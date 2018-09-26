Скажем честно: не каждый знает, как правильно произносится название этого автомобиля ― Tucson, а уж чего ждать от этой машины в десятилетнем возрасте, для многих и вовсе загадка. Но как бы эту машину ни называли, любят её многие. Да, она простая, дешёвая и даже невзрачная. Но ведь она и почти не ломается! Во всяком случае, сразу после покупки в автосалоне. Сейчас, конечно, пришло то время, когда эти кроссоверы уже потихоньку начинают “сыпаться”, поэтому сегодня мы поведаем о сюрпризах десятилетнего кузова, салона, электрики и ходовой части корейского автомобиля, а во второй части обзора расскажем о моторах и трансмиссии. И таки да: правильно говорить “Туссан”, с ударением на второй слог.

Недорого и практично

Корейская компания немного запоздала с выходом кроссовера, но быстро наверстала упущенное в 2004 году, когда появилась парочка Hyundai Tucson и Kia Sportage. Опыт производства небольших внедорожников был у компании Kia, которая к тому моменту полностью влилась в концерн, но пользоваться этим опытом практически не пришлось. Платформа кроссовера была выбрана легковая, да и технические решения явно принимались в расчете не на повышенную проходимость, а на простоту, низкую стоимость и удобство эксплуатации на асфальте.

Машина оказалась одним из самых недорогих предложений в Европе и США, что гарантировало ей хорошую популярность. За практичность и низкую цену ей прощали и неброский внешний вид, и неважную управляемость.

В Корее машину производили с 2004 по 2009 годы, но в Бразилии Tucson сразу после прекращения его выпуска на родине поставили на конвейер и выпускали вплоть до 2017 года. Сборка кроссовера на Украине и Тайване продолжалась до 2010 года.

Конструкция Tucson максимально проста и имеет много общего с Elantra и Matrix. Двигатель стоит спереди поперечно, коробки могут быть как механическими, так и автоматическими, привод на заднюю ось — подключаемый простой электромуфтой. Обе подвески — типа МакФерсон. Здесь нет никакой избыточной электроники, шикарных материалов отделки, зато есть простая мультимедийная система, ESP, ABS и заводской ксенон. Кажется, что ломаться в Tucson практически нечему, а уж глючить — тем более. Но это не совсем так: низкая стоимость подразумевает экономию на материалах и разработке, так что некоторые нюансы всё-таки присутствуют. Но в сравнительно юном возрасте эти машины по праву считались одними из самых беспроблемных.

Кузов

От корейской машины выпуска почти начала века обычно чудес не ждут, но Tucson способен удивить: кузов у него держится на удивление хорошо. Внешние проблемы связаны в основном с повреждениями от камней и пескоструя на капоте, рамке лобового стекла и кромках арок колес.

Антикоррозийное покрытие тут не самое лучшее, и все сколы и царапины через небольшой промежуток времени начинают ржаветь, но неделю или даже месяц протянуть до ремонта можно. Само ЛКП держится хорошо, не тускнеет, не царапается, не облезает и сколам сопротивляется стойко.

На удивление мало коррозии бывает на боковых и задней дверях. Снаружи обычно почти ничего не заметно, а внутри можно рассмотреть только чуть рыжеющий герметик на швах. И это означает еще как минимум несколько лет беспроблемной эксплуатации до появления значимых косметических дефектов.

Конструкция очень удачная. Даже сливное отверстие двери забить мелкой грязью невозможно. А вот нижнего уплотнителя очень не хватает: порог часто бывает грязным, а краска на нем — слегка потертой.

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Заглянув под машину снизу, расстраиваться обычно не приходится. Поверхностная коррозия на панелях порогов и пола в задней части изредка расползается рыхлыми ржавыми пятнами, но до дыр дело не доходит. Страдают в основном места установки кронштейнов подвески, магистралей и прочих элементов. Сами панели днища прикрыты толстым сплошным слоем заводского антикоррозийного покрытия.

Обратите внимание на лонжерон над задним продольным рычагом подвески: коррозия тут почему-то встречается часто. Совсем плохо окрашенные подрамники и элементы подвески выглядят угрожающе, но там достаточно толстый металл, и в ближайшее время проблем можно не ждать.

Настоящие неприятности кузова, к сожалению, почти не заметны. Например, под локером задних колес, особенно в левой арке, грязь провоцирует такую коррозию, которая со временем “прогрызает” металл до дыр.

Там же на машинах до 2008 года выпуска можно найти очень странную деталь: фильтр воздуха, поступающего в бензобак. Он любит забиваться грязью и поставлять ее в бак. И поэтому его нужно или регулярно менять, или сменить схему вентиляции бака на рестайлинговую — с нормальной подачей воздуха с клапана адсорбера.

