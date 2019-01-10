Mazda CX-9 с пробегом: помпа сломает мотор, а гидроблок — коробку

Стоит признать, что если СХ-9 любят, то любят за дело: редко встретишь большой автомобиль с просторным салоном и очень неплохой управляемостью. К тому же этот кроссовер практически не ржавеет и не мучает дорогими электрическими проблемами . Правда, есть некоторые слабые места в ходовой части, но всё это решаемо и по меркам серьёзного автомобиля с претензией на премиальность даже не слишком дорого. Вот только вариаций коробок и моторов тут практически нет. Выбирать не из чего — но, может, и не особо надо? Давайте посмотрим, как себя чувствуют трансмиссия и двигатели немолодых СХ-9.

Трансмиссия

Переднеприводных машин на рынке мало, но они есть. Это привезенные к нам «американцы» первых лет выпуска, которые каким-то чудом успели попасть в Россию до повышения курса доллара. Механика трансмиссии этих машин вполне надежна. Ресурс ШРУСов переваливает за 150 тысяч километров, а заменить их можно сравнительно бюджетно. Свернуть валы не даст достаточно консервативно настроенная коробка. В общем, тут волноваться не за что.

А вот у полноприводных машин поводов для беспокойства заметно больше. Про сложности с муфтой и ее электрическим разъемом мы уже рассказали в первой части обзора. Но есть и более серьезная проблема — угловой редуктор.

Поскольку тут стоит АКП Aisin, то угловой редуктор тоже разработан и произведен этой фирмой. Для столь тяжелой машины узел получился слабоватым, и любовь «вдавить тапочку» на машине с мотором объёмом 3,7 литра может угробить его довольно быстро.

Проблем, собственно, только две. Во-первых, это течи масла. Разъёмный корпус редуктора рассчитан всего на 550 граммов масла, а перегрев угловой передачи и вибрации постепенно разрушают герметик и сальники. Если сапун не справляется, масло выдавливает достаточно быстро. У редукторов ранних выпусков, которые стояли на машинах с 3,5-литровыми моторами, корпус отличается высоко расположенной заливной пробкой, и туда можно залить больше литра масла. Хотя его тоже выдавит быстро. У более поздних машин при некоторой сноровке можно умудриться залить до 700 граммов вместо штатных 550, но если оно течёт, эта мера не поможет. Если масло вытечет совсем, то умрут подшипники и корпус, что означает замену узла в сборе. При серьезной течи придётся снять угловую передачу, промыть внутренности от продуктов износа и собрать с новыми герметиком и сальниками. А вот если масло было сравнительно чистое (если оно вообще было), то подшипники вряд ли потребуют замены: они достаточно живучие.

Вторая серьёзная проблема редуктора — это конструкция шлицов привода. Большая нагрузка на заднюю ось постепенно разбивает шлицы как на валу самой раздатки, так и на корпусе дифференциала. В какой-то момент машина становится исключительно переднеприводной из-за полной расстыковки частей трансмиссии.

Наличие проблемы очень легко проверить на подъемнике: нужно на поднятой машине заблокировать карданный вал и попробовать дать тягу. Если раздастся что-то вроде “вжжтррр”, и передние колеса начнут вращаться, то вы победили: придётся ремонтировать АКП и редуктор. Можно при заблокированных передних колесах попробовать ломиком крутить карданный вал, но это менее надежный способ. И к тому же есть шансы перестараться: редуктор более 1 800-2 000 Нм не держит в принципе, а хороший ломик сломает и вилку карданного вала, и сам редуктор.

Устранять эту поломку научились уже давно. Есть новые ремонтные детали, и есть восстановленные — наваривают шлицевую часть к корпусу дифференциала и на кончик вала. Есть “колхозный” ремонт с обваркой трубы корпуса дифференциала, что поджимает его за счет термодеформации, и деталь еще какое-то время работает нормально.

Причина неисправности кроется, скорее всего, в легкой несоосности валов, наличии вибраций в этой зоне и плохой смазке узла. В общем, эта беда тоже неизбежная, и на каком пробеге она появится — непонятно. Тут многое зависит от стиля эксплуатации. Попадаются экземпляры с пробегами за 300 тысяч и родным редуктором, но много и машин поздних выпусков с дилерской историей, у которых при пробегах до ста тысяч километров редуктор уже заменен или восстановлен.

