Рамник за миллион с небольшим: выбираем недорогой рамный внедорожник

Рамник за миллион с небольшим: выбираем недорогой рамный внедорожник

39 0 0
Рамные внедорожники остались узкой прослойкой автомобилей для ценителей – но к счастью, некоторые производители еще успокаивают и радуют нас появлением новых моделей – вроде свежего Suzuki Jimny. Но что если ограничить сумму выбора рамного автомобиля примерно 1,2 миллиона рублей? Как выясняется, даже за эти деньги на рынке есть рамные автомобили с совершенно разными потребительскими свойствами.

УАЗ Хантер

Цена: от 659 900 до 744 900 рублей

UAZ Hunter (315195) '2011–н.в.

Здесь в голову сразу приходит окончание поговорки про «кто старое помянет»: говорить про дешевые рамные внедорожники и не вспомнить про Хантер – грех. Его снимали с производства и снова возвращали на конвейер, его любят или ненавидят, но он по-прежнему в строю. Под капотом здесь мотор ЗМЗ-40906 на 135 л.с., а про схему трансмиссии с подключаемым передком, двухступенчатой раздаткой и понижайкой, пожалуй, и рассказывать излишне. Одним из ключевых отличий в разных исполнениях Хантера являются используемые мосты. Базовый «уазик» на разрезных «гражданских» мостах Тимкен стоит 659 900 рублей, хотя можно найти и «скидочные» предложения. На более дорогих исполнениях же применены неразрезные Спайсеры, которые жестче, тише и меньше текут. По крайней мере, по обещаниям производителя. Кроме того, задний мост можно дополнить штатной блокировкой дифференциала.

скрин уаз хантер

В специальной версии Трофи, в Хантере даже можно встретить еще одну опцию комфорта помимо гидроусилителя: подогрев передних сидений! Правда, на этом список опций заканчивается. Что, в принципе, неудивительно: Хантер в наше время – это автомобиль для работяг и энтузиастов, благодаря которым, а также работе в государственных службах, он еще и остается на конвейере ульяновского завода.

УАЗ Патриот

Цена: от 746 500 до 1 049 000 рублей

Поднимая ценовую планку, мы вновь неизбежно упираемся в УАЗ – это Патриот, который совсем недавно претерпел очередное обновление. Подробно об изменениях можно узнать из нашего тест-драйва, ну а здесь отметим главное: мотор ЗМЗ-409052 от УАЗ Профи, который выдает 150 л.с. и 235 Нм крутящего момента, новое рулевое управление и детали вроде акустического демпфера в рычаге коробки передач и ручек на стойках кузова, которые облегчают посадку в салон.

1 / 2
2 / 2

Базовый Патриот за 766 500 рублей предлагает не так много опций: ГУР, стеклоподъемники всех дверей, электрозеркала с подогревом и водительская подушка безопасности. Однако если заложить на покупку более серьезный бюджет, то можно получить и пассажирский эйрбег, и кондиционер, и подогрев передний сидений и руля, а в самом богатом варианте оснащения – даже климат-контроль и набор передних и задних парктроников. В сочетании с клиренсом в 210 мм, раздаткой с управлением шайбой в салоне, а не рычагом, и багажником, который вмещает под потолок 1 130 литров поклажи, это и есть тот набор характеристик, за который выбирают Патриот. Правда, стоимость такой «упакованной» машины выходит за отметку в миллион рублей: 1 049 000, если быть точным. А вот автоматической коробки передач и дизельного мотора, о которых мечтают многие владельцы и потенциальные покупатели, пока нет – однако ульяновцы обещают, что в следующем году должно появиться и то, и другое.

skrin-uaz

Suzuki Jimny

Этот автомобиль – практически во многом антипод Патриота: маленький, японский, трехдверный, с зависимой передней подвеской и крошечным багажников. Но в то же время он его коллега: рамная конструкция, подключаемый полный привод и раздаточная коробка с понижающей передачей тому подтверждение. Jimny на метр с лишним короче УАЗа: 3,7 метра с учетом запаски, и предлагает всего 4 полноценных посадочных места. Зато здесь уже в базовой комплектации есть кондиционер, фронтальные подушки безопасности и подогрев передних сидений.

1 2-1

Под капотом у Suzuki 1,3-литровый атмосферный бензиновый мотор M13A на 85 лошадиных сил, в паре с которым работает либо пятиступенчатая механика, либо четырехступенчатый автомат. При этом автомат, вопреки некоторым мнениям – это отличный выбор для Jimny, в том числе и для выездов на бездорожье: он умело дозирует тягу и стойко переносит разумные пробуксовки.