Топливный бак сверху может проржаветь вплоть до течей. Проблема кроется в скоплении грязи на его верхней панели и низком качестве окраски этой детали.

Вокруг опоры заднего амортизатора коррозия есть почти наверняка. Металл там тоже толстый, но со временем закончится и он. Эту зону стоит регулярно мыть и обрабатывать антикором.

Технологическое отверстие для проводки из передней арки в моторный отсек на Tucson ничем не прикрыто. Снаружи, конечно, стоит локер, но он помешает разве что крупным камням. А вот влага и грязь попадают в моторный отсек, причём прямо на блок предохранителей. Обычно первой страдает самая нагруженная линия к реле MAIN, у которого просто отгнивают контакты. Со временем залитый блок становится источником разнообразных сбоев. Если отверстие ещё не заклеено, то лучше сделать это побыстрее. Специалисты хорошего сервиса о проблеме знают и решают её заранее.

Грязный или мокрый багажник можно увидеть из-за не очень удачного расположения вентиляционных отверстий и своеобразной конструкции жалюзи. Выход один — проверяйте боковые ниши. Тут нет лишней шумоизоляции, так что влага не задерживается и редко вызывает коррозию, но риск всё-таки есть.

Влажный ковёр в ногах задних пассажиров — это не страшно. Дело в том, что вентиляция заднего ряда выполнена по остаточному признаку, и воздуховоды под сиденьями очень малого сечения. Зимой они просто не могут просушить задний ковёр. А еще проверяйте боковые ниши заднего сиденья: в них скапливается грязь и образуются мелкие очаги коррозии. Слева тут проходит трос привода заправочной горловины, который очень не любит избыточной влажности, а справа — трубки омывателя заднего стекла.

Машины с мокрым салоном, забитым дренажем и грязью в лонжеронах явно пострадали из-за внедорожного имиджа. Практически всегда не обслуженный должным образом кузов «порадует» шовной коррозией моторного щита, полов и швов вокруг лонжеронов. Бегите от таких машин: Tucson рассчитан исключительно на городскую эксплуатацию.

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Бамперы крепкие, но царапаются они слишком легко. Противотуманные фары боятся воды, да и их крепления шедевром не назвать. Вывалиться они не должны, но если это случится, они могут проплавить бампер.

Оригинальные рейлинги создают на крыше сразу несколько проблемных точек. Крепятся они в канале-стыке крыши и боковой панели и со временем разбалтываются. Шов кронштейна потихоньку начинает коррдировать. В салон влага попадает уже тогда, когда поврежден шов самой крыши, а значит, повреждения потребуют дорогого ремонта. В общем, проверка точек крепления рейлингов при покупке необходима, а в процессе эксплуатации не надо забывать про антикор этой зоны.

Не очень высокое качество уплотнений кузова — не возрастная болезнь, а конструктивная. Если ветер шумит совсем уж громко, уплотнители придется заменить новыми. Другой выход — поставить дополнительный уплотнитель и немного поджать замки.

Ограничители дверей тоже не особенно надежны, но отремонтировать их можно недорого, а ремкомплекты есть в продаже.

Накладки порогов очень не любят, когда на них наступают: пластмасса держится, а вот крепление разбалтывается.

Задний «дворник» часто наглухо закисает, а передний не стоит напрягать зимой разгребанием завалов на стекле: моторчик-то мощный, а вот тяги и шаровые соединения у него сравнительно слабые.

Салон

Ручки дверей и вообще всё прочее оснащение салона, включая подрулевые рычажки, кнопки управления стеклоподъемниками и регуляторы сиденья, сломать нетрудно. Это не воспринимается как недостаток качества, тут работает психология “сам сломал — сам наладил”. И всё-таки учитывать этот нюанс при покупке надо: что-то из этого могли сломать, но не отремонтировать.

1 / 3 Торпедо Hyundai Tucson '2004–09 2 / 3 Интерьер Hyundai Tucson '2004–09 3 / 3 Торпедо Hyundai Tucson '2004–09

Из более серьезных неприятностей можно отметить невысокое качество материалов и неудачный отопитель. Материалы для салона использовались явно не самые дорогие: ткань и пластик хорошо собирают пыль. Правда, этому же способствуют и неважные уплотнители дверей с фильтром салона, но в основном это всё же вина материалов.

Кожаные обшивки руля и сидений не радуют совсем. Руль боится влаги, чистящих салфеток и, конечно же, пробега. Уже после ста тысяч километров он может сниматься в фильмах ужасов. Боковины кожаных кресел держатся примерно столько же. В общем, это тот случай, когда кожаный салон заметно хуже в смысле ресурса, чем тканевый.

Микролифт у кресел ломается легко и непринужденно, а на машинах первых выпусков стоит проверить и целостность каркаса. Особенно если предыдущий владелец весил за 100 килограммов.

