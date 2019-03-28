Jaguar X-Type с пробегом: губительные вибрации трансмиссии и хорошие моторы с плохим впуском

Из первой части обзора мы уже выяснили, что, несмотря на отличное качество оцинковки и окраски, кузов Икс-Тайпа всё же имеет пару очень неприятных слабых мест, электрика славится дороговизной оригинальных компонентов, а стоимость содержания подвески напрямую связана с тем, насколько вы готовы жертвовать управляемостью. Теперь приступим к не менее интересной части: изучению коробок передач, системы полного привода и ягуаровских моторов.

Коробки передач

Пятиступенчатая МКП — это вариант фордовской MTX75, коробки простой и достаточно надежной. Момент до 300 Нм она выдерживает безо всякого труда, так что “порвать” её возможно лишь с мотором 3,0, да и то с трудом.

Возрастные проблемы выражены слабо: синхронизаторы да утечки. Масло в МКП стоит хотя бы изредка менять, особенно если вы любите “навалить”. От перегрузки в сочетании со старым маслом может прихватить сателлиты дифференциала — такое случалось на переднеприводных версиях. У полноприводных он другой конструкции, да и нагрузка на него меньше.

Тросовый привод МКП во всех модификациях склонен к закисанию, если машина подолгу стоит, да люфты понемногу накапливаются с пробегом. После 250-300 тысяч, возможно, понадобится ремонт кулисы и замена тросов.

Шестиступенчатая МКП встречается только с дизелем 2,2 после рестайлинга — это фордовский MMT6, тоже вполне достойный агрегат.

Автомат в подавляющем большинстве случаев — пятиступенчатый Jatco JF506E, от старой четырехступки благоразумно отказались. Ставили ее на Nissan, Mazda и Ford, а ещё на Volkswagen и Audi. RE5F01A, JA5A-EL, 09А/09В — это всё она.

При аккуратном обращении коробка почти вечная, до пробегов в 350-400 тысяч может пройти без крупных ремонтов. Разве что накладки гидротрансформатора (ГДТ) обычно столько не выдерживают, хотя и «гореть» они на ней не склонны, благо настройки блока управления достаточно “травоядные”, без агрессивного износа.

С мощными моторами на X-Type ремонт ГДТ обычно требуется после 200-250 тысяч пробега, если не перегревать масло и менять его хотя бы раз в 60 тысяч пробега. Обычно при профилактическом ремонте еще моют соленоиды — они тут поддаются чистке. Если не помогает, то их меняют. Соленоид регулировки давления стараются менять при снятии гидроблока и повышенном загрязнении масла превентивно, благо его цена невысока, порядка 3 500 рублей, а зависит от него многое. В коробках выпуска до 2004 года при длительной эксплуатации на грязном масле легко повреждается маслоканал соленоида блокировки ГДТ: его «прогрызает» насквозь.

Ещё коробка довольно чувствительна к чистоте масла и температуре. Перегревы приводят к утечкам давления через поршни и кольца, повреждению соленоидов и, как итог, к капремонту.

Механическая часть очень надежна, даже с трехлитровым мотором можно рассчитывать на ресурс более 250 тысяч до появления «троллейбусного» звука, а обычно и более 400. Это уже начинают шуметь планетарные передачи, что обычно означает очень серьезный ремонт. При больших пробегах возможны проблемы с износом барабана Direct и ступицы пакета второго тормоза и заднего хода.

Есть несколько «родовых» проблем, вылезающих при жесткой эксплуатации или же ударных переключениях из-за сбоев в работе гидроблока. В первую очередь это поломка барабана-поршня 4-5 передач — трещина в алюминиевом корпусе приводит к сгоранию пакетов пятой и задней передач. Во вторую — это износ барабана Low/Rev при больших нагрузках и недостаточном давлении масла: его поверхность протачивает уплотняющими кольцами, и давление в пакете Low закономерно пропадает.

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В целом, как и почти любая другая, эта коробка нуждается в установке более продвинутой системы охлаждения. Ей бы пригодился внешний фильтр: внутренний у нее не сменный, а для замены нужно «половинить» агрегат. Оригинальный масляный радиатор на Jaguar имеется, но он очень маленький, нужен раза в два больше, если машина эксплуатируется в основном в городе.

