Kia Cerato II с пробегом: кузов не будет долгожителем, но электрика и подвеска не разорят

Россия - один из немногих рынков, где Kia продаёт одновременно и европейский Ceed, и американский Cerato — модели С-класса, построенные по совершенно разным канонам. Если Сид со своей многорычажной подвеской, качественной отделкой и драйверскими повадками во всём старался подражать иконе класса в лице VW Golf, то Серато стал полной противоположностью. Мягкий, вальяжный, с просторным дешёвеньким салоном и атмосферными моторами — он создан для конкуренции с Короллой на основном для себя американском рынке. В России модель полюбилась и неплохо выступила в своём классе, как в первом, так и во втором поколении.

Красивый автомобиль, по сей день выглядящий актуально, к тому же обещает невеликие вложения в эксплуатацию с учётом простоты и дешевизны конструкции. Или нет? Будем разбираться: в первой части изучим кузов, салон, электрику и ходовую часть, во второй затронем моторы и трансмиссию.

Кузов

Найти сильно пострадавший от коррозии Cerato, пожалуй, не получится — машины ещё достаточно свежие. Впрочем, оригинальное лакокрасочное покрытие не отличается хорошей устойчивостью. Сколы на капоте, порогах, кромках крыльев и колесных арок — дело обычное. До ржавчины доходит редко, ибо детали оцинкованы, чего не скажешь о крыше, стык которой с лобовым стеклом уже вполне может быть “зацветшим”. Встречаются “рыжики” также на крышке багажника (они “лезут” из-под ниши номерного знака), под плёнкой на рамках дверей и в местах крепления дверных ручек, которые царапают ЛКП. Вроде бы, ничего страшного пока нет, но кузов явно не будет долгожителем.

Осмотр машины снизу серьезных поводов для беспокойства не дает. Днище в основном хорошо прикрыто. Кронштейны, передняя балка бампера и оконечные части лонжеронов покрываются поверхностной коррозией, но не так уж интенсивно. Хуже, если набилась грязь под передние локеры или сзади в левую арку за пластиковую трубу топливозаправочной горловины. Это нужно проверить на подъёмнике и впоследствии периодически чистить, чтобы кузов не загнил изнутри.

Если не было ДТП, за кузов (пока) можно особенно не беспокоиться. А вот если аварии в биографии есть, то проявляется проблема с явно недостаточной герметизацией сварных швов. От сильного удара они деформируются и начинают медленно корродировать изнутри. Поэтому внимательно осматривайте швы в моторном отсеке — характерные пожелтения бывают даже у небитых машин.

Облезающие бамперы встречаются часто, причём быстрее облетает краска с машин “базовых” цветов, не “металлик”. Передние локеры после пяти-шести лет эксплуатации трескаются и отламываются, накладка заднего бампера «а-ля диффузор» — тоже.

Если слышите странный неприятный звук, как будто что-то трётся, это “жабо” — накладка надмоторной ниши, которая касается лобового стекла. Можно смириться, а можно поставить дополнительный резиновый уплотнитель, заодно перекрыв доступ влаги в нишу и снизив риски забивания стоков грязью.

Большая неприятность — это потеря нижних заглушек зеркал, тут есть технологический лючок. Отдельно они не продаются, а покупать новый корпус зеркала экономически невыгодно.

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Закисающие буквально за пару лет замки — заслуга «удачного» подбора сплавов в их конструкции. Если личинки еще живы, лучше смазать чем-то вроде ATF и поставить «мерседесовские» заглушки в дополнение к штатным. Снять личинку замка для профилактики и ремонта достаточно легко — всё держится на единственном болте, нужно лишь сделать это заранее, пока не закисло. Впрочем, у большинства машин замки не работают, и пока аккумулятор не сядет, вынудив лезть в личинку ключом, владельцы не обеспокоятся.

В довершение можно упомянуть ограничители дверей, являющиеся расходником. К счастью, нейлоновые “сухари” на замену в продаже найти несложно.

Салон

Материалы отделки — довольно бюджетные и требующие ухода. Так, кожаный руль облезает крайне быстро: если у вас есть привычка «придерживать скольжением» руль при возврате в среднее положение, готовьтесь к перетяжке, и очень скоро. В наиболее запущенных случаях руль теряет товарный вид уже к 50-60 тысячам.

На сиденьях проблемы обшивки не так заметны, тем более что на большинстве машин они тканевые. Основная проблема — не износ чехлов, а коррозия салазок, которая портит вид салона и мешает регулировке. Отказы подогрева сидений обычно связаны с неудачным нажатием (например, коленом) на подушку либо с контактной колодкой под сиденьем.

