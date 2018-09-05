Toyota Corolla E120 с пробегом: антикор не защищает, тормоза не тормозят

Toyota Corolla E120 с пробегом: антикор не защищает, тормоза не тормозят

6327 11 2
Corolla всегда была машиной простой, надежной и по-своему желанной. Тот, кто боялся купить вместе с машиной лишние хлопоты, всегда мог купить Toyota Corolla. Обычно ожидания оправдывались, но в отношении Е120 это уже не совсем верно. Ведь покупали её новой с 2000 по 2007 годы, а с тех пор утекло много воды, и первый владелец передал машину второму, тот — третьему, а может, и четвертому, и пятому, и шестому. И всё же нынешний покупатель этой Короллы почему-то уверен, что машина за эти годы нисколько не изменилась и не постарела. К сожалению, это не так. Сегодня мы расскажем, что можно ждать от кузова, салона, ходовой части и электрики этого автомобиля в уже солидном возрасте, а в следующей части поговорим о моторах и коробках.

Всё просто

При первом взгляде на конструкцию и правда не совсем понятно, что тут может ломаться. Простые до безобразия моторы в основном атмосферные, причём на половине даже дроссели стоят механические. Коробки передач тоже совершенно бесхитростные: четырехступенчатые автоматы и пяти- или шестиступенчатые МКПП.

Подвески — проще не придумаешь: сзади стоит обычная балка, спереди — типа МакФерсон. Тормоза — тоже обыкновенные, к тому же сзади на половине машин они вовсе барабанные.

В салоне всё просто, удобно и прочно. Кузов — сбитый и крепкий, и хотя пластиковых защит тут немного, окрашен он неплохо. Конечно, всё это кажется на вид скучным, но зато оказывается очень даже практичным, а в этом классе это одна из важнейших характеристик. Да и одноклассники, если честно, выглядят ненамного «веселее».

Немного остужает энтузиазм список моделей моторов: вот эти 1ZZ, 2ZZ и прочие ZZ… Что-то о них все слышали, кажется? Но и это не страшно же: самые ходовые моторы — это 3ZZ, а вовсе не «ужасные» 1ZZ и 2ZZ.

Toyota Corolla '2001–07с

Toyota Corolla ‘2001–07

Кстати, Короллу можно назвать машиной европейской, ведь собирали и даже частично разрабатывали её в Англии. И многие «леворукие» машины в России — английской сборки, что легко проверить по VIN. А седаны и универсалы зачастую приезжали к нам из Турции. И не стоит все возможные проблемы относить к месту сборки: японские машины имеют примерно тот же набор проблем. Исключение составляют моторы серии 1NZ, которые стоят на “праворуких” машинах и в некоторых вещах понадежнее серии ZZ.

Toyota Corolla Sedan JP-spec '08.2000–08.2002

Toyota Corolla Sedan ‘2000–2002

К сожалению, сейчас большая часть машин потрепана жизнью и бывшими владельцами, которые не особенно-то заморачивались качественным обслуживанием (машина-то надежная, все выдержит). А это означает в том числе и дешевый сервис, и дешевые запчасти, и самостоятельный ремонт, и очень интенсивную эксплуатацию. Но как бы ни была хороша эта машина, такое прошлое для неё — тяжелое испытание. Выдержит ли его Corolla Е120?

Novye-Zaglushki-Bu-1

Кузов

Corolla E120 в среднем держится лучше других “японцев”, и на её кузове обычно гораздо меньше «паучков» и даже сколов краски. Меньше ржавчины и в завальцовках кромок дверей и даже арках.

Toyota Corolla 5-door '2004–07ч

Toyota Corolla 5-door ‘2004–07

Но найти машину совсем без наружной коррозии сложно. Как минимум она будет на кромках задних арок, часто — на панели крыши над лобовым стеклом и на кромке капота. Или там, где машину притирали, били и ремонтировали.

Ржавчина на дверях, в том числе на задней, встречается сравнительно редко и обычно связана с неудачными работами по «антикору», замазанными дренажными отверстиями, длительными зимовками в сугробе или просто “утоплением” в грязной воде.

Toyota Corolla 5-door Worldwide '2001–04с

Toyota Corolla 5-door ‘2001–04

Toyota Corolla 5-door '2001–04 спереди Toyota Corolla 5-door Worldwide '2001–04 сзади

Несмотря на очень приличный внешний вид, снизу не всё так благополучно. Очень неприятные неожиданности могут быть обнаружены в задних арках, особенно в левой. Тут труба топливозаправочной горловины проходит по передней её кромке и прикрыта от грязи коротким локером. По сути такая защита только собирает грязь и вызывает коррозию в этой зоне. Трубка иногда сгнивает иногда до дыр, но обычно дело ограничивается слоистой ржавчиной. Но за трубкой сильно ржавеет кузов, порой — насквозь.

