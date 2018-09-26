Hyundai Tucson JM с пробегом: текущий бензобак и салон, где всё ломается

Hyundai Tucson JM с пробегом: текущий бензобак и салон, где всё ломается

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Скажем честно: не каждый знает, как правильно произносится название этого автомобиля ― Tucson, а уж чего ждать от этой машины в десятилетнем возрасте, для многих и вовсе загадка. Но как бы эту машину ни называли, любят её многие. Да, она простая, дешёвая и даже невзрачная. Но ведь она и почти не ломается! Во всяком случае, сразу после покупки в автосалоне. Сейчас, конечно, пришло то время, когда эти кроссоверы уже потихоньку начинают “сыпаться”, поэтому сегодня мы поведаем о сюрпризах десятилетнего кузова, салона, электрики и ходовой части корейского автомобиля, а во второй части обзора расскажем о моторах и трансмиссии. И таки да: правильно говорить “Туссан”, с ударением на второй слог.

Недорого и практично

Корейская компания немного запоздала с выходом кроссовера, но быстро наверстала упущенное в 2004 году, когда появилась парочка Hyundai Tucson и Kia Sportage. Опыт производства небольших внедорожников был у компании Kia, которая к тому моменту полностью влилась в концерн, но пользоваться этим опытом практически не пришлось. Платформа кроссовера была выбрана легковая, да и технические решения явно принимались в расчете не на повышенную проходимость, а на простоту, низкую стоимость и удобство эксплуатации на асфальте.

Машина оказалась одним из самых недорогих предложений в Европе и США, что гарантировало ей хорошую популярность. За практичность и низкую цену ей прощали и неброский внешний вид, и неважную управляемость.

В Корее машину производили с 2004 по 2009 годы, но в Бразилии Tucson сразу после прекращения его выпуска на родине поставили на конвейер и выпускали вплоть до 2017 года. Сборка кроссовера на Украине и Тайване продолжалась до 2010 года.

Hyundai Tucson Worldwide '2004–09 три четверти

Hyundai Tucson ‘2004–09

Конструкция Tucson максимально проста и имеет много общего с Elantra и Matrix. Двигатель стоит спереди поперечно, коробки могут быть как механическими, так и автоматическими, привод на заднюю ось — подключаемый простой электромуфтой. Обе подвески — типа МакФерсон. Здесь нет никакой избыточной электроники, шикарных материалов отделки, зато есть простая мультимедийная система, ESP, ABS и заводской ксенон. Кажется, что ломаться в Tucson практически нечему, а уж глючить — тем более. Но это не совсем так: низкая стоимость подразумевает экономию на материалах и разработке, так что некоторые нюансы всё-таки присутствуют. Но в сравнительно юном возрасте эти машины по праву считались одними из самых беспроблемных.

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Кузов

От корейской машины выпуска почти начала века обычно чудес не ждут, но Tucson способен удивить: кузов у него держится на удивление хорошо. Внешние проблемы связаны в основном с повреждениями от камней и пескоструя на капоте, рамке лобового стекла и кромках арок колес.

Антикоррозийное покрытие тут не самое лучшее, и все сколы и царапины через небольшой промежуток времени начинают ржаветь, но неделю или даже месяц протянуть до ремонта можно. Само ЛКП держится хорошо, не тускнеет, не царапается, не облезает и сколам сопротивляется стойко.

Hyundai Tucson Worldwide '2004–09 сбоку

Hyundai Tucson ‘2004–09

На удивление мало коррозии бывает на боковых и задней дверях. Снаружи обычно почти ничего не заметно, а внутри можно рассмотреть только чуть рыжеющий герметик на швах. И это означает еще как минимум несколько лет беспроблемной эксплуатации до появления значимых косметических дефектов.

Конструкция очень удачная. Даже сливное отверстие двери забить мелкой грязью невозможно. А вот нижнего уплотнителя очень не хватает: порог часто бывает грязным, а краска на нем — слегка потертой.

