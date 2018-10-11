Infiniti FX способна понравится многим. Кому-то - форматом кросс-купе, кому-то - мощными моторами или очень качественным салоном. А кто-то просто клюнет на огромные красивые “тапки”, которых нет и у более дорогих машин. Вот только возраст у FX уже далеко не юный, и с некоторыми неполадками придётся смириться. В первой части обзора этого “финика” мы рассказали, что может быть нехорошего со старыми кузовом, салоном, ходовой частью и электрикой , а сегодня расскажем о моторах и коробках FX.

Трансмиссия

Как и полагается премиальной машине, МКПП на Infiniti FX не бывает. Но не надо плакать: коробка Jatco RE5R05A машине досталась хорошая, проверенная на многих автомобилях Nissan и заслужившая право называться надежной.

Привод у FX почти всегда полный. Правда, заднеприводные американские машины встретить можно, но крайне редко. У полноприводных автомобилей передняя ось автоматически подключается через многодисковую муфту, и при неисправности раздаточной коробки машина тоже становятся чисто заднеприводной. И такое случается нередко.

Механическая часть трансмиссии достаточно надежна. Некоторый риск представляют течи редукторов и повреждения чехлов ШРУСов, что возможно при пробегах за 200 тысяч, но при минимальном контроле ничего стращного с ними не случится.

Если при старте есть удары, нужно проверить не только раздаточную коробку, но и карданный вал переднего моста: он часто выходит из строя первым.

Раздаточная коробка на FX проще, чем даже на Nissan Pathfinder (она с электроблокировкой магнитом, а не гидравликой), но проблемы с подшипниками тут ровно такие же. После ста тысяч пробега к работе раздатки стоит прислушиваться, а после двух сотен тысяч наверняка придется менять подшипники. Чаще выходят из строя подшипник электромуфты, задний подшипник первичного вала и оба подшипника вторичного вала. Они вместе и создают львиную долю вибраций.

После перегрева муфта часто теряет герметичность, теряя масло, которое там свое собственное, не такое, как в остальной раздаточной коробке. А без масла муфта умирает быстро.

Цепь достаточно надежна, и если не «отжигать» каждый день, то при пробегах за 200 тысяч километров она бывает еще вполне живой. Это и не удивительно: муфта сильно ограничивает передаваемый момент. При покупке обязательно подергайте валы для определения люфта и следите, чтобы раздатка была сухой. Ремонт получается недорогим, только если можно ограничиться заменой подшипников, но если перегрета муфта, то будет проще найти контрактный агрегат.

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2135 7 4 10.10.2018

АКПП от Jatco — очень распространенной серии RE5R05A и в основном известна по Infiniti/Nissan, хотя её можно встретить также на Hyundai и KIA. Коробка достаточно “олдскульная”, родом еще из девяностых, но это можно считать не недостатком, а достоинством. В ней даже есть тормозная лента, которая тут является первым и единственным элементом в самой коробке, имеющим ограничение по ресурсу и нагрузке.

Износ накладок блокировки ГДТ встречается только при достаточно больших пробегах, а вот фрикционы могут преждевременно износиться из-за сильного загрязнения масла, перегревов или некорректной работы гидроблока.

Коробка очень чувствительна к толщине и состоянию фрикционов и стальных дисков. Если они изношены, АКПП будет жестко пинаться, так что на машинах с большими пробегами их стараются менять их все.

Основное слабое место коробки — это электроника гидроблока. Точнее — электрика. Проводка к соленоидам частенько отгорает, довольно толстые проводники на плате трескаются и подгорают в местах изгиба, на самих соленоидах разрушается пайка. Иногда кусок проводки просто выгорает, повреждая сам корпус гидроблока. Но всё это можно успешно отремонтировать.

Причины этих поломок кроются в старении соленоидов и повышенной нагрузке на них. Подклинивающий соленоид имеет пиковые токи в несколько раз больше, чем в нормальном состоянии, а блок позволяет подать большой ток. В общем, меняйте соленоиды вовремя, не дожидаясь возникновения новых проблем.

