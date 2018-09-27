Hyundai Tucson JM с пробегом: прожорливые моторы и беззащитные АКП

Hyundai Tucson JM с пробегом: прожорливые моторы и беззащитные АКП

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Hyundai Tucson в своё время радовал надёжностью и неприхотливостью. В первой части обзора мы рассказывали, что если что-то и ломается в салоне, ходовой части и электрике, то не настолько, чтобы выкладывать за ремонт чудовищные суммы, а кузов и вовсе держится молодцом. Ну а чуть ниже вы узнаете, что осталось от былой надёжности коробок и моторов кроссоверов, которые начали разменивать второй десяток лет жизни.

Трансмиссия

Hyundai Tucson может быть передне- или полноприводным. Во втором случае задняя ось подключается электроникой с помощью электромагнитной муфты.

Четырехцилиндровым бензиновым моторам и дизельному двигателю до рестайлинга полагаются механические пятиступенчатые коробки передач, а дизелю после 2006 года — шестиступенчатая коробка. Шестицилиндровый бензиновый двигатель штатно комплектуется четырехступенчатым автоматом, а для любого другого мотора АКП была опцией.

Особенных хитростей в конструкции нет, всё сделано очень просто и логично. Но у Tucson простота и надежность не всегда идут рука об руку, и определенные неприятности со стороны механики трансмиссии вполне возможны.

Hyundai Tucson Worldwide '2004–09я

Hyundai Tucson ‘2004–09

Даже у переднеприводных версий при пробегах более сотни тысяч возможен выход из строя ШРУСов. В основном подводит правый, причем на машинах после рестайлинга проблема проявлялась очень рано. К счастью, причину этой досадной неисправности нашли: заводской шарнир обделили смазкой. Опытные владельцы Tucson рекомендуют менять смазку в нем одновременно с заменой масла в АКП, примерно каждые 40-60 тысяч километров.

Путаницу вносят каталоги, где типы ШРУСов перепутаны, и часто по VIN подобрать нужную модель не представляется возможным. Перед покупкой новых деталей остаётся только считать число шлицов на приводах .

Кстати, сами шлицы приводных валов могут преподнести неприятный сюрприз: они корродируют, что иногда приводит к проворачиванию соединений. Следите за потеками ржавчины на стыках, а при сборке закладывайте смазку в соединения.

Hyundai Tucson '2004–09

Hyundai Tucson ‘2004–09

У полноприводных машин поломок может быть заметно больше. Ресурс крестовин карданного вала обычно не превышает 120-150 тысяч километров — потом рост вибрации заставит заниматься его ремонтом. Резина промежуточной опоры держится немногим дольше. Даже у машин с сугубо городской эксплуатацией карданный вал потребует обслуживания при пробегах около 200 тысяч. На ранних экземплярах крестовины могут быть с тавотницами, но в регламенте нет процедуры обслуживания кардана, и догадаться смазать соединения могут не все. Меж тем, для машин, выезжающих на бездорожье, эта операция очень желательна.

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Сапун заднего редуктора покрывается грязью даже при городской эксплуатации. Ну а затем начинают потеть сальники и уходит уровень масла. При пробегах за 250 тысяч сальники лучше заменить в любом случае, к тому же поверхность вала в зоне работы сальников при больших пробегах часто оказывается изношенной. При малейших признаках запотевания следить за уровнем масла нужно особенно тщательно: при его недостатке редуктор выходит из строя моментально.

Задние ШРУСы и валы достаточно надежны, а вот муфта требует как минимум качественного обслуживания.

Несмотря на простоту конструкции (электромагнит с фрикционом), тут есть и те элементы, которые со временем изнашиваются. Продукты износа фрикционов постепенно разрушают подшипник хвостовика муфты и сальники, в результате чего их ресурс может оказаться очень небольшим. И на возрастных машинах даже при сравнительно скромных пробегах в 60-80 тысяч километров подшипник будет иметь большой люфт. Это, в свою очередь, приводит к механическому повреждению электромагнита привода, а попадание внутрь влаги добивает и сам магнит, и его электропроводку. При неисправном магните сборка-разборка муфты крайне осложняются, и муфту придется менять целиком. Так что не доводите систему до отказа, ремонтируйте вовремя.

В угловом редукторе придётся только контролировать уровень масла и иногда его менять — конструкция редуктора получилась очень удачной.

Пятиступенчатые МКП весьма надежны. Как минимум до пробегов в 180-250 тысяч километров сама механика коробки ведет себя очень хорошо. Валы и подшипники при таких пробегах служат безотказно, и лишь ухудшение качества работы синхронизаторов может заставить заняться ремонтом.

топливо привод кпп

Крепление механизма переключения передач и его привод могут подвести, но это не опасно. Механизм переключения попросту откручивается, так что тут нужно только иногда подтягивать болты крепления, а кулису механизма после 100-150 тысяч пробега придётся ремонтировать.