Со временем изнашивается карданный вал. Он тут максимально неразборный, и хотя вилки достаточно ходового размера 24х64, завальцованы они насмерть. Сам вал неразъемный, и чтобы заменить промежуточный подшипник, вал придётся… резать. Хорошо, что карданы у нас наловчились восстанавливать даже в безнадежных ситуациях.

Обычно карданный вал служит более 150 тысяч километров. Не то чтобы это совсем отличный ресурс, но недовольства у владельцев немного. Но если у вас машина с пробегом около того или больше, проверить его стоит. Небольшие постукивания при старте могут вылиться в ремонт ценой тысяч в 30-50.

Коробка передач Aisin AW TF-81SC, она же AW6A-EL или AF21, хорошо знакома всем владельцам Volvo, Opel, Peugeot, Citroen и Ford. От серии Aisin TF61SN она здорово отличается в лучшую сторону, но в целом коробки Aisin в эксплуатации очень схожи, так что кое-что интересное можно узнать здесь.

Основные уязвимые части этой АКП – ГДТ и гидроблок, а вот механическая часть в целом очень надежна.

В ГДТ в основном изнашиваются накладки блокировки, которые тут сравнительно слабые и жесткой спортивной эксплуатации не выдерживают. Сами корпусы ГДТ первых выпусков были слабоваты, но позже здесь усилили заднюю крышку корпуса и поставили новые демпферные пружины. Это обеспечило равномерный износ и чуть больший ресурс накладок. Но всё же не стоит рассчитывать на ресурс более 200-250 тысяч километров, а у любителей погонять накладки износятся намного раньше.

Быстрое загрязнение масла наглядно даст знать, что накладки пора менять. С этим лучше не затягивать: гидроблок грязным маслом убивается очень быстро.

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В процессе производства гидроблок серьезно меняли, и версии 2008 года сильно отличаются от версий выпуска после 2011 года. Ранние версии гидроблоков более чувствительны к загрязнению масла и имеют большее число слабых мест самого корпуса гидроблока, который изнашивается наряду с соленоидами.

На ранней стадии проблемы с гидроблоком проявляются толчками при переключениях с повышенной нагрузкой и оборотами. К тому же в режимах плавного педалирования и разгона «в пол» трансмиссия начинает работать по-разному.

При перегревах и длительной эксплуатации на грязном масле к проблемам гидроблока добавляются износ маслонасоса, поршней и уплотнительных колец в механической части трансмиссии. О наличии более серьезных неприятностей говорят удары в коробке при плавном передвижении.

Ремонт даже ранних гидроблоков вполне возможен. Для них есть ремонтные комплекты Sonnax, позволяющие не только убрать последствия износа, но и исправить часть заводских недоработок. В силу особенностей их установки потребуются точные слесарные работы, что часто не по силам «специализированным» сервисам. Можно, конечно, просто поменять соленоиды, но часто это не исправляет проблемы. А лучший ремонт гидроблока — это его замена на новый, последней ревизии.

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Продлить срок эксплуатации коробки достаточно просто. Во-первых, не стоит перегружать ее быстрыми стартами, а во-вторых, нужно как можно чаще менять масло. Лучше — с самого начала, а не когда гидроблок уже начинает помирать. Оптимальный интервал — раз в 30-40 тысяч.

Неплохо было бы поставить внешний фильтр для масла и хороший радиатор с термостатом — особенно если нагрузка на коробку высока, а пробег уже перевалил за сто тысяч километров. И если чуть потратиться на обслуживание и не гонять как ненормальный, эта АКП будет радовать.

Кстати, интересный нюанс: коробки на машинах из США настроены максимально консервативно, и штатный разгон до сотни занимает у них порядка 10 секунд. Европейские и японские машины имеют динамику заметно лучше, порядка 8 секунд до 100 км/ч. Но ресурс АКП падает, и коробки на европейских и японских СХ-9 гораздо требовательнее относится к обслуживанию.

Моторы

На СХ-9, по сути, ставили один мотор, но в двух вариантах исполнения — объёмом 3,5 и 3,7 литра. Точно такой же двигатель можно найти, например, в Ford Mustang или F-150. В общем, в США это очень популярный мотор, и с обслуживанием и запчастями к нему проблем нет вообще. Характеристики у него отличные: 188 Нм момента при 1 000 оборотов в минуту, 340-380 Нм в пике при около 4 000 оборотов, 273 л.с. мощности на 6 500 об/мин. Этот двигатель довольно экономичен, не особенно чувствителен к качеству бензина и прост в ремонте. При этом 3,5-литровая версия мотора отличается диаметром цилиндра, и в основном отличия на этом и заканчиваются. Главный минус мотора на Mazda CX-9 — это система охлаждения и связанные с ней неисправности.