Никогда не катайтесь на коробке с неисправным гидроблоком: это быстро убивает механику коробки, а малейший износ фрикционов чреват появлением ощутимых пинков в работе и дальнейшей полной переборкой “автомата”.

Коробка очень чувствительна к чистоте и температуре масла, так что менять его лучше часто. Раз в 60 тысяч — это предельный вариант, лучше раза в полтора чаще.

Для охлаждения коробки будет неплохо поставить большой радиатор: на FX она хорошо нагружена, особенно с мотором объёмом 4,5 л. А при толковом обслуживании, вовремя замененных накладках ГДТ и ремонтах гидроблока механика АКПП хорошо переносит нагрузки и способна проехать более 400 тысяч километров.

Моторы

Набор двигателей у Infiniti FX небогат: тут может всего два мотора. Но зато каких: легендарные VQ35DE и VK45DE. Это довольно крепкие и ресурсные двигатели, хотя и со своими небольшими недостатками. Например, на ресурс поршневой группы заметно влияют слабые катализаторы. Есть определенные проблемы с давлением масла, а если моторы перегревать, пропускать интервалы замены масла или просто долго эксплуатировать их на оригинальном ниссановском масле Elf может появится выраженный масляный аппетит.

Выхлопная система из довольно тонкой стали внешне держится молодцом, но задняя банка глушителя буквально выгорает изнутри, уже после шести-восьми лет эксплуатации «радуя» звоном и излишне громким звуком. Интересно, что американские машины изначально громче, а европейский выхлоп тише и лучше себя ведет при старении.

В системе охлаждения трудится вискомуфта с вентилятором. Система надежная, но после 150-200 тысяч пробега не надо забывать обновлять жидкость в вискомуфте. Вентилятор стоит проверять на наличие трещин: его пластиковая крыльчатка со временем может разломиться, а последствия будут самые неприятные. Обычно разлетающиеся лопасти повреждают патрубки системы охлаждения и сам радиатор.

Радиатор цена за оригинал 25 665 рублей

3,5-литровая “шестерка” VQ35DE с обычным впрыском при некотором везении способна проехать более 400 тысяч километров. Чаще всего ресурс снижают “пылящие” катализаторы, слабоватая система охлаждения и падение давления масла из-за протечки маслоканалов на передней стенке блока.

С катализаторами все понятно: холодные запуски, нагрузка на непрогретом моторе и пробеги более 100 тысяч могут считаться хорошим поводом для их замены или удаления.

Тонкий радиатор системы охлаждения плохо переносит грязь, реагенты и повышенное давление в системе охлаждения.

Ну, а последняя проблема вызвана конструкцией маслоканалов к фазовращателям на всех моторах VQ. Длинные маслоканалы открытого типа прикрыты крышкой на бумажной прокладке. С возрастом прокладка дает течь, что вызывает сильное падение давления масла. А учитывая высокую нагрузку на вкладыши, большой расход масла фазорегуляторами и очень нагруженные распредвалы, мотор начинает быстро убивать сам себя. Финальным аккордом обычно становится задир коленвала. В этом случае изношенные распредвалы, постели валов в ГБЦ, сильный износ поршневой не оставят шансов на недорогой ремонт.

Проблему можно предотвратить, проверяя ГРМ не через лючок, а снимая переднюю крышку. Нужно раз в 100-150 тысяч проверять цепи и успокоители, меняя при этом прокладки и герметик каналов. Сами цепи способны пройти 200-250 тысяч, но к такому пробегу давления масла наверняка уже будет не хватать слишком долго.

Склонность к закоксовке поршневой группы тут выражена достаточно ярко. Мотор не любит высокой температуры и плохих масел, а также — редкой замены масла. Если раскоксовка не помогает, то придется или ремонтировать двигатель, или искать контрактный.

Контрактные моторы VQ35DE дорогие из-за высокого спроса, так что иногда ставят VQ35DD с непосредственным впрыском, меняя ему ГБЦ на головку от DE, но оставляя его оригинальные поршни. На мощности такая замена сильно не сказывается, а стоимость мотора DD в хорошем состоянии менее 40 тысяч рублей оправдывает все хлопоты. Двигатель DE обойдётся дороже почти в два раза.

