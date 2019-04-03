Fiat Albea с пробегом: оцинкованный металл и проблема мокрой ноги

Во второй половине “нулевых” Fiat Albea выступал одной из “иномарочных” альтернатив ВАЗам, пытаясь соревноваться с Renault Logan и в меньшей степени – более дорогими Hyundai Accent и Kia Spectra. Битва эта итальянцами была проиграна, ликвидность бэушных Албеа невысока, и на рынке они стоят буквально копейки. При этом помимо объективных недостатков у машины немало и сильных сторон, о которых мы подробно расскажем в нашем обзоре.

Истоки

Fiat Albea пришёл в Россию прилично устаревшим. В его основе лежит платформа Fiat Uno 1983 года, ровесника наших “восьмёрок” и “девяток”. На этой базе в Бразилии в 1996 году запустили пару из хэтчбека Palio и седана Siena, в 2002-м модель поставили на конвейер в Турции уже как Albea и в Северной Корее — как Pyeonghwa Hwiparam. В 2006-м автомобиль получил фейслифтинг, и уже в этом виде привезли к нам и запустили сборку в Набережных Челнах вместе с Sollers.

Стоит отметить, что несмотря на архаичные корни, с пассивной безопасностью у Албеа всё было не так уж плохо. По стандарту EuroNCAP её не били, но в китайском тесте C-NCAP модель завоевала три звезды, а в российском “неофициальном” ARCAP — две. Что немного, однако на балл больше, чем UAZ Patriot и на балл меньше, чем куда более современный Hyundai Solaris первого поколения.

Российская сборка на качестве машины не сказалась. Локализация при сборке в Набережных Челнах была минимальной: собирали машину из турецких комплектующих по схеме CKD, то есть, полностью из импортируемых компонентов. Особого выбора у покупателя не было: один мотор, только МКП и три комплектации, притом что базовая не имела даже АБС.

Глобальную конкуренцию с Логаном Fiat Albea проиграл, так как при отсутствии явных преимуществ продавался дороже и бестселлером не стал. К 2012 году совместному предприятию Соллерса с Фиатом пришёл конец, и модель ушла с рынка. Любопытно, что в Бразилии и Аргентине сборка продолжилась аж до 2016-го.

Кузов

Традиции оцинковки наружных панелей у моделей Fiat пошли именно со времен Uno, прародителя Албеа. Правда, в силу экономии для большинства деталей оцинковка была односторонней, с двух сторон обрабатывали лишь малую часть металла. Так, силовой каркас кузова Fiat Tipo состоял из оцинкованных деталей всего на 60 процентов. Такой компромиссный подход, тем не менее, позволял сохранять кузов от коррозии в течение 10, а то и 15 лет жизни.

У Fiat Albea хорошо видно, что крылья, двери, пороги и капот изготовлены из оцинкованного металла, а вот насчет крыши и крышки багажника уже есть определенные сомнения. Во всяком, случае нижний торец крышки багажника и передняя кромка крыши — это первые кандидаты на появление пузырей краски и расползание подпленочной коррозии.

Задние и передние арки обычно просто облезают — краска держится на оцинковке не очень хорошо, зато коррозии почти нет. Двери практически всегда в идеальном состоянии, а передняя панель кузова ржавеет разве что внизу, под бампером, и не сильно. Правда, брызговики в моторном отсеке, а также швы кузова и чашки подвески понемногу корродируют, особенно если машина подолгу простаивает без движения. Понемногу лезет ржа со стороны стойки передней подвески и от болтов, от мест с растрескавшимся герметиком.

Снизу серьезную ржавчину можно тоже не искать, если машину эксплуатировали бережно: тут «олдскульное» покрытие всей площади днища мастиками, так что шансы на видимую коррозию невелики, разве что на облезших поддомкратниках.

Зато активно ржавеют все кронштейны: трубки тормозной системы, выхлоп, элементы подвесок и вообще все, что не «приколочено» намертво к кузову сваркой. Встречаются очаги ржавчины под пластиковыми накладками порогов: если сюда набилась грязь, и её никогда не вымывали, то небольшие повреждения наверняка имеются в задней части передних арок и на порогах, в местах соприкосновения с верхней кромкой накладки и у клипс крепления. Забавно, но слабые клипсы крепления порога в данном случае пошли на пользу. Если порог обвисает, то его обычно снимают, вымывают грязь, меняют клипсы, делают антикор порога и клеят порог на двусторонний скотч по верхнему краю и кромкам, что кардинально решает проблему с протиранием ЛКП и коррозией в этой зоне.

