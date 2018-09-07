До стоящего на дороге автомобиля остались считанные метры, а водитель-немец, наш инструктор, сидит спокойно на своём месте и даже не пытается тормозить. В последний момент огромный тягач с фурой на хвосте резко тормозит в пол, а я - руками в панель. А немец смеётся и что-то говорит на своём языке. Нихт ферштейн, геноссе… Пусть Mercedes говорит за себя сам.

Ждём-с…

Вообще, это поколение Actros в России получилось долгожданным: в Европе его презентовали ещё в 2011 году, а начали продавать в 2012-м. Нас не то, чтобы обделили, а, скажем, дали возможность накопить денег — стоит эта машина немало в любой версии (а их насчитываются десятки с разными шасси, кабинами, моторами и комплектациями). Мало того, совсем скоро, уже этой осенью, в Ганновере обещают показать обновлённую версию этого поколения Актроса… Ну, а мы пока рады тому, что есть.

Отчасти такую задержку можно объяснить подготовкой выпуска грузовика в Набережных Челнах на заводе “Даймлер КамАЗ Рус”. Впрочем, купить машину, собранную на исторической родине в Германии, в Вёрте, можно до сих пор.

Презентовали новую машину как и положено Мерседесу — с помпой, круассанами и эффектными тестами. И сделали это не где-то, а на гоночной трассе Moscow Raceway. Правда, это не значит, что нам разрешили гонять по ней со слезящимися от счастья глазами: некоторые вещи нам могли продемонстрировать только профессиональные инструкторы из Германии, которых не жалко угробить не треке. Шутка. Которые умеют водить эти умные машины правильно. Заметьте, слово умные я не беру в кавычки — Actros действительно интеллектуально развиты намного больше многих современных людей.

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Что же, давайте посмотрим на эту машину и выясним, что она умеет.

Стоп!

Я не буду описывать экстерьер Актроса: машине уже семь лет, и те, кому он был интересен, уже давно повесили над кроватью постер с его изображением и знают его лучше, чем семинарист “Отче наш”. Вживую он совсем не кажется громоздким, но если покажется в зеркале заднего вида, ей захочется уступить дорогу. Правда, делать этого не надо, о чём я скажу чуть ниже.

Начнём с интересного упражнения — проверки работы системы экстренного торможения Аctive Brake Assist нового четвёртого поколения.

Вообще, все современные тягачи, выпущенные в Европе, должны иметь систему экстренного торможения. Правда, требования к ней пока довольно мягкие: она должна уметь оповещать водителя о том, чтобы он не щёлкал лицом, когда впереди появляется препятствие, а в крайнем случае она должна сбросить скорость на 10 км/ч. Что с 90 км/ч, что с 50 — на 10 км/ч. Мерседес пошёл дальше и научил Актросы сбрасывать скорость на 20 км/ч, а случае необходимости — останавливаться полностью. Отметим, что все конкуренты Актроса от Volvo, Scania, Renault, DAF, MAN и Iveco имеют заметно меньше “самостоятельности” в этом вопросе.

Журналистам лететь на всех парусах к неподвижно стоящему автомобилю не разрешили, они ж как дети малые: начнут что-нибудь проверять и разобьют новую машину. Ещё и сами угробятся. Поэтому в кабине приходится сидеть пассажиром.

Да, перед стоящим автомобилем Мерседес останавливается как вкопанный. Сначала предупреждает, потом сбрасывает скорость, но если водитель никак не реагирует, машина сама тормозит до полной остановки. Но — с особенностями.

Во-первых, Аctive Brake Assist не предназначена для того, чтобы абсолютно всегда предотвращать столкновение. Он сделать это может, пока дорога не покрыта слоем льда, а оба радара (дальней и ближней дистанции) чистые. А если снег, туман, гололёд… Тут как повезёт. Поэтому он пусть и хороший, но помощник, и водителя заменить не может. Впрочем, даже на плохой дороге он может заметно смягчить последствия удара, что уже неплохо.

Во-вторых, Аctive Brake Assist не умеет решать этические вопросы. Например, он может распознать выбежавшего на дорогу человека (мы такой эксперимент проводили), но полностью машину может и не остановить. Потому что иногда лучше задавить ротозея, чем снести ни в чём не повинную машину с тремя детьми. Так что окончательный выбор “кого давить” предстоит сделать водителю.