Во-первых, помпа тут приводится от ГРМ. Расположена она в развале блока, и у нее иногда клинит подшипники. Конструкция такова, что шестерня помпы является обводной для цепи ГРМ, отчего нагрузка на неё высока. В итоге вал помпы буквально выламывается. Клапанов тут 24, их тарелки легко отрываются, и… да, “сталинград” гарантирован.

При любых течах и шумах помпы с ремонтом лучше не тянуть. Канал аварийного сброса антифриза нужно проверять регулярно, а лучше поставить в него бумажный индикатор и взять за правило его часто контролировать. Он находится на блоке спереди, чуть левее пробки слива антифриза, под площадкой с номером двигателя. Помимо этого, иногда стоит проверять цепь на перекос.

Замена помпы сама по себе операция непростая. Она требует полной разборки ГРМ и снятия всего впуска. К тому же на Mazda мотор стоит поперечно, и сменить помпу без снятия мотора или хотя бы его вывешивания не получится. При сравнительно низкой цене детали полная стоимость работ легко превысит 30-50 тысяч рублей. А если еще сразу поменять часть ГРМ, то с запчастями придётся выложить больше ста тысяч рублей.

При пробегах в 80-120 тысяч километров за состоянием узла приходится следить в оба, хотя проблема может проявиться и раньше.

На замене антифриза и его качестве лучше не экономить. Если любите погонять, а машина до 2011 года выпуска, то помпу лучше заменить превентивно — у более поздних версий подшипники усилены. Если на 3,5-литровом моторе помпу не меняли, то она обязательно старого образца. А значит, и шансы поломки тут максимальны. Бюджет ремонта при перескоке ГРМ составит порядка 200-250 тысяч рублей.

Попутно велики шансы утечки охлаждающей жидкости. Тут две печки, трубочки системы охлаждения хлипкие, а те, что идут к задней печке, очень сильно изнашиваются из-за загрязнения и тепла от системы выпуска. Любое загрязнение радиаторов и отказы вентиляторов приводят к течам: все «слабые» места проявляются моментально.

Еще один минус — чисто эксплуатационный: рекомендуемое масло для этого мотора очень маловязкое, 5W20. При интервалах замены выше 10 000 километров и городской пробочной эксплуатации оно с работой не справляется. Отсюда — задиры шеек коленвала. Для двигателей с пробегом к ста тысячам лучше лить масло с вязкостью SAE30, а для моторов с пробегом за 200 тысяч — не менее SAE40. Лучше пожертвовать лишние пол-литра топлива на сотню тысяч километров, чем капиталить мотор. Тем более что официально он не ремонтируется, а шот-блок стоит под полмиллиона рублей. Правда, как и на любой массовый мотор в США, на него есть куча неоригинальных ремонтных компонентов, кольца, вкладыши, гильзы и многое другое, но не всегда мастера достаточно хорошо разбираются в заморской номенклатуре запчастей.

В остальном это очень неплохие моторы. Ресурс ГРМ у них умеренный, примерно до 200 тысяч пробега, а часто он служит ещё больше (если, конечно, не подведет помпа). Навесное оборудование надежное и удобно скомпоновано. Система управления достаточно разумная, диагностика легкая и качественная.

Цепь ГРМ 3,7 цена за оригинал 6 925 рублей

В США моторы эти дешевые и распространенные, а вот у нас они не очень ходовые и достаточно редкие. Запчасти от Mazda обойдутся недешево, но экономия с покупкой деталей на сомнительных ресурсах может с треском провалиться: тут много несовместимых вариантов той же помпы и других элементов.

Установка контрактного мотора из США — вопрос сложный. Обычно никаких гарантий нет, а качество агрегатов непредсказуемо. Профессионально восстановленные двигатели с гарантией стоят дорого.

Японских моторов очень мало: на островах машина не была особенно популярной.

Выводы

Большая и достаточно комфортная машина с характером? Да, у японцев как раз такая и получилась. Недостатков у неё хватает, но почти все они не фатальные. Жаль, что некоторые из них могут проявиться при пробегах еще до ста тысяч километров, а после 150 тысяч машина все настойчивее будет просить денег на дальнейшую эксплуатацию. Особенно если её владелец любит погонять.

Вместе с тем, дизайн и характеристики СХ-9 очень неплохие. Машина определенно интересна, да и заморачиваться с выбором комплектаций не придется: тут практически один мотор, одна коробка и только полный привод.