С правой стороны ситуация чуть лучше. Тут корродирует металл вокруг заглушки в передней части, но делает это медленно. Неприятный процесс обычно легко вовремя заметить: эта зона ничем не прикрыта.

Toyota Corolla Sedan Worldwide '2001–04

Toyota Corolla Sedan ‘2001–04

Чуть дальше, в задних арках, расположена опора пружины. В этом месте коррозия часто начинается от швов между чашкой подвески и кузовом. Со временем плохие дороги, жара, холод и химия добивают герметик, и шов по периметру начинает подгнивать. Затем процесс переносится и на металл вокруг. Перед осмотром стоит хорошо отмыть грязь в арках — только тогда будет видно, как коррозия поедает металл.

В самых запущенных случаях два очага коррозии в арке начинают работать «единым фронтом», распространяя рыжую заразу все дальше вглубь. Впрочем, это довольно редкий случай даже на машинах до рестайлинга.

Крыло переднее
цена за оригинал
24 810 рублей

В передних арках все значительно лучше. Тут стоит обратить внимание только на самый верх, на опоры стойки. Там “рыжики” встречаются регулярно.

Толстые лонжероны держатся хорошо, но по кромкам отверстий уже могут расползаться рыжие пятна. Многочисленные швы днища тоже нужно обязательно проверить: поверхностная коррозия вблизи них намекает на то, что на антикоре днища сэкономили, а поврежденный сваркой металл нужно было защищать получше. Все это чревато появлением коррозии в швах, а значит, переходом процесса разрушения в неотвратимую стадию.

Битумный антикор больше скрывает, чем защищает, и под ним пузыри с годами порой превращаются в дыры. Если хотите ездить на машине долго, придется все счищать и делать заново.

Особенно много мелких очагов коррозии можно найти в задней части, под полами багажника, над выхлопной системой и на нише «запаски».

Toyota Corolla 3-door '2004–07

Toyota Corolla 3-door ‘2004–07

Не отстают и пороги, особенно с внутренней стороны, за стыком порога и усилителя, ближе к задней части автомобиля.

В передней части на машинах до рестайлинга сразу после стыка порога с крылом иногда можно найти сквозную коррозию, но обычно искать проблему нужно изнутри. Тут за локер попадает грязь и собирается в кучу, становясь тем самым источником многочисленных проблем для порога, усилителя порога, кромки крыла и даже стойки кузова. Придётся обязательно снять локеры передних колес и заглянуть внутрь порога. Он тут не имеет торцевой заглушки и широко открыт миру, грязи и, конечно же, коррозии.

Toyota Corolla Sedan Worldwide '2001–04

Toyota Corolla Sedan ‘2001–04

Повреждения внутреннего шва на стыке с усилителем встречаются даже на сравнительно свежих автомобилях. Нижняя накладка порога решает проблемы с «пескоструем», но она же одновременно создаёт очаги коррозии по своему периметру. Окраска металла внутри порога не слишком качественная, а антикора там явно никогда не было. При вскрытии полостей для ремонта хорошо заметно, что коррозийных повреждений внутри очень много, хотя снаружи этого пока не видно.

Toyota Corolla Wagon '2004–07

Toyota Corolla Wagon ‘2004–07

Toyota Corolla Wagon '2004–07с Toyota Corolla Wagon '2004–07с

К сожалению, даже очень хорошая окраска не может компенсировать экономию на защитном покрытии. «Точечная» защита не обладает нужными площадью и стойкостью, и мало кто из первых владельцев задумывался над дополнительным покрытием днища и обработкой полостей. При осмотре обратите внимание в первую очередь на то, чтобы мелкие очаги не слились в сплошной слой поверхностной коррозии, а самые нагруженные швы вблизи лонжеронов днища были целы, не имели следов «загнивания» и перфорации металла. Разумеется, посмотрите на состояние лонжеронов: допустима только мелкая коррозия на поперечных швах под багажником. А швы вдоль лонжерона должны быть целыми.

Передняя фара
цена за оригинал
23 570 рублей

Стальной топливный бак ржавеет по стыку верхней и нижней частей. И для протечки требуется не так уж много времени.

