Mercedes-Benz CLS-Class II с пробегом: кузов с секретами и пневмоподвеска, уязвимая для грязи

Казалось бы, что можно написать про премиальную машину, которая ещё недавно была в актуальном модельном ряду Mercedes-Benz, а большинство их обслуживается у официальных дилеров? Как выясняется, очень многое. Уже есть повод вооружиться дилерским сканером и эндоскопом для досмотра с пристрастием. В первой части расскажем о кузове, салоне, электрике и ходовой части, во второй – о моторах и коробках. Ну и спойлер… Если для вас подержанный CLS – это переход на “уровень выше” в плане потребления, если вы пересаживаетесь на него с чего-то попроще, то готовьте деньги на “оперативные расходы”. Много денег. Они вам понадобятся, даже если найдётся приличный экземпляр.

Техника и кузова

Дизайн модели выполнен в том же ключе, что и у предшественника, их довольно легко спутать. По части техники изменения куда значительнее — в целом модель стала во всех смыслах более универсальной.

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Так, в Европе для начальных версий стали предлагать рядные “четвёрки” на 2,1 литра, тогда как у первого CLS в минимальном исполнении был V6. Появился опциональный полный привод 4Matic, тогда как первое поколение было исключительно заднеприводным. Шасси лишилось передней двухрычажной подвески, теперь спереди обычный МакФерсон, а пневматика стала базовой для почти всех вариантов машины.

Ну и гамма кузовов тоже расширилась: помимо седана появился универсал Shooting Brake для комфортных поездок на горнолыжные курорты со всем необходимым.

Таймлайн

Март 2009. Показ концепта Mercedes-Benz F800 на Женевском автосалоне 2009 года — его стилистические решения легли в основу нового поколения CLS.

Январь 2011. Дебют серийной машины, получившей индекс С218. Никакой ошибки тут нет: первое поколение — это С219, второе — С218. На старте машины оснащались бензиновыми моторами M275 DE35 (CLS 350), M278 DE46 (CLS 500) и двумя дизелями, OM651 DE22 (CLS 250CDI) и OM642 DE30 (CLS 350CDI). АКП — 7-ступенчатые 722.9 (7G tronic+).

Март 2011. Выход CLS 63 AMG с мотором M157DE55 в версии на 518 л.с. и коробкой SpeedShift MCT — фактически той же 722.9, но с парой фрикционных сцеплений вместо гидротрансформатора.

Сентябрь 2011. Появление полноприводных модификаций с 4Matic.

Октябрь 2012. Выход универсала X218 сразу во всех вариантах, включая полноприводные и AMG.

Апрель 2013. Увеличение мощности CLS 63 AMG до 550 л.с., мотор остаётся тем же.

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Октябрь 2013. Фейслифтинг. Обновлённый дизайн решётки радиатора, светодиодные фары, система Comand с 8-дюймовым дисплеем типа «планшет» и многое другое. Базовая версия CLS 350 заменена на CLS 400 с наддувным мотором M276DE30. Коробку 722.9 (7G-Tronic+) на всех моделях, кроме CLS400, заменяет 725.0 (9G-Tronic). Дизельный мотор получил дефорсированную до 168 л.с. версию агрегата OM651DE22 на модели CLS 220 BlueTec, а мотор OM642 получил обновление топливной аппаратуры и навесного оборудования, версия CLS 350 BlueTec достигла мощности 265 л.с.

Октябрь 2015. CLS400 получил 9G-Tronic.

Кузов

Несмотря на то, что самым старым CLS C218 на 2019 год уже исполнилось 8 лет, каких-либо серьёзных кузовных проблем у машин не встречается, благо краска качественная. Бывают сколы до грунта на капоте и кромке крыши, поцарапанные ногтями и кольцами двери у ручек, облезшие от пескоструя кромки арок… Но в силу того, что передние крылья (а также капот и крышка багажника) — алюминиевые, а задние крылья просто хорошо оцинкованы, коррозия не развивается.

Основные проблемы с внешностью — это тускнеющие хромированные детали: не зря их часто закрывают пленкой или закрашивают.

Снизу кузов смотрится заметно хуже, возраст уже заметен: у наиболее пробежных и старых С218 заметны чуть тронутые ржавчиной кромки арок задних колес, кронштейны и элементы крепежа. А если снять пластик, то вера в светлое будущее может пропасть совсем.

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Под пластиковой «защитой» (а разнообразными кожухами и аэродинамическими щитками закрыто всё днище) в условиях российской зимы копится грязь. Если ее не вымывать, то к пяти-шести годам эксплуатации в ряде мест она способна образовать комки, собирающие влагу и угрожающие кузову.

Так, при снятии порогов в задней части можно обнаружить следы поверхностной (пока) коррозии. Такая же проблема может возникнуть в задней части пластиковых панелей днища. Кожухи, закрывающие по краям нишу запасного колеса, грязь собирают очень активно, а внутри левого расположен насос пневмоподвески. Помимо поверхностной коррозии кузова, которая в этой зоне из-за наличия алюминиевых экранов не очень активна, можно увидеть сгнившую проводку на насос и трубки пневмосистемы. Тормозные трубки в задней части кузова часто имеют отслаивающееся защитное покрытие. Сильно корродирует и пневмоарматура стоек кузова.