Цены на маленький внедорожник от Suzuki начинаются с 1 175 000 рублей, и хороших новостей здесь две. Во-первых, это уже практически полная комплектация: можно добавить только автомат за 60 тысяч, а отличия более дорогой комплектации JLX Mode3 за 1 280 000 рублей – это лишь рейлинги и отделка руля и салона кожей. Ну а вторая хорошая новость – это то, что накануне конца года и появления у дилеров Jimny нового поколения цены снижены, и у дилеров можно найти машины по акционной цене от 1 055 000 до 1 160 000 рублей.

скрин сузуки

DW Hower

DW Hower – это автомобиль, о котором мало кто вспомнит при выборе нового рамного внедорожника, но при этом, по иронии судьбы, сразу вспомнит, увидев хотя бы на картинке. Да, DW – бренд малоизвестный, его пока нет даже в нашем каталоге. Но ведь сам автомобиль – это не что иное как Great Wall Hover, который ушел с производственной площадки компании Ирито, но взамен прописался в Ставрополе, на конвейере Derways. Ну а имя, права на которое остались у прежних хозяев, слегка изменили, оставив таким же узнаваемым, как и внешность.

Hower_H3 три четверти Hower_H3 три четверти

Несмотря на редкость машины, мы поездили на ней еще в начале года, чтобы убедиться, что это все тот же старый добрый Hover. И действительно, ничего не поменялось: под капотом здесь двухлитровый турбомотор 4G63S4T, недвусмысленно намекающий индексом на родословную от Mitsubishi, который выдает «ровные» 150 л.с. и 250 Нм момента. В китайской спецификации, кстати, мотор 177-сильный, и теоретически замена прошивки может вернуть ему «былую мощь». Полный привод здесь – как и у предшественников, жестко подключаемый, а раздаточная коробка – от именитого производителя: это BorgWarner BW 47-60. А еще задние тормоза, в отличие от УАЗа, дисковые – для кого-то это может оказаться важным.

1 / 2
2 / 2

За год, прошедший с момента нашего личного знакомства, Hower практически не подорожал: полноприводный внедорожник стоит от 1,2 миллиона рублей. В базовом оснащении – не только гидроусилитель, фронтальные подушки безопасности, кондиционер, подогревы сидений и датчики давления в шинах, но и более интересные опции вроде подогрева лобового стекла, датчиков дождя и света, круиз-контроля и мультируля. Доплатить предлагают за мелочи вроде стеклоподъемников с антизажимом и автоматическим режимом и дополнительных динамиков аудиосистемы.

Теги: Автотоп , Новые авто , китайские автомобили , китайские внедорожники , российские внедорожники , японские автомобили , японские внедорожники , Hunter , Jimny , Patriot , Suzuki , УАЗ
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен
Обсуждаемое
50 Тест-драйвы / Одиночные
Кулаки, гранаты, прутья: первый тест-драйв Lada XRAY Cross, технический разбор и видео
21 Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Трёхдверная Lada Granta: какой она может быть
9 Статьи / Эксперт выбирает авто
Калина, рыжая Калина: покупаем Lada Kalina за 170 тысяч
Больше

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Новый Ford Bronco: первые изображения

Уже в начале следующего года ожидается премьера возрождённого американского внедорожника. Пользуясь имеющейся информацией, онлайн-журнал «Колёса.ру» представил, каким он может получиться.

341 0 0
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Интервью
Александр Гнездюк, Zotye: “Всё пошло не так!”

Всего с одной моделью незнакомый многим бренд Zotye сумел продать за 9 месяцев этого года более 2 тысяч машин. Если сравнивать с Lada, это ничтожно мало, зато больше, чем у Haval, Mini, Jeep, Jaguar и даже Citroen. О…

1363 0 0
Статьи / Авто Недели
Дешево, но надежно и комфортно: стоит ли покупать Toyota Mark II X90 за 200 тысяч рублей?

Люди, как известно, делятся на две категории: тех, кто любит рыбу и тех, кто предпочитает мясо, тех, кто ездит на дизеле и тех, кто всегда выбирает бензин, тех, кто выбирает отечественные машины и тех, кто за любую сумму…

22960 8 0
Статьи / Финвопрос
Вместо «прулей»: как Китай хочет наводнить Азию и Африку своими подержанными авто

Ни для кого не секрет, что одним из крупнейших и успешнейших экспортеров подержанных автомобилей в мире является Япония: в прошлом году ее пределы покинули 1,3 миллиона автомобилей с пробегом. В Китае же такого явления…

1625 0 2
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Audi Q3 I с пробегом: аквариум в фарах и прошивки от дяди Васи

Машины на очень распространенных и далеко не новых платформах обычно хорошо проявляют себя в эксплуатации. Особенно в «молодости». Audi Q3 – не исключение, вот только автомобильная молодость быстро заканчивается, а…

1586 0 0
Выбор авто / Подержанные авто
Nissan Primera P12 с пробегом: мотору — смазку, вариатору — ласку