Система управления не особенно капризная, но за чистотой ДМРВ и свечами нужно следить: мотор очень чувствителен к их состоянию, а если есть пропуски зажигания, катализаторы погибают буквально моментально.

Более крупный мотор VK45DE по конструкции заметно отличается от VQ. Это V8 с другим приводом ГРМ и совершенно другим впуском.

Катализаторы тут даже чувствительнее, чем на VQ, и многие рекомендуют удалять их сразу, не дожидаясь появления возможных проблем. Причины “пыления” примерно те же: холодные пуски, нагрузка на непрогретом моторе, сбои системы управления.

Масляный аппетит тут более серьезный и связан с конструктивом поршневой группы. Он возникает даже при идеальных условиях эксплуатации, стоит лишь залить не очень стойкое масло или слишком долго стоять в пробках.

На здоровье мотора может сказаться не очень удачная конструкция впуска: винтики с заслонок выкручиваются и попадают в цилиндры. Дело в том, что сеток тут нет, а винты не законтрены и не обработаны фиксатором резьбы. Так что дорабатывать впуск лучше своевременно.

Большая цепь ГРМ VQ35DE цена за оригинал 4 836 рублей

Давление масла мотор со временем теряет из-за износа маслонасоса. До “кулака дружбы” дело обычно не доходит, но задиры коленвала и вкладышей встречаются регулярно.

Для этого двигателя особенно актуален вопрос замены его на VK45DD с непосредственным впрыском. Дело в том, что устанавливали VK45DE на очень небольшое количество машин, и на внутреннем японском рынке их можно встретить только на Nissan Fuga/Cima. Основная масса машин с ним — это американские FX45 и M45, с большими пробегами и малым остаточным ресурсом. А ремонт у V8 очень дорогой, тут только стоимость запчастей составит тысяч 120-150. Высокий спрос на контрактные агрегаты делает контрактные моторы DE дорогими и редкими.

А вот VK45DD ставили на “внутрияпонских” автомобилях гораздо чаще. Контрактных моторов с небольшими пробегами и в идеальном состоянии много, а стоят он в Москве всего 30-50 тысяч рублей. И ремонт с перестановкой ГБЦ или внедрением проводки и ECU от Fuga/Cima с мотора DD в FX уже достаточно отработан. Эта операция позволяет снизить стоимость ремонта машины более чем втрое.

Нельзя сказать, что моторы эти не живучие. При своевременно удаленных катализаторах и с постепенно возрастающим расходом масла они могут дожить и до 300-400 тысяч пробега, а иногда и больше. В обслуживании он удобен, тяги хватает, звук отличный… Но нужно помнить, что масло должно быть хорошим, иначе два литра на тысячу километров мотор съест легко. Вязкость на моторах с пробегами свыше 150-200 тысяч лучше держать не менее SAE40, а если любите погонять (а если нет, зачем вы берете машину с таким мотором?), то лучше заливать SAE50 или даже SAE60. Маловязкие SAE30 точно ему противопоказаны. И всё же резкое увеличение расхода масла и появление стука возможны всегда, а неожиданно заклинивший после «отжига» мотор не должен сильно удивлять, даже если пробеги сравнительно небольшие.

Выводы

Настоящее японское качество определенно бывает, но к сожалению, Infiniti FX первого поколения обязательно потребует мелких и не очень ремонтов. Правда, ничего глобального или сильно дорогого случиться не должно, и при грамотном обслуживании двигателя (особенно если это шестерка VQ) и коробки машина будет в основном радовать. Просто стоит быть готовым к мелким неприятностям в электрике и «крокодилу» в салоне.

И не стоит просить от машины чуда. Например, долговечности подвески при резине в 21 дюйм, низкого расхода топлива и большого ресурса мотора при постоянной «гоночно-пробочной» эксплуатации. Да и совсем низких затрат на эксплуатацию не ждите: FX создавали не для экономии.