Грузовое подразделение Mercedes-Benz Vans автоконцерна Daimler сделало очередной концепт беспилотного автомобиля. Реализованная в нем идея со сменными кузовами далеко не оригинальная, но дизайн впечатляет!

10 Сен То же яйцо, только в профиль: представлен Mercedes-Benz со сменными кузовами

Помнится, яйцеобразные формы очень любил эксцентричный немецкий дизайнер Луиджи Колани и воплощал их в грузовиках марки Mercedes-Benz. Сегодня выяснилось, что дело Колани живо (как, впрочем, и сам дизайнер, которому в августе стукнуло 90 лет): подразделение Mercedes-Benz Vans представило концепт электрического беспилотника Vision Urbanetic в кузовом в форме ребристого яйца, внутри которого могут разместиться до 12 пассажиров.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Яйцо крепится к автономной платформе с плоской батареей в крепком несущем корпусе. На нее же можно в считанные минуты взгромоздить чемоданоподобный кузов вместимостью 10 кубометров, ежели необходимо перевозить не людей, а грузы.

Предполагается, что множество беспилотных тележек-носителей будут объединены в единую нейронную сеть и в автоматическом режиме реагировать на текущие транспортные потребности мегаполиса — приезжать в нужные время и место с нужным типом кузова. Производитель подчеркивает, что возможны и комбинированные грузопассажирские варианты, а также «насадки» в виде скорой помощи, пищеблока, прачечной, парикмахерской и проч.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Идея, прямо скажем, не оригинальна и была обкатана в сотнях дипломных работ студентов профильных вузов и десятках концептов — последним из этой серии был швейцарский Rinspeed Snap, представленный в начале года на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе.

Сам Daimler обращается к теме модульного беспилотного грузового транспорта тоже не первый раз. В 2016 году концерн выкатил на суд общественности концептуальный фургон Vision Van, который, по задумке, должен был в перспективе стать частью инновационной системы доставки небольших грузов adVANce (на ее разработку выделили аж 500 млн евро). Особенностью того фургона было наличие в кабине водителя-оператора — мол, кое-что человек разумный в транспорте будущего все-таки делать будет и без работы не останется. Теперь же концепция изменилась: в пресс-релизе, посвященном яйцеобразному Vision Urbanetic, сообщается, что транспортные фирмы Германии изнывают от дефицита водителей и никакие рабочие места сохранять больше не нужно. Поэтому все пространство внутри автономной платформы теперь используется максимально эффективно, а модульная конструкция позволяет эксплуатировать технику 24 часа в сутки 365 дней в году — только успевай менять/заряжать батарейки!