Очень мягкие фары легко “пескоструятся”, плохо переносят полировку, легко выгорают, но их замена сравнительно недорогая.

Зимой очень просто отломать нижнюю юбку бампера. К счастью, китайские аналоги стоят немного, к тому же можно легко найти “бэушную” деталь.

Уплотнения задних фонарей явно не предназначены для нашего климата, и вода и пыль в них попадают слишком легко. А ослабевшее крепление фонаря пропускает воду в багажник.

Toyota Corolla Sedan Worldwide '2001–04шл

Toyota Corolla Sedan ‘2001–04

Предполагается, что антенна должна работать только со штатной мультимедийной системой, в которой есть антенный усилитель. При установке нештатной музыки об этой особенности забывают и пытаются «починить» антенну. Разумеется, безуспешно.

Novye-Zaglushki-Bu-1

Салон

Это поколение Corolla получило очень приятный салон совершенно европейского качества. Материалы отделки и качество сборки тут отличные, и подводят в основном мелочи. Например, передние стеклоподъемники. Со временем точечная сварка крепления рычага к редуктору ослабевает, и в один прекрасный день, когда стекло чуть перекашивается или попросту примерзает, рычаг отламывается.

1 / 3
Интерьер Toyota Corolla Sedan '2001–04
2 / 3
Интерьер Toyota Corolla Sedan '2001–04
3 / 3
Интерьер Toyota Corolla Sedan '2001–04

Система вентиляции салона так устроена, что если дренаж немного загрязняется, то вода течет прямо внутрь, так что влага на полу в ногах встречается часто. Причем там снизу еще очень «удачно» стоит блок управления двигателем. Так что ржавеющие “лапы” крепления передних сидений к полу — это не самое страшное.

Подрулевые переключатели коротят из-за неудачной конструкции контактной группы, на самых возрастных машинах отказывают кнопки климат-контроля и штатной магнитолы. Это не удивительно с их конструкцией, как у пульта управления телевизором: с резиновыми «шашечками» и загрязняющейся контактной поверхностью на плате.

1 / 4
Интерьер Toyota Corolla 5-door '2004–07
2 / 4
Интерьер Toyota Corolla Sedan '2004–07
3 / 4
Интерьер Toyota Corolla 5-door '2004–07
4 / 4
Интерьер Toyota Corolla 5-door '2004–07

В остальном всё очень работает очень стабильно. Что-то сломать можно только при крайне свинском отношении. Даже странно, что машин с полностью убитым салоном хватает. Видимо, в некоторых жили гигантские хомяки, а где-то просто держали скот. Или просто Тойоту выбирают люди, которые к машине относятся как к дешевой бытовой технике.

Novye-Zaglushki-Bu-2

Электрика и электроника

Пожалуй, самое главное мы уже сказали: попадающая в разъемы ЭБУ вода разрушает контакты. Это самая серьезная неприятность. Устраняется это только переносом блока и смазкой разъема, своевременной чисткой дренажа системы управления климатом.

Изредка подводит проводка в жгуте передней двери и датчиках мотора. И совсем редко сбоят микропереключатели в замках салона. В общем и целом электрика Corolla крайне надежна, и если не “накосячили” установщики «музыки» или сигнализаций, то всё должно работать хорошо.

Novye-Zaglushki-Bu-3

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Диски и суппорты тормозов могут пройти за две сотни тысяч километров, а потом начинаются мелкие ремонты. Обычно они ограничиваются заменой ремкомплектов суппортов, арматуры прокачки и тормозных шлангов. У машин с неухоженным кузовом возможны сюрпризы с тормозными магистралями, особенно уязвима задняя левая.

Toyota Corolla 3-door Worldwide '2001–04ч

Toyota Corolla 3-door ‘2001–04

А вот что не радует, так это низкая стабильность работы тормозной системы. Повышенное давление на педали или ее провалы часто встречаются на машинах с большими пробегами. Многие грешат на задние барабанные тормоза и ставят дисковую балку с Fielder со стабилизатором поперечной устойчивости на задней оси. На самом деле, истинные причины обычно кроются в утечках вакуумного усилителя, сбоях клапанов вакуумной магистрали и износе ГТЦ, в котором прокладки очень не любят морозов ниже 30 градусов.

Амортизатор передний
цена за оригинал
8 780 рублей

Подвеска очень надежна, ломаться тут особенно нечему, вот она и не ломается. До 150-200 тысяч пробега передние шаровые опоры, опоры стоек и амортизаторы служат даже на убитых дорогах. Но перегрузов и морозов подвеска не любит. К тому же тут слабоваты ступичные подшипники, и малейший боковой удар колесом может стать поводом для замены.

