятных — просто неожиданных для Урала — отмечу наличие даже в базовых комплектациях круиз-контроля, электростеклоподъёмников, мультируля, обогрева лобового стекла и зеркал, неплохой аудиосистемы, центрального замка… Я человек прямой, группы ГАЗ не боюсь, поэтому скажу открыто: богато! Даже роскошно. Но не совсем понятно, почему в базу воткнули “мафон” и центральный замок, но зажали кондиционер? Его, как и автономный отопитель, нужно заказывать дополнительно. Вот так щедрость… Хотя кроме жадности в отношении климатических устройств упрекнуть Урал не в чем: очевидных огрехов сборки я не заметил, выглядит всё вполне пристойно и даже радует глаз. Давайте попробуем покататься.

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Просто так жечь солярку (у нас получалось около 30 литров на сто километров, что очень немного для такого крупного грузовика) мы не будем, а займёмся полезным делом: будет возить туда-сюда песок. В условиях полигона, конечно, это дело полезное весьма условно, но это гораздо лучше, чем “гонять порожняк”.

Мне повезло сесть сразу в загруженную машину. Теперь надо съездить на карьер, выгрузить песок и вернуться “пустым”. А потом при желании можно загрузиться ещё раз. Желание, конечно, есть. Поехали.

Не обязательно уметь отличать ноту “до” от ноты “фа”, чтобы заметить, что в кабине 6х4 тише, чем в полноприводном Урале: тут не так слышно мотор, который стоит ниже из-за отсутствия переднего ведущего моста. Особенно хорошо становится, если поднять стёкла (если, конечно, повезло с кондиционером). Включаем вторую передачу, отпускаем сцепление и едем.

Что сказать… Это шаг вперёд. Уровень комфорта вполне приемлемый, но больше всего радует рычаг КПП. Его не надо гонять по всей кабине, передачи включаются чётко. Усилие, несмотря на вакуумный усилитель механизма переключения, существенное, но вряд ли в этой кабине будет сидеть хрупкая блондинка. Если только… кхм, ладно, промолчу.

Набирает скорость гружёная машина уверенно, и даже при наборе оборотов шум в кабине не становится чрезмерным. Правда, через рык мотора хорошо слышно повизгивание турбины, но я не думаю, чтобы он кому-то сильно мог мешать. Жаль только, что вся окружность шкалы тахометра одного зелёного цвета, отчего заметить диапазон оборотов мотора можно только оторвав взгляд от дороги. Наверное, покатавшись с денёк, можно привыкнуть определять обороты на слух, но мне за сравнительно короткий тест-драйв научиться этому искусству не удалось.

Тем временем мы съезжаем с асфальта и подъезжаем к карьеру. На грунтовке с небольшими ямками Урал чувствует себя как дома, а хорошая амортизация сидения не позволяет позвоночнику даже хрустнуть.

А вот при разворотах на тесной площадке рядом с экскаватором неожиданно обнаруживаю ещё одну особенность: руль, который на асфальте казался вполне удобным, при активной рулёжке не обрадовал тонким ободом. Если Газели такого руля достаточно, то на Урале хотелось бы видеть что-нибудь посолиднее. Возможно, это слишком субъективно или у меня просто слишком большие лапы, но не отметить этого я не могу. Как и довольно скромный диапазон регулировки угла наклона руля. А регулировки руля по вылету нет вообще.

Выгружаем песок, опускаем кузов и выруливаем на базу. Обратно едем по другой дороге. Тут немного больше просёлка, чему Урал, видимо, рад. У него явно есть желание вернуться в родную стихию, и кабина, стоящая на сайлентблоках, всё-таки напоминает о том, что стихия Урала — это не асфальт.

Пустой самосвал, конечно, бежит легче — можно даже трогаться с третьей передачи.

Расстроила эта машина только один раз: когда я вышел и хлопнул дверью, из неё вылетела личинка замка… Ну, будем надеяться, что этакое недоразумение возможно только на предсерийной машине, а те, которые скоро начнут сходить с конвейера, ничего с себя сбрасывать не будут.

Почти “американец”

Куда же я так рванул из самосвала? Смотреть тягач! Да-да, самый настоящий магистральный тягач, да ещё и капотный! Ух, как сейчас напряглись в Kenworth…

База тягача чуть длиннее, чем самосвала, да и мотор стоит другой — ЯМЗ-653 мощностью 420 л.с. И, разумеется, есть отличие в кабине — она двухрядная. Впрочем, есть у неё ещё одна особенность.

На этой машине я смог покататься только пассажиром. Загрузили её неплохо — почти 23 тонны. Так как за рулём тягача не сидел, то оценивать его не буду. Ну, а как пассажиру понравилось. Только локоть с подлокотника съезжает.

Больших планов, по-видимому, Урал на тягач не имеет — тут конкуренция очень жёсткая, “чужаку” там стать своим нелегко. Особенно, если он будет выступать в этом классе без, например, пневмоподушек в задней тележке, где у этого тягача стоят только рессоры, или кабины с хорошей амортизацией. Но задумка интересная, и на какую-то долю покупателей при разумной ценовой политике рассчитывать всё-таки можно.

Другое дело — самосвалы и машины с различными надстройками на шасси 6х4. Это могут быть бортовые грузовики, фургоны, автокраны, мусоровозы и другие вариации на эту тему. На сегодня 90% рынка в этом сегменте занял КамАЗ, чуть менее уютно там себя чувствуют МАЗ и иномарки. Но в Миассе рассчитывают, что к 2022 году смогут занять до 15% этого рынка. Капотный автомобиль тут тоже выглядит несколько странно, но если кабина действительно получилась удачной, то почему бы и нет? Да и те, кому “западло ездить на колесе”, тоже у нас есть. Так что пожелаем Уралу удачи.