Периодически вызывает нарекания невысокое качество гидровыжимного механизма сцепления, который плохо переносит морозы и дубеет, после чего выдавливает его сальник.

Ресурс сцепления с двухлитровым мотором достаточно велик: у аккуратных водителей при городской эксплуатации тысяч 200 оно служит исправно. Но не забывайте менять тормозную жидкость в гидроприводе: многое зависит от её состояния.

Hyundai Tucson '2004–09с

Hyundai Tucson ‘2004–09

Автоматические коробки передач серии W4A42/F4A42 показали себя крайне надежными агрегатами даже на кроссоверах. Проблем с ними бывает немного.

Упорный подшипник планетарной передачи “оведрайв” разваливается очень редко, в основном — с моторами объёмом 2,7 литра. Но последствия для АКП обычно бывают фатальными: продукты разрушения быстро добивают коробку.

Слабые датчики оборотов несложно заменить, так что серьёзной проблемой их отказ считать не будем.

Все прочие поломки встречаются только в случаях серьезного упущения уровня масла из-за течей сальника ГДТ или очень сильных перегревов: коробка весьма чувствительна к температуре, так что за системой охлаждения нужно следить в оба.

Залог завидного долголетия АКП — удачная система охлаждения и штатный сменный фильтр коробки. При регламентной замене масла раз в 60 тысяч километров ресурс основных соленоидов гидроблока составляет до 200 тысяч километров, но даже их замена не покажется сложной.

пробег

Иногда может потребоваться мойка гидроблока.Чаще — у активных водителей, интенсивно изнашивающих накладки блокировки ГДТ.

При хорошем обслуживании и достаточно аккуратном стиле вождения механика коробки выдерживает и 300, и 400 тысяч километров пробега. Важно лишь вовремя менять масло, а при быстром его потемнении отремонтировать ГДТ.

АКП на Tucson надежнее механики, да и трансмиссия с ней живет дольше. Сбои и “глюки” возможны, но устранить их легко.

Единственный серьезный минус — это большой расход топлива. В городском цикле даже двухлитровый двигатель с АКП расходует свыше 15 литров горючего, а с 2,7-литровым мотором расход у сравнительно небольшой машинки переваливает за 18, а иногда и за 20 литров, что кажется уже неразумным.

цены

Но стоит оговорить еще одну особенность коробки именно на Tucson: у ряда комплектаций перевод рычага по положениям D-N-R не требует ни нажатия на тормоз, ни нажатия кнопки рычага. С нажатой кнопкой коробку можно перевести на ходу даже в паркинг: никакой защиты в виде блокировки переключения тут попросту нет. И в этом случае можно серьезно повредить АКП.

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Моторы

Основные моторы Tucson — двухлитровые семейства Beta II серии G4GC и 2,7-литровые V6 семейства Delta II серии G6BA. Моторы эти довольно просты, консервативны и хорошо сделаны. При условии нормальной работы навесного оборудования у них неплохой ресурс, а в крайнем случае они вполне ремонтопригодны.

Общие сложности всех бензиновых моторов — это в первую очередь недостаточная надежность системы управления, что обычно выражается в сбоях, неоптимальной работе в режимах ограничения мощности и сложностях «диагностики» сканером. Система плохо распознает даже простейшие неприятности вроде отказов форсунок и свечей, в результате чего крайне не рекомендуется ездить при наличии перебоев зажигания.

Система охлаждения тоже не идеальна. В ней нужно следить за состоянием радиатора и ряда патрубков. Радиаторы уже после пяти-шести лет сильно подгнивают снизу.

Радиатор
цена за оригинал
18 337 рублей

Течи масла у моторов возникают из-за очень простой системы вентиляции и не очень высокого качества резинотехнических изделий.

В системе питания небольшой проблемой может стать топливный насос с простеньким фильтром-сеточкой в баке. При эксплуатации в крупных городах с хорошими АЗС ничего плохого от него ждать не приходится, но в глубинке сетку придется менять часто. Если про эту сетку забыть, то менять придётся и насос. К тому же корродирующий топливный бак своими отложениями заставляет работать насос на грани возможностей.

Система подвески моторов простая и дешевая, но не очень эффективная, так что вибраций, которые вредны любому мотору, может быть много.

Hyundai Tucson Worldwide '2004–09яс

Hyundai Tucson ‘2004–09

Двухлитровый мотор G4GC встречается чаще всего. Его мощность вполне достаточная, особенно в паре с МКП, а расходы на содержание небольшие. Конструкция очень консервативна: блок чугунный, простой распределенный впрыск, простой впуск и выпуск, привод ГРМ ремнем. В ГРМ используется ещё и короткая цепь, механизм натяжения которой используется тут как регулятор фаз. Она установлена между выпускным и впускным распредвалом и в зависимости от направления натяжения впускной распредвал или «отстает», или «опережает» выпускной.