Изредка с дизелями 2,2 после рестайлинга попадается 6-ступенчатая коробка Aisin TF80SC, хорошо известная по массе моделей от Citroen до Volvo. Ввиду редкости мы не будем уделять ей много времени: почитайте про неё в обзоре Volvo S60 II или Volvo XC60.

Система полного привода

Полный привод на Ягуарах — постоянный, с блокировкой межосевого дифференциала вискомуфтой. После рестайлинга 2007 года вискомуфту убрали, а задачу блокировки возложили на новую ESP.

У редких машин с реальными пробегами до 200 тысяч особых проблем нет, если уровень масла не упускали, но дальше возможно нарастание вибраций. Корень зла — в подвесной муфте карданного вала: она расположена в тесном тоннеле и, видимо, сильно нагревается выхлопом. Вибрациями кардана разбивает подшипник хвостовика, который начинает сыпать свои продукты износа в раздатку. Так что если игнорировать вибрации, можно получить переднеприводную машину.

Официально запчастей на раздатку нет, но подобрать не проблема — пока в замене нуждаются только подшипники и сальники, коробку восстановить можно недорого. Дальше — как повезет: валы и дифференциал стоят уже существенно дороже.

Моторы

Каких-то особенных нареканий на навесное оборудование нет, но подводит компоновка. Бензиновый V6 размещается в моторном отсеке, как рука в перчатке, без «лишних» зазоров, поэтому обслуживать его тяжело. В ход идут карданчики и метровые удлинители, работа на ощупь или просто снятие силового агрегата.

Тут традиционно много вакуумных магистралей — на машинах начала 2000-х вакуум еще использовался для работы исполнительных механизмов климатической системы, клапана EGR, вторичного воздуха и других. Потому возрастают риски утечек через вакуумную систему, а моторы к этому очень чувствительны.

Бензонасосы живучестью не отличаются, и при пробегах в 150-200 тысяч оригинальные наверняка уже вышли из строя, а что поставили на замену, неизвестно. Может, что-то китайское, а может, и Bosch от ВАЗа. Так как лючка для обслуживания насоса нет, то для диагностики и ремонта приходится снимать бензобак. В случае с переднеприводными машинами это еще разумно, но на полноприводных объем работ увеличивается катастрофически — проще выпилить лючок сверху из салона.

Ягуаровские моторы серии AJ V6 являются одним из вариантов двигателя Ford Duratec V6. Мотор этот разработан инженерами Porsche в начале 90-х годов, а дальнейшая доработка шла под контролем спецов из Cosworth, так что корни у него очень спортивные. Устанавливали его с 1993 года на машины Ford и Mazda. Для применения на Jaguar мотор значительно доработали: у него ГБЦ собственной конструкции с фазовращателями и толкателями в приводе клапанов, в отличие от моторов Mazda MZI и Ford Duratec того же рабочего объема, и специально для X-Type сделали версию объемом 2,1 литра. Экономически это не имеет смысла, но престиж марки не позволял ставить рядную «четверку» под капот в начале двухтысячных.

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Линейка моторов X-Type в чем-то напоминает «жигулевскую»: два коленвала с разным ходом и два диаметра цилиндров дают три варианта рабочего объема и диапазон мощности от 157 до 234 л.с. Блок у 2,1 и 2,5 по высоте не отличается, так что простой заменой коленвала и поршневой можно из 2,1 сделать 2,5. В обслуживании двигатели совершенно одинаковы, но ресурс короткоходного 2,1 все же немного выше, чем у более объемных вариантов.

В целом все варианты неплохи: они способны пройти свои 300-400 тысяч с заменой ГРМ каждые 200-250 тысяч километров и регулярными хлопотами по поводу герметичности впуска и навесного.