Капот
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15 533 рубля

Заглянув под машину снизу, расстраиваться обычно не приходится. Поверхностная коррозия на панелях порогов и пола в задней части изредка расползается рыхлыми ржавыми пятнами, но до дыр дело не доходит. Страдают в основном места установки кронштейнов подвески, магистралей и прочих элементов. Сами панели днища прикрыты толстым сплошным слоем заводского антикоррозийного покрытия.

Обратите внимание на лонжерон над задним продольным рычагом подвески: коррозия тут почему-то встречается часто. Совсем плохо окрашенные подрамники и элементы подвески выглядят угрожающе, но там достаточно толстый металл, и в ближайшее время проблем можно не ждать.

Настоящие неприятности кузова, к сожалению, почти не заметны. Например, под локером задних колес, особенно в левой арке, грязь провоцирует такую коррозию, которая со временем “прогрызает” металл до дыр.

Hyundai Tucson Worldwide '2004–09

Hyundai Tucson ‘2004–09

Там же на машинах до 2008 года выпуска можно найти очень странную деталь: фильтр воздуха, поступающего в бензобак. Он любит забиваться грязью и поставлять ее в бак. И поэтому его нужно или регулярно менять, или сменить схему вентиляции бака на рестайлинговую — с нормальной подачей воздуха с клапана адсорбера.

Топливный бак сверху может проржаветь вплоть до течей. Проблема кроется в скоплении грязи на его верхней панели и низком качестве окраски этой детали.

Вокруг опоры заднего амортизатора коррозия есть почти наверняка. Металл там тоже толстый, но со временем закончится и он. Эту зону стоит регулярно мыть и обрабатывать антикором.

Технологическое отверстие для проводки из передней арки в моторный отсек на Tucson ничем не прикрыто. Снаружи, конечно, стоит локер, но он помешает разве что крупным камням. А вот влага и грязь попадают в моторный отсек, причём прямо на блок предохранителей. Обычно первой страдает самая нагруженная линия к реле MAIN, у которого просто отгнивают контакты. Со временем залитый блок становится источником разнообразных сбоев. Если отверстие ещё не заклеено, то лучше сделать это побыстрее. Специалисты хорошего сервиса о проблеме знают и решают её заранее.

Hyundai Tucson Worldwide '2004–09ч

Hyundai Tucson ‘2004–09

Грязный или мокрый багажник можно увидеть из-за не очень удачного расположения вентиляционных отверстий и своеобразной конструкции жалюзи. Выход один — проверяйте боковые ниши. Тут нет лишней шумоизоляции, так что влага не задерживается и редко вызывает коррозию, но риск всё-таки есть.

Влажный ковёр в ногах задних пассажиров — это не страшно. Дело в том, что вентиляция заднего ряда выполнена по остаточному признаку, и воздуховоды под сиденьями очень малого сечения. Зимой они просто не могут просушить задний ковёр. А еще проверяйте боковые ниши заднего сиденья: в них скапливается грязь и образуются мелкие очаги коррозии. Слева тут проходит трос привода заправочной горловины, который очень не любит избыточной влажности, а справа — трубки омывателя заднего стекла.

Hyundai Tucson '2004–09

Hyundai Tucson ‘2004–09

Машины с мокрым салоном, забитым дренажем и грязью в лонжеронах явно пострадали из-за внедорожного имиджа. Практически всегда не обслуженный должным образом кузов «порадует» шовной коррозией моторного щита, полов и швов вокруг лонжеронов. Бегите от таких машин: Tucson рассчитан исключительно на городскую эксплуатацию.

Бампер передний
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10 048 рублей

Бамперы крепкие, но царапаются они слишком легко. Противотуманные фары боятся воды, да и их крепления шедевром не назвать. Вывалиться они не должны, но если это случится, они могут проплавить бампер.

Оригинальные рейлинги создают на крыше сразу несколько проблемных точек. Крепятся они в канале-стыке крыши и боковой панели и со временем разбалтываются. Шов кронштейна потихоньку начинает коррдировать. В салон влага попадает уже тогда, когда поврежден шов самой крыши, а значит, повреждения потребуют дорогого ремонта. В общем, проверка точек крепления рейлингов при покупке необходима, а в процессе эксплуатации не надо забывать про антикор этой зоны.