На большинстве автомобилей стоит электроусилитель рулевого управления. Конструкция его максимально простая, с мотором на рулевой колонке. Проблем может быть только две: стуки карданчиков рейки и ранний износ и стуки самой рейки. Распознать конкретную причину не сложно. Сам усилитель достаточно надежен, но после 250-300 тысяч пробега часто требуется замена датчика момента руля, что очень недешево. Ну или потребуется его ремонт, который могут выполнить далеко не везде.

Toyota Corolla 5-door '2001–04

Toyota Corolla 5-door ‘2001–04

Машины с ГУР еще надежнее. Протечки встречаются совсем редко, и если изредка менять жидкость, рейка служит неприлично долго.

На этом мажорном аккорде первую часть обзора закончим. А во второй части расскажем о коробках и моторах, в том числе — той самой серии ZZ. Аккорд какой тональности придётся ставить там, узнаем совсем скоро.

запчасти toyota corolla

Теги: Подержанные авто , автомобили с пробегом , иномарки с пробегом , подержанные автомобили , седан , универсал , хэтчбек , японские автомобили , японские седаны , японские универсалы , японские хэтчбеки , Corolla , Toyota
Поделиться: 0 2 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен
Обсуждаемое
36 Тест-драйвы / Одиночные
Вдвое дешевле, но вдвое ли хуже? Экспресс-тест Chery Tiggo 8
7 Статьи / Интервью
Франциско Идальго-Маркес, Renault: на Arkana будут пересаживаться с седанов сегмента С
6 Новости / Новинки
После 2019 года Volvo начнёт выпуск гибридов по схеме электровоза. Зачем такие сложности?
Больше

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.

11 комментариев

по рейтингу сначала новые по хронологии
Japan1978

Внесу свои 5 копеек.
Тормоза. У жены (седан японской сборки) и у меня (сарай турецкой сборки) 120-я Корова. На обеих стоят везде дисковые тормоза. Тормозит машина отменно, даже на скорости от 120 кмч. Я не знаю, может быть с барабанными тормозами машина тормозит не очень, но у нас всё в порядке.
Рулится машинка хорошо, отзывчивая.
ЛКП у машины хорошее, если не били, то только нержавеющие сколы. Но я на всякий случай мажу, лучше перебдеть ))))).
Подвеска считай вечная, т.к. я сам, да и жену приучил ездить аккуратно и жалеть авто. Хотя ездим много и по всей России. Обе машины прошли за 180 тысяч км. Мы на обеих Короллах вторые хозяева.
Машина тесновата, прошлая Карина Е была больше в салоне.
Кондей пашет как нужно в обеих Коровах. Печка тоже, даже морозы -20 -30 переносятся хорошо. Единственное долго греется на морозах, из-за алюминиевого двигателя. 7A-FE на Карине Е грелся заметно быстрее.
Салон (сидушки) на обеих авто из тряпки. Пачкается быстро, жаль, что не велюр. Кариноешный велюр был как уютнее, прям как домашнее кресло. ЭСП только на передних дверях, но они оба AUTО.
Свет у машин хороший, хотя, да, фары слегка потёрты. Хотелось бы ПТФки поставить.
Машины бодрые, обе 1.6 "на ручке". Со светофора хозяев многих более дорогих авто удивляет прыткость Короллы. Машина лёгкая, и уверенно хорошо разгоняется. На высоких оборотах или быстрее 130 кмч хотелось бы чуть длинную коробку, т.к. уже где-то 3700 оборотов. Но обе машинки после 120 кмч "на пятой" довольно бодро разгоняются.
В целом машинами довольны мы оба.
Моя общая оценка за Короллу: 5 с маааасеньким минусом. Минус из-за маркого и небольшого салона и багажника в универсале, не полного электропакета, радио берёт довольно близко, диски mp3 не читает (магнитолу не хочу менять). Вроде всё.

