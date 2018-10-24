УАЗ Хантер Цена: от 659 900 до 744 900 рублей

Здесь в голову сразу приходит окончание поговорки про «кто старое помянет»: говорить про дешевые рамные внедорожники и не вспомнить про Хантер – грех. Его снимали с производства и снова возвращали на конвейер, его любят или ненавидят, но он по-прежнему в строю. Под капотом здесь мотор ЗМЗ-40906 на 135 л.с., а про схему трансмиссии с подключаемым передком, двухступенчатой раздаткой и понижайкой, пожалуй, и рассказывать излишне. Одним из ключевых отличий в разных исполнениях Хантера являются используемые мосты. Базовый «уазик» на разрезных «гражданских» мостах Тимкен стоит 659 900 рублей, хотя можно найти и «скидочные» предложения. На более дорогих исполнениях же применены неразрезные Спайсеры, которые жестче, тише и меньше текут. По крайней мере, по обещаниям производителя. Кроме того, задний мост можно дополнить штатной блокировкой дифференциала.

В специальной версии Трофи, в Хантере даже можно встретить еще одну опцию комфорта помимо гидроусилителя: подогрев передних сидений! Правда, на этом список опций заканчивается. Что, в принципе, неудивительно: Хантер в наше время – это автомобиль для работяг и энтузиастов, благодаря которым, а также работе в государственных службах, он еще и остается на конвейере ульяновского завода.

УАЗ Патриот Цена: от 746 500 до 1 049 000 рублей

Поднимая ценовую планку, мы вновь неизбежно упираемся в УАЗ – это Патриот, который совсем недавно претерпел очередное обновление. Подробно об изменениях можно узнать из нашего тест-драйва, ну а здесь отметим главное: мотор ЗМЗ-409052 от УАЗ Профи, который выдает 150 л.с. и 235 Нм крутящего момента, новое рулевое управление и детали вроде акустического демпфера в рычаге коробки передач и ручек на стойках кузова, которые облегчают посадку в салон.

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Базовый Патриот за 766 500 рублей предлагает не так много опций: ГУР, стеклоподъемники всех дверей, электрозеркала с подогревом и водительская подушка безопасности. Однако если заложить на покупку более серьезный бюджет, то можно получить и пассажирский эйрбег, и кондиционер, и подогрев передний сидений и руля, а в самом богатом варианте оснащения – даже климат-контроль и набор передних и задних парктроников. В сочетании с клиренсом в 210 мм, раздаткой с управлением шайбой в салоне, а не рычагом, и багажником, который вмещает под потолок 1 130 литров поклажи, это и есть тот набор характеристик, за который выбирают Патриот. Правда, стоимость такой «упакованной» машины выходит за отметку в миллион рублей: 1 049 000, если быть точным. А вот автоматической коробки передач и дизельного мотора, о которых мечтают многие владельцы и потенциальные покупатели, пока нет – однако ульяновцы обещают, что в следующем году должно появиться и то, и другое.

Suzuki Jimny

Этот автомобиль – практически во многом антипод Патриота: маленький, японский, трехдверный, с зависимой передней подвеской и крошечным багажников. Но в то же время он его коллега: рамная конструкция, подключаемый полный привод и раздаточная коробка с понижающей передачей тому подтверждение. Jimny на метр с лишним короче УАЗа: 3,7 метра с учетом запаски, и предлагает всего 4 полноценных посадочных места. Зато здесь уже в базовой комплектации есть кондиционер, фронтальные подушки безопасности и подогрев передних сидений.

Под капотом у Suzuki 1,3-литровый атмосферный бензиновый мотор M13A на 85 лошадиных сил, в паре с которым работает либо пятиступенчатая механика, либо четырехступенчатый автомат. При этом автомат, вопреки некоторым мнениям – это отличный выбор для Jimny, в том числе и для выездов на бездорожье: он умело дозирует тягу и стойко переносит разумные пробуксовки.

Цены на маленький внедорожник от Suzuki начинаются с 1 175 000 рублей, и хороших новостей здесь две. Во-первых, это уже практически полная комплектация: можно добавить только автомат за 60 тысяч, а отличия более дорогой комплектации JLX Mode3 за 1 280 000 рублей – это лишь рейлинги и отделка руля и салона кожей. Ну а вторая хорошая новость – это то, что накануне конца года и появления у дилеров Jimny нового поколения цены снижены, и у дилеров можно найти машины по акционной цене от 1 055 000 до 1 160 000 рублей.

DW Hower

DW Hower – это автомобиль, о котором мало кто вспомнит при выборе нового рамного внедорожника, но при этом, по иронии судьбы, сразу вспомнит, увидев хотя бы на картинке. Да, DW – бренд малоизвестный, его пока нет даже в нашем каталоге. Но ведь сам автомобиль – это не что иное как Great Wall Hover, который ушел с производственной площадки компании Ирито, но взамен прописался в Ставрополе, на конвейере Derways. Ну а имя, права на которое остались у прежних хозяев, слегка изменили, оставив таким же узнаваемым, как и внешность.

Несмотря на редкость машины, мы поездили на ней еще в начале года, чтобы убедиться, что это все тот же старый добрый Hover. И действительно, ничего не поменялось: под капотом здесь двухлитровый турбомотор 4G63S4T, недвусмысленно намекающий индексом на родословную от Mitsubishi, который выдает «ровные» 150 л.с. и 250 Нм момента. В китайской спецификации, кстати, мотор 177-сильный, и теоретически замена прошивки может вернуть ему «былую мощь». Полный привод здесь – как и у предшественников, жестко подключаемый, а раздаточная коробка – от именитого производителя: это BorgWarner BW 47-60. А еще задние тормоза, в отличие от УАЗа, дисковые – для кого-то это может оказаться важным.

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За год, прошедший с момента нашего личного знакомства, Hower практически не подорожал: полноприводный внедорожник стоит от 1,2 миллиона рублей. В базовом оснащении – не только гидроусилитель, фронтальные подушки безопасности, кондиционер, подогревы сидений и датчики давления в шинах, но и более интересные опции вроде подогрева лобового стекла, датчиков дождя и света, круиз-контроля и мультируля. Доплатить предлагают за мелочи вроде стеклоподъемников с антизажимом и автоматическим режимом и дополнительных динамиков аудиосистемы.