В целом даже у самых старых и неухоженных машин состояние железа неплохое, в чём Fiat Albea заметно выигрывает у Логана, который к 10 годам, если не провести масштабных антикоррозийных мероприятий, просто сгнивает.

Впрочем, благостную картину легко могут испортить последствия ДТП и не очень качественного ремонта — металл у Albea хоть и обработан неплохо, однако всё же довольно тонкий.

Также подводит машину простая система крепления бамперов и подкрылков: при малейших ошибках в арматурных работах они повреждают ЛКП на окружающих деталях кузова, и тогда возможно появление очагов коррозии.

Клипсы крепления накладок порогов — это малая часть всех бед. Бампера из тонкого пластика, да и удар они держат очень плохо. Накладки в нишах противотуманных фар и сами «очки» слабенькие, защелки у них не отличаются надежностью, а после 10 лет по нашим дорогам требуют дополнительного укрепления. Оптика — хлипкая, с очень тонким пластиком и ажурной конструкцией.

Крыло переднее 4 515 рублей

Проверьте приводы багажника и лючка бензобака — их тросы в левом пороге частенько закисают из-за попавшей внутрь влаги.

Трапеция стеклоочистителей обычно сдается после 200-250 тысяч пробега, но сломать ее просто — достаточно упорно пытаться оторвать примерзшую щетку от стекла или нагружать её регулярными попытками зачистить глубокий снежный покров.

Петли водительской двери просаживаются не хуже, чем на Жигулях, вплоть до соприкосновения передней и задней дверей кромками. К механической части замков претензий нет, зато на богатых комплектациях могут подводить датчики и микровыключатели центрального замка после 150-200 тысяч.

И следите за уплотнениями салона: они или протирают ЛКП, или пропускают шум и пыль в салон, так что их нужно регулярно промывать, особенно в верхней части, где грязь скапливается в зоне вырезов под установку багажника.

Салон

Интерьер у машины простенький и достаточно приятный. Правда, он из прошлого века, но вполне функционален и даже более-менее эргономичен. Возраст конструкции с головой выдает ручка заслонки рециркуляции и панель «климатики»: она тут почти всегда ручная, да еще часто и без кондиционера. С печкой же связаны самые неприятные “салонные” беды машины.

Не особенно надежный и при этом дорогой мотор отопителя — проблема распространенная. Казалось бы, мелочь, тем более что при желании можно поставить почти идеально подходящий аналог от ВАЗа. Зато для замены придётся разобрать полсалона.

Вторая беда — это хлипкие быстросъемные соединения печки: они текут при повышении давления в системе охлаждения, при вибрациях и просто в силу возраста. Эту проблему владельцы называют с юмором «проблемой мокрой ноги», или сокращенно ПМН — радиатор отопителя капает аккурат в ноги водителя, на педаль газа и напольный ковёр. Разумеется, если течёт давно, то ковёр промокает, а под ним на полу появляется поверхностная коррозия.

Полностью решить проблему тяжело — даже регулярная замена уплотнительных колец и исправность системы охлаждения результата не гарантирует. Но голь на выдумки хитра: на форуме марки есть чертежи усиливающей прижимной пластины, что позволяет зажать быстросъемы куда сильнее и снизить вероятность течей до вполне допустимой. Естественно, применена такая “обходная технология” на очень небольшом числе Фиатов, поэтому ваш риск столкнуться с “мокрой ногой” близится к 100%.

Часто причина не только в самом соединении: антрифриз может поступать по наружной части шланга из моторного отсека. Патрубки тут сложной формы, с ответвлениями, сами по себе стареют и склонны к течам. Ещё антифриз на ботинки может литься буквально от самого расширительного бачка.

Отказ датчика наружной температуры внутри водительского зеркала — тоже дело привычное. Если на приборной панели температура -39, то нужно снимать зеркало и проверять проводку, она может перетереться в поворотной части зеркала. Если она в порядке, то купите термистор на 10 килоом, он стоит менее сотни рублей, тогда как оригинальный датчик дороже на порядок. Немного работы паяльником и термоклей проблему решат надолго.