Основная проблема моторов — это подсосы и течи. Впускной коллектор тут составной: нижняя часть, промежуточная c рампой и «верхняя». Прокладки между ними недешевые, их нужно 6 штук, а оригинальные стоят по 900-1 200 рублей. Удивительным образом подходят куда более дешёвые аналоги от Фольксвагена (06E 198 717) и БМВ (11 61 1 487 208).

Если собрались герметизировать впуск, желательно сразу менять уплотнительные кольца форсунок: в развале блока высокая температура и сильные вибрации, и они тоже сохнут и теряют герметичность. Осложняют проблему вакуумные приводы и особенности впускных коллекторов. У моторов 2,1 впускной коллектор свой собственный и чуть больше склонен к подсосам. У 2,5 и 3,0 конструкция чуть удачнее.

Вторая проблема впуска — это очень дорогие и довольно капризные клапаны регулирования геометрии: они тут с электроприводом. Диагностики у них никакой (Check Engine гореть не будет, и сканирование не даст ошибок), а на рабочие процессы в моторе они влияют самым неприятным образом. Подсосы воздуха и работа клапанов «вразнобой» приводят к тому, что неплохой в общем-то мотор ест очень много бензина и не даёт положенной тяги. Это очень распространенная проблема, большая часть X-type именно из-за этих двух причин имеет средний расход более 16-18 литров по городу даже с моторами 2,1, а с 3,0 расход может быть выше 20 литров и не опускаться на трассе ниже 10. В общем, если расход великоват, то в первую очередь нужно не форсунки мыть, а менять все 12 прокладок впуска и промывать или заменять обе заслонки. Впрочем, тест дым-машиной явно не будет лишним.

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Вторая серьезная проблема моторов V6 — это малый ресурс помпы: жалобы на течи и выход из строя крыльчатки случаются часто. Оригинальная крыльчатка у Jaguar керамическая, на неоригинальных компонентах от Mondeo они обычно пластиковые или металлические. Именно из-за помпы случается основная часть перегревов у этих моторов, поэтому при малейшем отклонении температуры под нагрузкой стоит заменять помпу на новую, если есть хоть какие-то сомнения в ней. Даже небольшие перегревы приводят к пробоям прокладок ГБЦ, а возможно — закоксовке поршневых колец и течам сальников клапанов.

Течи и потеря масла — тоже проблема актуальная, особенно с учетом плотности размещения мотора. Система вентиляции достаточно простая, прокладки не отличаются надежностью, и течи вполне вероятны. Очистка маслоотделителя и трубок — операция обязательная после 5-8 лет эксплуатации. Заодно стоит заменить часть трубочек — они размягчаются от масла, а клапаны западают. Эти проблемы хорошо видно при тесте впуска дым-машиной.

Но есть и хорошие новости. Поршневая группа боится только перегревов да пыли при подсосах — при исправных системах охлаждения и впуска ходит сотнями тысяч. Катализаторы достаточно удачные, служат, опять же, долго. Маслонасос и вкладыши нормально служат до полного износа поршневой группы, тысяч за 400 пробега.

К сожалению, культура обслуживания всё портит. Вместо прокладок стыки заливают герметиком, а вместо решения хорошо известных врождённых болячек мастера могут месяцами разводить клиентов на бессмысленную замену свечей, модулей зажигания и всего подряд.

Имидж машины предполагает повышенные эксплуатационные расходы, и сервисы этим шансом пользуются, не раскаиваясь по поводу того, что убивают мотор и ввергают владельцев в еще большие расходы.

Дизельные моторы в России исчезающе редки, информации про них мало. Можно лишь сказать, что они без каких-либо серьёзных изменений перекочевали с Фордов, где славились проблемой износа вкладышей коленвала.

Брать или не брать?

Как видите, ничего ужасного в подержанных Ягуарах нет — но не стоит также думать, что раз это родственник Mondeo, то и стоимость владения будет такой же. Обслуживать X-Type не дешевле, чем немецких конкурентов в классе. Но и не дороже. Разве что по некоторым позициям будут сложности с запчастями. Если вы готовы мириться с этим несовершенством, а английский стиль заставляет сердце биться чаще, берите эту машину. Только не стремитесь взять дешевле рынка и не экономьте на профилактических работах — дороже выйдет.