Не очень высокое качество уплотнений кузова — не возрастная болезнь, а конструктивная. Если ветер шумит совсем уж громко, уплотнители придется заменить новыми. Другой выход — поставить дополнительный уплотнитель и немного поджать замки.

Hyundai Tucson Worldwide '2004–09 сзади

Hyundai Tucson ‘2004–09

Ограничители дверей тоже не особенно надежны, но отремонтировать их можно недорого, а ремкомплекты есть в продаже.

Накладки порогов очень не любят, когда на них наступают: пластмасса держится, а вот крепление разбалтывается.

Задний «дворник» часто наглухо закисает, а передний не стоит напрягать зимой разгребанием завалов на стекле: моторчик-то мощный, а вот тяги и шаровые соединения у него сравнительно слабые.

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Салон

Ручки дверей и вообще всё прочее оснащение салона, включая подрулевые рычажки, кнопки управления стеклоподъемниками и регуляторы сиденья, сломать нетрудно. Это не воспринимается как недостаток качества, тут работает психология “сам сломал — сам наладил”. И всё-таки учитывать этот нюанс при покупке надо: что-то из этого могли сломать, но не отремонтировать.

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Торпедо Hyundai Tucson '2004–09
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Интерьер Hyundai Tucson '2004–09
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Торпедо Hyundai Tucson '2004–09

Из более серьезных неприятностей можно отметить невысокое качество материалов и неудачный отопитель. Материалы для салона использовались явно не самые дорогие: ткань и пластик хорошо собирают пыль. Правда, этому же способствуют и неважные уплотнители дверей с фильтром салона, но в основном это всё же вина материалов.

Кожаные обшивки руля и сидений не радуют совсем. Руль боится влаги, чистящих салфеток и, конечно же, пробега. Уже после ста тысяч километров он может сниматься в фильмах ужасов. Боковины кожаных кресел держатся примерно столько же. В общем, это тот случай, когда кожаный салон заметно хуже в смысле ресурса, чем тканевый.

Интерьер Hyundai Tucson Worldwide '2004–09с

Интерьер Hyundai Tucson ‘2004–09

Микролифт у кресел ломается легко и непринужденно, а на машинах первых выпусков стоит проверить и целостность каркаса. Особенно если предыдущий владелец весил за 100 килограммов.

Плохая шумоизоляция несколько маскирует скрипы, но если сделали дополнительную “шумку”, то “разговорчивость” салона будет раздражать наверняка.

Интерьер Hyundai Tucson '2004–09

Интерьер Hyundai Tucson ‘2004–09

В климатической системе часто подводит радиатор отопителя, который плохо переносит повышение давления в системе.

Компрессор и магистрали кондиционера тоже выполнены не очень удачно. Протертые и корродирующие в местах креплений трубки, как и задиры компрессора, встречаются достаточно часто.

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Электрика

Достаточно простое устройство проводки автомобиля почти не оставляет места для сложно выявляемых «глюков». И всё с электрикой было бы хорошо, если бы не бюджетность…

Передняя фара
цена за оригинал
9 427 рублей

В зону риска попадают различные мотоприводы, от дворников и стеклоподъемников до электрорегулировки зеркал. Проводка легко окисляется, так что за состоянием гофр дверей нужно следить.

Ну и самая неприятная беда — это, конечно же, заливаемый водой блок подкапотных предохранителей. Если машина не подает признаков жизни, то почти наверняка там царствуют окисление и разруха. Первыми страдают контакты и разъемы реле MAIN, которые постоянно находятся под напряжением. Если отверстие кабеля в брызговике не закрыто, и тем более обломан локер переднего левого колеса, то электрика будет сбоить регулярно. Устранить проблему легко, но многие считают, что заводу виднее, и вмешиваться не нужно. Пусть ломается, горит и отправляется на свалку.