Стекло лобовое 35 730 рублей

В общем, хотите понять, в каких условиях эксплуатировалась машина — взгляните на нее снизу и снимите пластиковые детали. Гаражные экземпляры без зимней эксплуатации сразу выделяются отсутствием мелкой и неприятной коррозии крепежа, электроники и пневматики.

Обратите внимание на чистоту полостей за локерами арок: замечены машины, у которых там килограммы земли — видимо, после пробуксовок на грунтовых дорогах. К сожалению, не все владельцы относятся к машине с должным пиететом.

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Пока автомобиль на подъёмнике, осмотрите заодно выхлопной тракт. Увидите коррозию — это нормально, если машина прошла 150-200 тысяч. Если ржавчина есть, а на одометре 50-70, то скорее всего, пробег скручен. Второй индикатор — радиаторы, также отлично видимые снизу. Они держатся в более-менее первозданном виде тысяч до 100, дальше потихоньку начинают корродировать, даже если машина ездит не по Москве.

Маслянистые трубы выхлопа у моторного отсека и налет масла на пластике спереди — тоже признаки большого пробега и к тому же плохого состояния агрегатов. Поломанные крепления пластика в передней части автомобиля также должны насторожить: это часто не следствие ударов, а признаки попадания масла на пластик.

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Светодиодная фара 162 458 рублей

Придраться к качеству исполнения кузовных элементов сложно, но стоит отметить, что цена «юбок» бамперов и решеточек традиционно для Мерседеса кусается. Поломанные крепления и трещины помогут отбраковать в исправной на первый взгляд машине деталей на 500-600 евро довольно легко, а то и на 1 500-2 500, если машина явно касалась грунта днищем.

Оптика у Mercedes тоже чертовски дорогая (даже обычная биксеноновая), да ещё и проблем с ней больше, чем с “листвой”. К счастью, есть ходовые огни, и биксенон не выгорает. Но поломки модулей розжига и контроля случаются, а светодиодные фары являются очень сложной системой, плохо поддающейся ремонту и тесно вписанной в бортовую электронику. На машинах после рестайлинга без дилерского сканера Star Diagnostic оптику не диагностировать, могут быть сюрпризы.

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Впрочем, это относится и к машине в целом. Нет возможности проверить фирменным сканером — не покупайте эту машину. И резюмируя по кузову, блестящие бока и отсутствие видимых снаружи повреждений — ещё не повод соглашаться на сделку. Проверять кузов тут нужно дотошно, при цене нового CLS за 4 миллиона их буквально восстанавливают из пепла.

Салон

Каких-то серьезных типовых поломок по салону можно не ждать — даже самые простые версии исправно выдерживают 150-200 тысяч километров эксплуатации без видимых повреждений. Нужно быть экспертом по модели, чтобы заметить чуть лоснящуюся кожу, мелкие дефекты и так далее.

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Ну а следы ногтей и колец на руле, выкрошенная кожа на рулях с подогревом, царапины на ручках дверей — всё это обычно оперативно меняют/зачищают и подкрашивают. Такие работы на машине ценой более миллиона обычно проводятся без особых сожалений со стороны владельца. Неудивительно, что при таком качественном и в целом “ремонтопригодном” салоне пробеги скручивают на раз-два: на первый взгляд он «как новый», а уж после хорошего детейлинга и вовсе не различить.

Хорошие индикаторы состояния, помимо руля и окружающих водителя элементов — это ремни безопасности и дверные уплотнители. Сравните износ самих ремней, мест где ремень скользит по направляющей, замка ремня, а заодно — мягкость работы водительской и пассажирской дверей. Без прямого сравнения понять степень износа невозможно.

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Обратите внимание на влажность напольного покрытия салона — любые проблемы с дверными уплотнителями и водостоком дверей могут обернуться потопом. Что при таком количестве электроники грозит отказами блоков управления.

Сложно пока сказать, насколько проблема типовая (в силу относительно небольшого возраста и распространённости), но случается, что из-за подклинивающей направляющей мощный механизм стеклоподъёмника может деформировать изнутри легко мнущуюся алюминиевую дверь.

Электрика

Как и любой Mercedes 21 века, CLS C218 противоречив в плане электрики. С одной стороны, явные отказы оборудования, если в него не вмешивались шаловливые ручки “улучшателей” заводской комплектации, случаются нечасто. С другой, список ошибок, выявленный сканером Star, может пролить свет на кучу малозаметных проблем — от обрывов датчиков до замыканий где-то в блоках или проводке, а цена ремонта может поразить даже тех, для кого 200-300 тысяч рублей в год на обслуживание — рутина.

Здесь мы продолжаем тему, заданную ещё в разделе “кузов”. Проводка под днищем кузова — к блоку клапанов, компрессору пневматики, к датчикам положения кузова — страдает от соли очень сильно. Стоимость двух новых светодиодных фар — примерно как стоимость еще живого CLS предыдущего поколения, а поломки у них случаются не только из-за ударов, но и из-за перегрева при долгом движении в пробках, попадании воды на мойке или при форсировании луж. Цена мотопривода зеркала и зеркального элемента с затемнением сопоставима с ценой капремонта среднестатистического атмосферника.

