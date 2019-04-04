Fiat Albea с пробегом: текущая, но дешёвая коробка и идеальный мотор для бюджетника

Fiat Albea с пробегом: текущая, но дешёвая коробка и идеальный мотор для бюджетника

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Из первой части обзора надёжности Фиат Албеа мы уже выяснили, что кузов частично оцинкован и довольно крепок, подвеска дешёвая, а электрика простая. Серьёзную угрозу представляет разве что негерметичность системы охлаждения. А что насчёт сугубо итальянских моторов и коробок?
 

Трансмиссия

Как уже было сказано, Fiat Albea бывает только переднеприводной и только с пятиступенчатой МКП.  Конструкция проверена временем и мало отличается от применяемых на старых Фиатах с 80-х годов. Коробка классическая двухвальная, привод механизма переключения — тросами, сцепление с демпфером, вилкой выжима и гидроприводом.  Даже пробка для слива масла в коробке есть.

Основное слабое место — это именно масло, которое довольно быстро покидает коробку у машин в возрасте. Сальники не очень надежны, да еще и валы в местах прилегания к сальникам понемногу изнашиваются. При этом объем масла в КП небольшой, всего полтора литра, так что доливать стоит при каждом ТО, а менять раз в два-три года. Операция простейшая, просто слить масло и залить новое по отверстие.

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Fiat Albea (178) ‘2002–11

Если масло уходит, в зоне риска в основном подшипник вторичного вала: он с пластиковой обоймой и разрушается первым. Со временем масляное голодание добивает и подшипники первичного вала, и подшипники дифференциала.

Подшипники можно найти заметно дешевле, если искать по не заводскому коду, а по размеру. В дифференциале применяются 63x38x17 и 68x40x19, на вторичном валу стоит 24х58х17. Аналоги от SKF стоят даже дешевле, чем Fiat просит за очень странный оригинал.

mileage

В самом крайнем случае коробку можно купить не только с разборки в непонятном состоянии, но и совершенно новой. По состоянию на весну 2019 года она ещё есть в продаже и стоит менее 60 тысяч рублей, что по сравнению с ценами на европецев — просто копейки. Та же проблемная F17 на Opel  менее чем за 250 новой не продавалась — разве что остатки со складов.

Возрастной износ МКП помимо сальников затрагивает и синхронизаторы, и механизм переключения. При пробегах за 200 тысяч шансы на четкую работу кулисы и тросов минимальны, и тросы к тому же склонны закисать во влажном климате и в случаях, когда машина долго стоит.

Мотор

Как и коробка, двигатель на российских Albea один-единственный: старомодный атмосферник 1,4 серии FIRE с двумя клапанами на цилиндр. Он удивляет неплохой мощностью: все же 77 (80) л.с. для такой  конструкции — это прилично, тем более что мотор поддерживает Евро-3 и имеет катколлектор, а судя по итальянским ресурсам, отлично форсируется. Cекрет в том, что тут стоит фазовращатель: этого дополнения хватает, чтобы дать лишний десяток «лошадок» и уложиться во все эконормы.

Fiat Albea (178) '2002–11

Fiat Albea (178) ‘2002–11

Здесь чугунный блок, алюминиевая ГБЦ и привод ГРМ ремнем. Кстати, клапаны в случае рассинхрона фаз у него не гнет — итальянцы тоже часто забывают о замене ремня вовремя. Конструкция проверена временем и по части механики слабых мест не имеет. Ремонтопригодность максимальная, мотор очень прост и удобен в ремонте. При этом ресурс поршневой группы — до 350-400 тысяч километров.

Правда, возрастающий после 200 тысяч масляный аппетит и склонность к залеганию колец могут привести к более раннему капитальному ремонту. Потеря подвижности колец — это в основном следствие излишне оптимистичных итальянских норм по интервалу замены масла, аж до 30 тысяч километров. А ещё — перегревов.

Fiat-almea

Перегревы в основном случаются из-за уже упомянутых в первой части утечек антифриза и отсутствия датчика его уровня. Ещё раз отметим, что качество шлангов и патрубков на этих Фиатах — отвратительное.

Мотор славится не только надёжностью, но и долгим прогревом. Это можно отнести к конструктивным особенностям, хотя часто ситуация осложняется негерметичностью термостата. Его ресурс относительно небольшой, лучше всего раз в 4-5 лет его менять. У машин с пробегами за 200 уже ощутима выработка в корпусе термостата, он перестает центроваться правильно, и даже установка новой тарелки с клапаном не дает эффекта, лучше сменить узел целиком.

Утечки масла через прокладки — дело обычное, сальники и уплотнения у моторов особым качеством не отличаются, а система вентиляции примитивна, к тому же маслоотделитель в крышке ГБЦ забивается и перестает выполнять свои функции уже лет через 6. Так что замена прокладки ГБЦ, замены крышки маслозаливной горловины (она еще и ломается пополам иногда) и уплотнительных колец в крышке ГБЦ — мероприятия достаточно регулярные.

Как и в коробке, в моторе масла немного — всего 2,6 литра, так что даже небольшой масляный аппетит угрожает мотору.  Грамм 300 на тысячу через поршневую да еще грамм 200 утечек и через систему вентиляции — и вот уже через 5 тысяч километров мотор остается совсем без масла. В общем, нужно внимательно за этим следить.

к

Fiat Albea (178) ‘2002–11

Кстати, моторы отлично относятся к раскоксовкам, только датчик давления масла после применения агрессивной химии наверняка уйдет на выброс. Ну а если уж дело дошло до капремонта, то и он не разорит: бюджет обычно составляет 50-60 тысяч за работу и детали, что вполне на уровне ВАЗов.

Радиатор
14 695 рублей

В довершение стоит напомнить о ненадёжности высоковольтных проводов модуля зажигания, упомянутого в первой части. Как уже было сказано, пропуски способны быстро прикончить катализатор, а он тут слабенький — не любит не только перебоев в работе системы зажигания, но также холодных запусков.  Если вы живете в регионе с очень холодными зимами, будьте готовы к тому, что его придется менять (или удалять) очень рано, при пробегах около сотни тысяч, чтобы не загубить поршневую группу керамической крошкой.

Брать или не брать?

Несмотря на ряд слабых мест, машина получилась живучая, крайне бюджетная в эксплуатации и притом с приличным уровнем пассивной безопасности. Правда, при этом довольно старомодная, маломощная, с салоном из 80-х, часто без АБС и вообще в бедном исполнении.

Если в числе основных требований к машине значатся низкая стоимость эксплуатации, общая надежность и ремонтопригодность, то это ваш вариант. Если вы что-то слышали про комфорт, управляемость или просто покатались на более современном авто, то, боюсь, вам не понравится.

fiat

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