В приводе клапанов гидрокомпенсаторов нет, и механизм нужно регулировать раз в 50-70 тысяч километров.

Основной недостаток мотора — малый ресурс узлов ГРМ. Комплект лучше менять раз в 50 тысяч километров, что заметно меньше, чем у других современных конструкций. Использование качественных аналогов в приводе ГРМ даже несколько увеличивает возможный ресурс в сравнении с оригинальным комплектом, но гарантий не дает. Так что лучше менять детали почаще, благо операция дешевая, и ремень с роликами стоят копейки.

Hyundai Tucson Worldwide '2004–09ф

Hyundai Tucson ‘2004–09

Ресурс поршневой группы, если помнить об особенностях ГРМ, не запускать сбои системы управления и не лить маловязкие масла после пробегов в 150-200 тысяч километров, составит более 300 тысяч, а может быть, и заметно больше. Ну а если мотор всё-таки сломается, его ремонт получается очень бюджетным — немногим дороже, чем на Жигулях.

Двигатель V6 объёмом 2,7 литра G6BA является “родственником” рядных “четвёрок” серии Beta. Тут в ГБЦ тоже есть характерная маленькая цепь, но без фазорегулятора. Привод ГРМ также выполнен ремнем, который тут заметно толще и надежнее. Но на его огромный ресурс не рассчитывайте: «стандартные» 60 тысяч он наверняка прослужит, а вот больше – вопрос. К тому же многое зависит и от роликов с сальниками.

Под капотом Hyundai Tucson Worldwide '2004–09

Под капотом Hyundai Tucson ‘2004–09

Ресурс этого мотора заметно выше, но слабые места в конструкции тоже есть.

Цепь ГРМ 2,0
цена за оригинал
750 рублей

В ГРМ применен не очень удачный гидронатяжитель, так что зимой нужно быть аккуратнее. Заслонки впускного коллектора иногда отваливаются и попадают под клапаны.

Катализаторы и выпускные коллекторы со временем выходят из строя, а второй лямбда-датчик стоит после гофры, и если она подсекает, то лучше не тянуть с заменой.

Ну а самый очевидный недостаток — очень высокий расход топлива, который увеличивается, если не следить за состоянием свечей, бензонасосом, подсосами и впуском.

Обслуживать мотор V6 несколько сложнее и дороже: в нём больше цилиндров, больше клапанов, свечей, сложнее впуск, сложнее выполнять целый ряд работ, и даже простая замена свечей заднего ряда потребует снятия впуска.

Hyundai Tucson Worldwide '2004–09ч

Hyundai Tucson ‘2004–09

Из плюсов отметим огромный ресурс при нормальном обслуживании. На Sonata встречаются экземпляры с пробегами за 500 тысяч в ещё неплохом состоянии. К тому же 170 л.с. на сравнительно легкой машине дают отличную динамику, особенно на трассе.

Дизельные моторы встречаются нечасто, и, к сожалению, нареканий на них довольно много. На Tucson установлена уже хорошо доработанная версия двигателя D4EA, и его основные проблемы знакомы по эксплуатации на коммерческой технике. Топливная аппаратура умеренно надежна, но картину портят сложная конструкция подогрева фильтра и неудачное уплотнение форсунок. Система EGR очень сильно загрязняется, буквально забивая впускной коллектор. Блок управления грешит частыми сбоями, а ресурс ремня ГРМ столь же невелик, как и у рядных бензиновых моторов. Нагрузка на него заметно выше, а клапаны у дизеля загибает при малейшем перескоке ремня.

Hyundai Tucson '2004–09

Hyundai Tucson ‘2004–09

Самое неприятное, что можно встретить на этих дизелях — это задиры вкладышей на версиях с высокой степенью форсирования. Причин может быть две: либо забитый маслоприемник, что случается при редкой замене масла, либо постоянная эксплуатация на малых оборотах.

Очевидно, использование маловязких масел тут попросту недопустимо, а в летний период рекомендуются масла SAE50 или даже SAE60. Замерять давление масла нужно регулярно, а при первых признаках падения давления придётся менять вкладыши.

Выводы

У корейских конструкторов получилась простая и довольно дешевая в эксплуатации машина . Конечно, ничего выдающегося в ней нет, и больше всего в ней радуют цены на вторичном рынке.

Мелкие отказы встречаются часто, но серьезно и дорого ломаться она не любит и не умеет. Если вы хотите именно кроссовер, но с небольшой ценой эксплуатации, то Tucson — один из наиболее практичных вариантов.

Запчасти Hyundai Tucson I

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