Hyundai Tucson Worldwide '2004–09 спереди

Hyundai Tucson ‘2004–09

Заслуженное бурление эмоций вызывает продолжительность жизни датчиков мотора. Ближе к двум сотням тысяч пробега начнется череда замен. Стоят они недорого, но в итоге эти замены выливаются в существенные расходы, поэтому уточните у продавца, что он менял и когда. И не сильно ли он злоупотрелял запчастями из Китая. Особенно важно ставить оригинальные ДМРВ и датчики температуры.

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Тормоза, подвеска и рулевое управление

Тормозная система простая, но с ресурсом корейских компонентов есть проблемы.

Тормозные шланги расползаются в местах завальцовки, чему способствуют еще и корродирующие на них пружины. Суппорты закисают уже после 150 тысяч пробега, а их арматура корродирует, что заставляет обращаться в специализированные мастерские для их ремонта и прокачки. Скобы суппортов слабые и легко теряют форму из-за заклинивших суппортов.

Hyundai Tucson Worldwide '2004–09

Hyundai Tucson ‘2004–09

Тормоза на Tucson нужно обслуживать тщательно, вовремя менять пальцы суппортов, не смазывать чем попало и не забывать менять тормозную жидкость. Это не сделает их более цепкими и эффективными, но хотя бы обеспечит их желаемую надежность.

Хорошая новость: цена дисков и колодок очень невелика. При некотором везении и обслуженных суппортах диски могут пройти 60-100 тысяч километров.

Подвеска довольно крепкая, сто тысяч километров оригинальные компоненты почти всегда выдерживали. Но на возрастных машинах все чаще портит картину коррозия деталей. Закисшие болты и гайки — это не очень страшно, хотя они и заставляют брать в руки “болгарку”. А вот амортизаторы с отгнивающей опорной чашкой пружины — это довольно опасно. Такая поломка случается редко — обычно у тех, кто не хочет менять уже давно изношенную деталь, и при пробегах под двести тысяч километров. Но «упавшая» на скорости машина — это очень неприятно. Поэтому смотрите не только на течи, но и на целостность корпуса амортизаторов.

Амортизатор передний
цена за оригинал
2 818 рублей

Сами амортизаторы теряют эффективность довольно быстро из-за повреждений штока: пыльники им не положены, и изнашиваются они быстро. При замене амортизатора лучше поставить пыльник. Например, от «восьмерки».

Компоненты подвески стоят недорого, но их качество сравнительно невысоко. Если учесть, что все работы по подвеске с возрастом осложняются коррозией крепежных элементов, то может оказаться, что ремонт ходовой части получается не таким уж и дешёвым. И если ремонтировать подвеску только после появления заметного стука, ограничиваясь заменой наиболее потрёпанных жизнью деталей, ремонт получится бесконечным. Лучше сделать все сразу с качественными запчастями и забыть о подвеске надолго.

Ещё придётся следить за состоянием подрамников: коррозия их не щадит, и дело иногда доходит до отламывающихся “ушей” крепления рычагов.

Не заметить неисправности подвески сложно: она тут очень «разговорчивая», и износ любой детали будет хорошо слышен при тест-драйве.

Рулевое управление с обычным ГУРом и совершенно стандартной рейкой имеет в целом вполне ожидаемый ресурс большинства узлов. Насос вообще может показаться “вечным”, но только при условии контроля уровня масла и его периодической замены.

Рейка не столь надежна, и ближе к полутора-двум сотням тысяч пробега обязательно будет постукивать и немного люфтить. Ресурс рулевых наконечников и тяг небольшой, и поэтому каждые 40-60 тысяч придётся взять за правило менять их все.

Hyundai Tucson '2004–09 сзади

Hyundai Tucson ‘2004–09

На этом на сегодня всё. Совсем скоро мы расскажем про моторы и трансмиссию Tucson этого поколения. Кстати, такие же простые и бюджетные, как и сам кроссовер.

Запчасти Hyundai Tucson I

Теги: Подержанные авто , автомобили с пробегом , корейские автомобили , подержанные автомобили , Hyundai , Tucson
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