В общем, при покупке Star вам в помощь, и не забудьте поднять ваш психологический лимит на затраты по статье “ремонт и обслуживание”.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Для начала хорошие новости: у этого CLS нет “умных” тормозов SBC, которые выпили немало крови владельцев как CLS первого поколения, так и E-Klasse W211. Да и в целом к надёжности тормозной системы больших претензий нет.

Если стоят двухпоршневые передние суппорты, что полагались всем машинам вплоть до CLS500 включительно, то ресурс большой, детали умеренно дорогие, и эффективность выше всяких похвал. Следить нужно только за состоянием тормозных трубок в задней части и механизмом стояночного тормоза. Он тут не «ручник» а очень даже «ножник», и механизм не любит грубого обращения и редкого использования. Сломать пластиковую педальку с непривычки легко, а тросы закисают, если не ездить к официалам, которые помнят про то, что их нужно проверять и смазывать.

Если тормозная система у машины усилена, и стоят шестипоршневые суппорты и увеличенные диски спереди, то хлопот будет значительно больше. Суппорт Brembo не имеет привычных пыльников, а алюминиевые поршеньки с хромированием начинают облезать и подклинивать уже через 3-4 года эксплуатации, если машина ночует на улице и ездит зимой. Такие суппорты требуют специального обслуживания, тщательной регулярной промывки, и в любом случае недолговечны. Официально они не ремонтируются, а цена нового суппорта… Я вам еще не надоел, сравнивая цены на ремонт с ценой целых Мерседесов прежних поколений? Ну вот, W210 вы сможете купить за эти деньги легко. Неофициально их прекрасно ремонтируют, и цена ремонта довольно щадящая — по меркам Mercedes, конечно: 70-100 евро на фоне цены новой детали просто теряются.

Передний рычаг-растяжка 14 566 рублей

Подвеска у машины довольно крепкая. Но большие колеса, хорошая шумоизоляция и быстрая езда не способствуют ее долговечности. Часто при пробегах чуть за 50 тысяч, причем подтвержденных документально, уже потеют шаровые шарниры, часть рычагов может быть слегка погнута, а втулки и тяги стабилизаторов поперечной устойчивости изношены. В среднем пробеги до ремонта выше, за сотню тысяч, и менять нужно далеко не все. Даже ступицы с 20-дюймовыми дисками могут пройти сотни две, если ездить аккуратно.

Ресурс амортизаторов спереди не очень большой, при пробегах уже за сотню-полторы хорошо ощущается, что их пора менять, а «гонщики» рекомендуют менять каждые 50-60 тысяч.

Тут можно было бы и закончить, но у большинства машин есть еще и пневмоподвеска. В принципе, пневматика этого поколения достаточно надежна, 5-6 лет службы пневмобаллонов для нее — стандарт, а при хорошем обслуживании даже больше. Но свой нюанс вносит аэродинамика кузова: почему-то загрязнение короба компрессора и блока клапанов выше, чем у W212, на котором эта конструкция и встречается реже, и нареканий имеет меньше. Опять-таки, косвенно про это уже было сказано в разделе про кузов.

С этим активным загрязнением я нашёл даже такой анекдотичный случай как короткое замыкание насоса при сбое предохранительного клапана. Итогом неисправности стал взрыв самого слабого из пневмобаллонов. Чаще всего, конечно, система «радует» утечками штуцеров, сбоями датчиков положения кузова или банальными отказами электрики и тем самым здорово добавляет к стоимости обслуживания.

Сами стойки очень дороги, минимальная цена — 1 100 евро (целый старый Мерседес не купишь, но всё равно дорого), а если брать у официалов, то обычно выше. Печально, что почти нет (как минимум, пока) неоригинала: имеются рукава от Arnott, но пока их боятся светить в каталогах совместимых деталей для ремонта. Сам рукав закрыт кожухом, но это не то чтобы увеличивает срок его службы — скорее, осложняет обслуживание: теперь для промывки и нанесения кондиционера на баллон нужно снимать переднюю подвеску целиком (напомню, тут МакФерсон).

Рулевое управление в этом поколении — с электроусилителем. Отказы в основном связаны с поломками датчика момента или датчика положения рулевого колеса, реже встречаются стуки рейки из-за износа боковых втулок. Ресурс рулевых тяг очень мал, как и наконечников, хотя цена ремонта деталями Lemforder — около 120-130 евро, оригинальными — раза в два дороже. Но такие траты раз в 30 тысяч пробега не должны быть значительными для обладателя CLS.

Промежуточный итог

Как видно, несмотря на молодой возраст, CLS нельзя покупать “впритык” по деньгам, чтобы потом 2-3 года гонять без проблем и продать кому-то менее удачливому. С довольно высокой долей вероятности на вашу долю выпадут кое-какие расходы. В следующей части будем изучать силовые агрегаты. Большие турбированные моторы, 9-ступенчатые автоматы… Будет интересно.