Напольный ковер недорогой и тонкий. Влагу не собирает, зато и шумоизоляции не обеспечивает практически никакой — дополнительная “шумка” тут будет нелишней.

Климатическая система относительно надёжна: тёплая печка, вентилятор с ресурсом тысяч под 200, простой компрессор кондиционера, где проблемы может доставить разве что подшипник муфты — традиционно слабое место многих корейских машин. Но вот привод заслонок слабоват: для поломки достаточно высохшей смазки в направляющей рычага. Если слышите скрип, рекомендуется разбирать, чистить и смазывать заново.

Из мелких проблем: левый подрулевой рычажок ломается у любителей крутить регулятором света самостоятельно — переламывается проводка внутри. Обычно первыми отказывают ПТФ или начинает загораться дальний свет. Ну а если перестаёт открываться капот, то, скорее всего, слетел с хлипкого пластикового крепления трос.

Электрика и электроника

Простая конструкция машины не подразумевает какой-то сложной электрики, и это можно в определенном смысле считать плюсом — проблем вообще немного, а дорогих нет в принципе.

Генератор страдает от тех же проблем, что и компрессор кондиционера — слабых подшипников. Родных аккумуляторов хватает лет на 5, не более.

У старых и пробежных машин начинают проявляться проблемы с проводкой: вполне традиционно нужно обратить внимание на гофру водительской двери и жгут проводов над левым колесом. Провода не очень удачные, не любят вибраций, а стяжки и крепления порой лопаются от наших морозов, что «разбалтывает» жгут и создает предпосылки для внутренней коррозии.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Тормоза — дисковые спереди и сзади, за исключением самых дешёвых версий, где ещё можно найти барабаны на задней оси. Из неприятностей можно отметить слабые трубки к задним тормозам — они подгнивают. Кроме того, активно корродирует механизм стояночного тормоза: тут применена схема с внутренним маленьким барабанным тормозом внутри ротора диска. Внутрь попадает влага, а механизм используется нечасто, поэтому просто сгнивает.

Ресурс колодок и дисков сравнительно небольшой. Колодки ходят 30-40 тысяч а машинах с АКП и раза в полтора больше — с МКП. Диски переживают пару замен колодок, не более.

Направляющие задних суппортов — расходник. После четырех-пяти лет эксплуатации замена обязательна, а дальше все зависит от качества расходников. И да, смазывать их нельзя — после смазки распухает пыльник, и их начинают менять на каждом втором ТО.

Подвеска у Cerato мягкая — даже купе довольствуется скорее комфортными настройками, а уж седаны демонстрируют вальяжность в полной мере. Учитывая высокую посадку, получается достаточно валко, с большой нагрузкой на стабилизатор поперечной устойчивости. Неудивительно, что менять стойки «стаба» и его втулки приходится раз в 15-30 тысяч.

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В остальном все выполнено достаточно крепко: присматриваться к состоянию сайлентблоков нужно после 150-160 тысяч в городах с приличными дорогами и после 100-120 там, где дороги плохие. В передней подвеске первыми сдаются задние резинки рычага и опоры стойки, сзади — опоры балки. Естественно, если часто ездить с тяжёлым багажом и пассажирами сзади, то ещё до сотни тысяч может выдавить резинки амортизаторов и “просадить” пружины, а затем и обломать витки.

В передней подвеске после сотни тысяч стоит внимательно следить за задним сайлентблоком переднего рычага и опорой стойки, но обычно все элементы доживают до 150-160 тысяч в городах с приличными дорогами и до 100-120 там, где дороги плохие.

Ступичные подшипники со штатной резиной надежны, а вот установка 18-19-дюймовых дисков и игры с вылетом обычно заканчиваются печально, запаса по нагрузке тут нет никакого. Кстати, много элементов подвески подходит от Kia Soul первого поколения, и на удивление замены не бьются по каталогу.

Рулевое управление с ГУР пока особенно владельцев не беспокоит. Рейки постукивают при пробегах за 150, лечится все небольшой подтяжкой и заменой втулки. Течи гидравлики — редкость, но не стоит забывать о периодической замене масла, если не хотите загубить грязной смазкой насос.

А что ещё?

У удешевления в случае с Серато две стороны медали: с одной — простота электрической и ходовой частей. С другой — явная и порой непростительная экономия на обработке кузовного железа. Учитывая невеликий ещё возраст экземпляров на вторичке, по итогам первой части вердикт скорее положительный. Во второй части посмотрим повнимательнее на моторы и коробки.