Ну а теперь перейдём за руль и попробуем покататься на тягаче по треку.

Не надо слов, не надо паники…

Забираться в кабину Актроса высоко, но не сложно. Настоящая “мерседесовская” эргономика начинается со ступенек в кабину, и это здорово.

Внутри тоже всё сделано по-человечески. В хорошей комплектации тут можно даже встретить кожаный руль с деревянными вставками. Да что там руль… Тут может быть даже сиденье с функцией массажа. Кстати, полный список возможных комплектаций и модификаций — это книжка на сто страниц, поэтому я их тут перечислять не буду. Тут только кабин может быть одиннадцать.

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А вот органы управления и бортовой компьютер могут показаться несколько сложными и перегруженными. Чего только стоят подрулевые переключатели! На правом — управление роботизированной коробкой (что, впрочем, для Мерседеса — как легкового, так и грузового — нормально) и управление моторным тормозом. Он имеет несколько положений, и начинает работать, постепенно отключая три цилиндра, потом шесть, потом — прикрывая заслонку выпуска.

Коробка тоже не так проста, как кажется: тут есть несколько режимов работы, позволяющих ездить не просто в автоматическом или ручном режиме, но и покорять бездорожье (например, на самосвале) или стараться добиться максимальной топливной экономичности на магистральном тягаче. Но вернёмся к истокам — всё это расположено на одном правом рычаге.

На левом — свет, указатели поворотов и стеклоочистители. И это тоже не мало.

Зато регулировка руля сделана простой до невозможности: нажимаешь кнопку в ногах, чуть выше площадки для левой ноги, и рулевая колонка начинает ходить во всех плоскостях. Ставишь, как себе надо кнопку отпускаешь, и можно ехать. А если ещё не получается устроиться максимально комфортно, то можно побаловаться настройками кресла, которые по размаху здесь прямо-таки царские. Ну и, конечно, есть функция удобной посадки (когда кресло опускается, чтобы до него не приходилось далеко лезть и не мешался руль) и регулировка жесткости амортизации сиденья. Не тягач, а лимузин какой-то.

Мне попалась машина с кабиной GigaSpace — самой большой, какая может быть на Актросе. Её ширина, понятное дело, ограничена нашим законодательством — 2,5 метра, больше нельзя… А вот ходить по ней в полный рост можно легко: позволяют и высота, и ровный пол. Кстати, на следующем этапе мне досталась другая машина, с кабиной BigSpace. Теоретически, она на несколько сантиметров ниже, на практике — не теснее кухни в “хрущёвке”.

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Приборная панель — классическая, с жидкокристаллическим экраном между двух колодцев. Выглядит серьёзно, но главное — всё хорошо читается и не бликует. Правда, сначала можно запаниковать от количества всяких электронных помощников. Но к хорошему привыкают быстро.

Итак, запускаем мотор. Между прочим — кнопкой, как на приличном легковом автомобиле. На нашей машине стоит мотор OM471 — рядная турбодизельная “шестёрка” объёмом 12,8 л. В нашем случае мотор развивает 476 л.с. и 2 300 Нм момента. Поехали!

Честно говоря, про саму поездку рассказывать толком нечего. Разумеется, динамика у машины хорошая (фура-то сзади пустая), передачи коробка Mercedes PowerShift 3 переключает ровненько… Так что остаётся только смотреть, как работают всякие “фишки” Мерседеса.

В первую очередь — тут стоит вполне адекватный активный круиз-контроль. Называется она в Актросе по-своему — система поддержания дистанции Proximity Control Assist. В общем-то, ничего нового в ней нет, но работает достойно: разгоняется и тормозит машина своевременно. Ну, а во вторых, незаметно для себя отмечаю, что можно ехать, совсем не трогая ногой педаль тормоза: если вовремя тянуть на себя переключатель моторного тормоза, то можно совершенно спокойно замедляться перед поворотами или машинами, плетущимися впереди. А ведь это и экономия топлива, и экономия тормозных колодок… Немцы вообще обычный тормоз называют “сервисным”, первую роль отводя именно ретардеру. Они считают, что пользоваться основной тормозной системой нужно только для полной остановки, а для обычного торможения нужно использовать именно моторный тормоз. Так они учат и своих водителей.