В довершение всего даже полностью исправная печка с рождения плохо греет ноги — не рассчитывали в Бразилии на российские холода. Для улучшения жизни водителя печку дорабатывают, блокируя воздуховоды к ногам задних пассажиров.

Вообще, если вы перфекционист, вам не подойдёт FIat Albea. При относительном комфорте здесь редко бывает исправным абсолютно все. Невзрачная подсветка заставляет владельцев регулярно заниматься «улучшайзингом», внедряя светодиоды, светофильтры и тому подобные мелкие доработки. Крышку перчаточного ящика перекашивает, пепельницы в дверях заедают, рычаг болтается… Иногда проще смириться с происходящим.

Электрика

Тем, кто читает рубрику регулярно, достаточно информации, что почти вся электрика здесь сделана компанией Magneti Marelli. Кто не понимает, что это значит, может прочитать обзоры на Alfa Romeo 159 и 156. К счастью для владельцев, электросистема бюджетного Фиата намного проще, чем у “премиальных” родственников, плюс кое-что встречается и от сторонних производителей — например, генераторы Denso и лямбда-зонды Bosch.

Передняя фара 25 482 рубля

И всё же проблем хватает. Про моторчик печки уже было сказано, а к салонным проблемам можно добавить также перегорающие кнопки стеклоподъёмников, слабые концевики дверей и вообще дверную проводку.

Кроме того, по непонятной причине модуль зажигания здесь выполнен как единая деталь. По счастью, он довольно надёжен, зато высоковольтные провода очень плохого качества — менять их нужно регулярно, не дожидаясь пропусков, иначе легко загубить катализатор.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Ресурс дисковых механизмов на передней оси совершенно нормальный, роторы не перегреваются, суппорты надежные. Если не применяли каких-нибудь агрессивных смазок, то направляющие спокойно ходят по 10 лет. Ресурс расходников вполне типовой: 25-30 тысяч ходят колодки, и в два-три раза больше — диски.

Тормозные барабаны сзади тоже очень надежны, но не вечны. При пробегах за 150 тысяч колодки тоже нужно менять, а систему — прокачивать. Если запустить, то придётся разбирать и задние тормозные цилиндры.

Подвески простые, дешевые, но слабенькие. Основная проблема спереди — в реализации задней опоры рычага, которая меняется только вместе с рычагом. Стоит неоригинальная деталь недорого, но менять приходится часто, раз в 40-50 тысяч в лучшем случае. Передняя опора и шаровая меняются отдельно, да и ресурс у них выше. Амортизаторы не очень долговечны, но говорят, что картридж от «восьмерки» вполне встает.

В задней подвеске — скручиваемая балка. Сайлентблоки ее крепления не вечные, но при городской эксплуатации 150-200 тысяч пробега выдерживают. Ступичные подшипники вполне надежны, если оставить штатные колеса. Многие применяют диски от Жигулей — у них та же разболтовка, но чуть больше вылет.

Тормозные колодки передние 3 473 рубля

“Колхозинг” и использование аналогов в случае с Albea — это вопрос исключительно ресурса, который может оказаться ниже, чем у оригинала. Что касается изменения характера управляемости, которое актуально, скажем, для той же Alfa 159 или недавно рассмотренного Jaguar X-Type, то об этом можно не переживать. Бюджетник есть бюджетник.

Рулевое управление с обычным ГУР ничем особенным не выделяется. Ресурс насоса сравнительно невысокий, а тяги и наконечники рулевой рейки слабоваты, требуют грамотного подбора брендов при ремонте и не любят экспериментов в большими колесами и тонкой резиной. Сама же рейка вполне крепкая, течи и стуки проявляются только при серьезных пробегах или после аварий, ударов и варварской эксплуатации на грязном масле.

Что ещё?

В сухом остатке по первой части единственной по-настоящему серьёзной проблемой Albea остаётся текущая печка. Кузов на фоне конкурентов сохраняется неплохо, а электрика могла бы стать серьёзным недостатком, будь она хоть немного сложнее. Впрочем, мы ещё не разобрались с моторами и коробками.