Андрей Чепелев

Спасибо за обстоятельный отзыв! Сегодня выйдет вторая часть, приглашаю почитать 🙂 PS: маленький нюанс, нержавеющих сколов не бывает. Пока скол не ржавеет, идёт медленный но уверенный износ антикоррозийного покрытия металла. Так что коррозия - это вопрос его толщины, поделённого на время.

dima24

если честно, то дубак в ней зимой, надо греть хорошо.
И шумновато на скоростях за 80.
На АКПП вместо разгона-вечность. 1500 (есть ишо 1800, но я не видел-ездил таких) двигатель дает о себе знать.
Размеренное авто. Не для хондаводов)

Japan1978

Холодно, когда на малое время (15 минут - до работы мой вариант) в хороший мороз едешь, а если хотя бы полчасика, то нормально. НА рыбалки зимние езжу нормально, а загородом на 3-5 градусов холоднее, чем в городе.
Шумновата, ну есть такое, если сравнивать её с Мереном. Но меня особо не пАрит. Разговариваю с задними пассажирами не громко и все всё слышат.
Ещё один косячок есть, сзади в ногах маловато места. Карина Е хорошую фору даст 100% Королле. Правда и классы у них разные.

ElderMar

Вот вообще все такие Короллы, с которыми сталкивался (и сам владел, было дело) - имели стуки в рейке. Ни одну не обошло.

dima24

Надежное авто. Почти бессмертное. Относительно-дешевое, как БУ. Вот и ездит не пойми кто.
Гайд: с правым рулем в кузове хэтчбэк-это Королла RUNX(Alllex).
с правым рулем в кузове универсал-Королла Филдер.
Двигатели, конечно, до бессмертных серии 3S,4-7A, JZ чрезвычайно далеки.
Посмотрим че наш гуру понапишет на этот счет

Борис Игнашин

относительно дешевого не соглашусь, а ездят и правда, фиг пойми кто
моторы конечно далеки, в лучшем случае 200-250 беспроблемных, правда по мелочи не достают почти, что тоже довольно важно
но цена... сравнение цен показывает, что можно взять фв гольф на несколько лет новее, астру лет на пять-шесть новее, не говоря уже о маздо3, фф2 и вольво

Japan1978

Ну я бы Матрёшку и не рассматривал. "Железо" у них ни к чёрту. ФФ2 смотрел, но отговорили потом, ломучие они. Фольцы, а уж тем более Вольво по запчастям просто космос, да и Королла надёжнее 100%. Видел, сравнивал, знаю ))))
PS многие друзья-родственнники пересели с европейцев на японцев, многие и на новые авто, в частности на Тойоты разные и на корейцев. Говорят, что предыдущие авто были менее надёжными, чем нынешние. С Тойотами дружу уже почти 20 лет, могу сравнивать. Надёжность у них до сих пор выше, чем у других. Конечно нынешняя тойотовская надёжность не та, как в далёких 90-х - начале 2000-х, но всё же.

Борис Игнашин

нюанс в том, что и ФФ2 и матрешка это следующее поколение С класса, они больше, комфортнее намного, особенно ФФ2 и вольво Эс40 вторая, насчет надежности бабушка надвое сказала, ресурс агрегатов у них выше, хотя акпп не такие дубовые, особенно на мазда коробка жестко умучивается, зато там с 1.6 динамика отличная, а расходы в эксплуатации все равно на 4/3 это бензин

Андрей Чепелев

Volvo S40 по запчастям космос? Ну нет, там много чего унифицировано с ФФ2. Особенно если с фордомотором брать. ФФ2 вполне ок по сочетанию цены и качества. Ну и по управляемости это настоящая Европа, мало уступает ФВ. Тойота - это, увы, ближе к понятию "овощевозки", уж простите 🙂 На мой взгляд, Королла не стоит переплаты в сравнении с Фокусом, при прочих равных. В ФФ просто не успеет столько сломаться на эти деньги. А удовольствия от езды он подарит больше. Если конечно не брать барабан эдишн на 1.4 и палке.

dima24

для втрой части материала прекрасная мысль и сноска:)

Главная новость
Новости / В России
Skoda Octavia в России: больше никакого спорта, люкса и полного привода

Самый популярный в России автомобиль С-класса — Skoda Octavia — отныне не доступен в версиях RS, Laurin & Klement и…

7620 0 0
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Эксперт выбирает авто
Правильная оппозиция: покупаем Subaru Forester III за 800 тысяч

Знаете, что общего у любителя Субару, вегетарианца и уфолога? Всепоглощающая вера в правильность своего выбора, доходящая иногда до фанатизма. При этом ожидать рациональных доводов в случае веры обычно не приходится. Эта…

235 0 0
Статьи / История
Полторы тонны пустых хлопот: советские предшественники «Газели»

Сегодня ровным счетом никто не обратит никакого внимания на небольшие юркие фургончики «Газель», привычно снующие по городским улицам для доставки небольших партий всевозможных товаров. И тем более никто сейчас не…