Ну, а тут мы перешли к другому вопросу — а не слишком ли сложно управляться с машиной, напичканной электроникой? И что будет, если что-то сделать неправильно?

Всевидящее око

Понятно, что на этих машинах чаще работают не их владельцы, а наёмные водители -профессионалы. И каждому владельцу этого дорогого тягача очень хочется знать: а не злодей ли этот водитель и не гробит ли он его дорогущего ”немца”? Тут ему очень поможет интересная система оценки водителя, которая называется FleetBoard Eco Support.

Двигатель OM471 турбодизель 12,8 л.,476 л.с., 2 300 Нм

Разумеется, она включает в себя систему спутникового мониторинга, которая есть и на некоторых Volvo и Scania — владелец всегда может видеть, где и как едет его машина. Но FleetBoard позволяет ещё и “подсматривать” за водителем, оценивая его профессиональную подготовку. Не слишком ли он часто тормозит? Не пользуются ли он лишний раз обычными тормозами, пренебрегая моторным? Не слишком ли он быстро разгоняется и правильно ли выбирает передачи в ручном режиме коробки? Пользуется ли он другими электронными системами? Часто ли его выручает система стабилизации? Одним словом, не козёл ли он?

Рассказывать о том, что FleetBoard позволяет следить за режимом работы и отдыха, скоростью и местоположением машины ну буду — это не новшество. Так же, как и ЭРА ГЛОНАСС, без которого нового автомобиля в России быть уже просто не может.

И всё же задача FleetBoard — не уличение водителя в чём-то нехорошем, а хороший инструмент для оценки эффективности работы машины. Ну, а водителя при желании можно и переучить.

Второй заезд проходил на площадке, имитирующей плотную городскую застройку. Немало тут полегло конусов… Но претензии нужно высказывать тем, кто сидел за рулём, а не машинам. Чем бог не обделил Актроса — так это зеркалами. Причём самых причудливых форм. Боковые-то обычные, но есть ещё и те, которые позволяют видеть всё, что делается у правого колеса, и прямо перед носом тягача. Так что слепых зон тут нет, есть только слепые водители. Иногда появляется ощущение, что нагромождение зеркал сливается в левой стойкой и закрывает обзор, но это ощущение обманчиво. Зеркала стоят высоко и закрывают только часть неба, а всё, что происходит на дороге, видно отлично.

Манёвренность у тягача замечательная. Правда, мне попался двухосный 1854 LS, но и трёхосные машины под управлением хороших водителей между конусов проскакивали легко. Руль от упора до упора вращается без лишних усилий, диаметр у него самый подходящий — не маленький, но перехватывать его удобно. Правда, тут немного стала показывать свой характер коробка PowerShift 3, с которой нужно правильно работать педалью газа, но каких-то серьёзный нареканий к ней не было. Пока мы съехали с дороги.

Брат ты мне или не брат?

Вместе с Актросом показывали ещё и новый Arocs. Вот на нём и удалось совсем немного прокатиться на внедорожном участке полигона.

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На этот раз мне достался самосвал с колёсной формулой 6х4. Внутри — всё то же самое, что и Актроса: никуда от унификации не деться.

У обеих машин (Actros и Arocs) есть такая интересная штука, которая называется “система предусмотрительного управления силовой линией”. Грубо говоря, это электронный помощник, который позволяет плавно трогаться и проходить крутые подъёмы. Ну, а у нашего самосвала есть ещё и блокировка дифференциала, и даже специальный режим “робота”, который называется “автомат offroad”. И вот как раз с “автомат offroad” найти общий язык оказалось труднее всего. Нет, если не выпендриваться и просто ехать, то Arocs может просто ехать. Но как только машине становится тяжело, коробка начинает думать, что ей лучше включить. И дизель то начинает реветь, то перестаёт тянуть. В принципе, даже в таком режиме не встанешь — машина всё равно как-то выберется с тяжёлого участка, но лучше всё-таки заранее переходить в ручной режим и включать подходящие передачи.

Зато ретардер в очередной раз порадовал — спуск с крутого склона без педали тормоза для него плёвое дело.

Тут надо сделать ремарку: хоть машины и похожи как родные братья, они разные. Отличается многое, включая рамы, так что путать их не надо. Если, конечно, вам придётся видеть их на дороге: всё-таки для большинства эти машины так и останутся роскошью. Mercedes, знаете ли…