Ещё в далёкой молодости Primera получила неоднозначную оценку за свой дизайн. Прошли годы, а дизайн выглядит всё так же интересно и даже почти современно. Но за это время этот автомобиль почему-то стали считать…

2065 5 2
Выбор авто / Подержанные авто
Nissan Primera P12 с пробегом: слишком умный климат-контроль и отваливающаяся задняя балка

Этот автомобиль многие считают прямо воплощением всех возможных недостатков. Не всем пришёлся по вкусу его необычный дизайн и расположение панели приборов, а главное - многие почему-то считают его дико “ломучим” и…

4660 7 0
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Китайский Крузак пошёл «неверной дорогой»: первый тест-драйв Roewe RX8

Вы на подсознательном уровне привыкли к тому, что «эр икс восемь» – это что-то дерзкое, обтекаемое и роторное? Значит, вы за последний год ни разу не бывали в Китае: там бренд Roewe весной представил свое видение того,…

171922 5 8
Тест-драйвы / Одиночные
Вдвое дешевле, но вдвое ли хуже? Экспресс-тест Chery Tiggo 8

С Chery Tiggo 8 мы впервые познакомились на пекинском автосалоне в этом году. С тех апрельских пор кое-что изменилось: кроссовер получил официальные цены и поступил в продажу у себя на родине, а мы еще раз наведались в…

67415 37 4
Тест-драйвы / Одиночные
Шо, опять? Тест-драйв обновленного УАЗ Патриот

Сахару залили дожди, в Антарктиде проросли баклажаны, в заповеднике сдох здоровенный медведь: Ульяновский завод решил провести тест-драйв обновленного Патриота до того как сошедшие с заводского конвейера автомобили…

28385 23 2
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Подогреватель масла и не только: гаджеты советских автолюбителей

Массовость однообразных советских машин, число моделей которых можно было пересчитать по пальцам двух рук, порождала у большинства автолюбителей страстное желание заняться «улучшайзингом» своих автомобилей. А дефицит…

25127 5 0
Статьи / Практика
Пить нельзя ехать: можно ли верить приложениям-алкотестерам?

Лето на пороге… Сакраментальное «займи, но выпей!» звучит в голове даже у некоторых автолюбителей. Как и выпить, и при этом проконтролировать свое состояние, дабы гаишный замер не оставил вас без права управления…

17740 2 0
Гаджеты / Приложения
10 полезных приложений: смартфон в помощь автовладельцу

Продвинутые автовладельцы давно уже используют свои смартфоны в хвост и в гриву – применяют в качестве навигатора, антирадара, для диагностики двигателя, чтения PDF-мануалов по ремонту и многого другого. Давайте…

13226 0 6
Военная техника
Статьи / Интересно
А царь-то ненастоящий: как и из чего делают автомобили для кино и парадов

Представьте любой фильм о Великой Отечественной войне, особенно современный. В голове обязательно возникнет образ взрыва и кусков искорёженного металла – иначе сейчас снять не могут. Само собой, взрываются там не…

37420 14 23
Статьи / Военная техника
Тигры, Тайфуны, Катраны и Ураны: новинки и классика российской армейской техники на параде Победы

Парад Победы на 9 мая — это не только важное патриотическое событие, но ещё и редкая возможность увидеть живьём сразу множество новинок автобронетехники Российской армии и Войск национальной гвардии. В этом году…

11985 0 0
Статьи / Военная техника
Секреты первых советских трехосок: мирные и военные судьбы автомобиля ГАЗ-ААА

В довоенный период важнейшей задачей советского автопрома стало освоение серийного выпуска отечественных трехосных грузовиков с двумя задними ведущими мостами, которые тогда относили к разряду автомобилей высокой…

11360 1 0
История автомобилестроения
Статьи / История
Феномен Bose: почему лучшая в мире подвеска до сих пор не стала серийной

Предназначение автомобильной подвески – обеспечивать комфорт и постоянное сцепление с дорогой. Предназначение выдающейся автомобильной подвески – обеспечивать беспрецедентный комфорт, полностью изолируя кузов от того,…

397081 6 192
Статьи / История
Последняя удача АЗЛК: как и зачем создали Москвич-2140 «Люкс»

Об этом автомобиле приходилось слышать пренебрежительные высказывания. Мол, навесили на старый кузов «какой-то нелепый пластик». Подобный подход говорит только о незнании специфики автомобильного производства и его…

266754 19 0
Статьи / История
Автоматический провал: почему сняли с производства «Волгу» с АКП?

Сегодня все знатоки истории советской автомобильной промышленности отлично знают, что первым советским автомобилем с автоматической коробкой передач, выпускавшимся серийно, была «Волга» ГАЗ-21. Пусть тираж вышел…

79543 1 0
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?