Плохая шумоизоляция несколько маскирует скрипы, но если сделали дополнительную “шумку”, то “разговорчивость” салона будет раздражать наверняка.

В климатической системе часто подводит радиатор отопителя, который плохо переносит повышение давления в системе.

Компрессор и магистрали кондиционера тоже выполнены не очень удачно. Протертые и корродирующие в местах креплений трубки, как и задиры компрессора, встречаются достаточно часто.

Электрика

Достаточно простое устройство проводки автомобиля почти не оставляет места для сложно выявляемых «глюков». И всё с электрикой было бы хорошо, если бы не бюджетность…

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В зону риска попадают различные мотоприводы, от дворников и стеклоподъемников до электрорегулировки зеркал. Проводка легко окисляется, так что за состоянием гофр дверей нужно следить.

Ну и самая неприятная беда — это, конечно же, заливаемый водой блок подкапотных предохранителей. Если машина не подает признаков жизни, то почти наверняка там царствуют окисление и разруха. Первыми страдают контакты и разъемы реле MAIN, которые постоянно находятся под напряжением. Если отверстие кабеля в брызговике не закрыто, и тем более обломан локер переднего левого колеса, то электрика будет сбоить регулярно. Устранить проблему легко, но многие считают, что заводу виднее, и вмешиваться не нужно. Пусть ломается, горит и отправляется на свалку.

Заслуженное бурление эмоций вызывает продолжительность жизни датчиков мотора. Ближе к двум сотням тысяч пробега начнется череда замен. Стоят они недорого, но в итоге эти замены выливаются в существенные расходы, поэтому уточните у продавца, что он менял и когда. И не сильно ли он злоупотрелял запчастями из Китая. Особенно важно ставить оригинальные ДМРВ и датчики температуры.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Тормозная система простая, но с ресурсом корейских компонентов есть проблемы.

Тормозные шланги расползаются в местах завальцовки, чему способствуют еще и корродирующие на них пружины. Суппорты закисают уже после 150 тысяч пробега, а их арматура корродирует, что заставляет обращаться в специализированные мастерские для их ремонта и прокачки. Скобы суппортов слабые и легко теряют форму из-за заклинивших суппортов.

Тормоза на Tucson нужно обслуживать тщательно, вовремя менять пальцы суппортов, не смазывать чем попало и не забывать менять тормозную жидкость. Это не сделает их более цепкими и эффективными, но хотя бы обеспечит их желаемую надежность.

Хорошая новость: цена дисков и колодок очень невелика. При некотором везении и обслуженных суппортах диски могут пройти 60-100 тысяч километров.

Подвеска довольно крепкая, сто тысяч километров оригинальные компоненты почти всегда выдерживали. Но на возрастных машинах все чаще портит картину коррозия деталей. Закисшие болты и гайки — это не очень страшно, хотя они и заставляют брать в руки “болгарку”. А вот амортизаторы с отгнивающей опорной чашкой пружины — это довольно опасно. Такая поломка случается редко — обычно у тех, кто не хочет менять уже давно изношенную деталь, и при пробегах под двести тысяч километров. Но «упавшая» на скорости машина — это очень неприятно. Поэтому смотрите не только на течи, но и на целостность корпуса амортизаторов.

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Сами амортизаторы теряют эффективность довольно быстро из-за повреждений штока: пыльники им не положены, и изнашиваются они быстро. При замене амортизатора лучше поставить пыльник. Например, от «восьмерки».

Компоненты подвески стоят недорого, но их качество сравнительно невысоко. Если учесть, что все работы по подвеске с возрастом осложняются коррозией крепежных элементов, то может оказаться, что ремонт ходовой части получается не таким уж и дешёвым. И если ремонтировать подвеску только после появления заметного стука, ограничиваясь заменой наиболее потрёпанных жизнью деталей, ремонт получится бесконечным. Лучше сделать все сразу с качественными запчастями и забыть о подвеске надолго.

Ещё придётся следить за состоянием подрамников: коррозия их не щадит, и дело иногда доходит до отламывающихся “ушей” крепления рычагов.

Не заметить неисправности подвески сложно: она тут очень «разговорчивая», и износ любой детали будет хорошо слышен при тест-драйве.

Рулевое управление с обычным ГУРом и совершенно стандартной рейкой имеет в целом вполне ожидаемый ресурс большинства узлов. Насос вообще может показаться “вечным”, но только при условии контроля уровня масла и его периодической замены.

Рейка не столь надежна, и ближе к полутора-двум сотням тысяч пробега обязательно будет постукивать и немного люфтить. Ресурс рулевых наконечников и тяг небольшой, и поэтому каждые 40-60 тысяч придётся взять за правило менять их все.

На этом на сегодня всё. Совсем скоро мы расскажем про моторы и трансмиссию Tucson этого поколения. Кстати, такие же простые и бюджетные, как и сам кроссовер.