1690 3 0
Статьи / История
По-иномарочному: как и когда на Ладах массово появились опции комфорта и безопасности

Кондиционер, усилитель рулевого управления, антиблокировочная система тормозов и подушки безопасности давно стали привычными элементами оборудования «иномарок», включая представителей так называемого бюджетного сегмента.…

6635 2 2
Выбор подержанных авто Смотреть все
Статьи / Эксперт выбирает авто
Правильная оппозиция: покупаем Subaru Forester III за 800 тысяч

Знаете, что общего у любителя Субару, вегетарианца и уфолога? Всепоглощающая вера в правильность своего выбора, доходящая иногда до фанатизма. При этом ожидать рациональных доводов в случае веры обычно не приходится. Эта…

235 0 0
Выбор авто / Подержанные авто
Toyota Corolla E120 с пробегом: мотор сказал “прощай”, автомат долго смотрел ему вслед

Поклонников у Тойоты всегда было много, за что спасибо 90-м годам прошлого века, когда ещё не сильно побитые жизнью “праворукие” японские автомобили рекой хлынули в нашу страну. Конечно, современные Тойоты от тех машин…

9448 5 3
Выбор авто / Подержанные авто
Nissan Pathfinder R51 с пробегом: антифриз в масле АКПП и постыдный V6

Pathfinder третьего поколения может нравится по разным причинам. Кому-то по вкусу просторный и надёжный салон в почти что американском стиле, кому-то очень надо, чтобы у машины была рама. А кто-то хочет, чтобы в…

6195 0 0
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Тот самый момент: тест-драйв LADA 4×4 с мотором LADA Priora

Так и хочется воскликнуть: «Ну вот же, АВТОВАЗ, какого чёрта нельзя было сделать этого самим?!» Но мы кричать не будем. Ибо, во-первых, примерно знаем, какого чёрта (около миллиарда разнообразных причин), а во-вторых, не…

170408 9 10
Тест-драйвы / Одиночные
Вдвое дешевле, но вдвое ли хуже? Экспресс-тест Chery Tiggo 8

С Chery Tiggo 8 мы впервые познакомились на пекинском автосалоне в этом году. С тех апрельских пор кое-что изменилось: кроссовер получил официальные цены и поступил в продажу у себя на родине, а мы еще раз наведались в…

50905 36 4
Редкие авто
На трёх русских буквах: тест-драйв трактора СТЗ-1 «Сталинец»

Картер КПП вместо рамы, отсутствие педали газа, керосин вместо бензина и максимальная скорость 7,4 км/ч… Как на такой машине стать стахановцем? Сейчас узнаем.

19573 5 12
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Проекция на лобовое стекло из смартфона: как сделать по уму?

Сегодня любой автовладелец может скачать HUD-приложения для смартфона и сделать проекцию на лобовое стекло в своем автомобиле. Но изображение будет мутным, двоящимся и практически невидимым в солнечный день. Для того,…

78106 5 2
Статьи / Практика
Подогреватель масла и не только: гаджеты советских автолюбителей

Массовость однообразных советских машин, число моделей которых можно было пересчитать по пальцам двух рук, порождала у большинства автолюбителей страстное желание заняться «улучшайзингом» своих автомобилей. А дефицит…

21690 3 0
Статьи / Практика
Пить нельзя ехать: можно ли верить приложениям-алкотестерам?

Лето на пороге… Сакраментальное «займи, но выпей!» звучит в голове даже у некоторых автолюбителей. Как и выпить, и при этом проконтролировать свое состояние, дабы гаишный замер не оставил вас без права управления…

16098 2 0
Военная техника
Статьи / Интересно
А царь-то ненастоящий: как и из чего делают автомобили для кино и парадов

Представьте любой фильм о Великой Отечественной войне, особенно современный. В голове обязательно возникнет образ взрыва и кусков искорёженного металла – иначе сейчас снять не могут. Само собой, взрываются там не…

34145 14 23
Статьи / Военная техника
Тигры, Тайфуны, Катраны и Ураны: новинки и классика российской армейской техники на параде Победы

Парад Победы на 9 мая — это не только важное патриотическое событие, но ещё и редкая возможность увидеть живьём сразу множество новинок автобронетехники Российской армии и Войск национальной гвардии. В этом году…

10301 0 0
Статьи / Военная техника
Секреты первых советских трехосок: мирные и военные судьбы автомобиля ГАЗ-ААА

В довоенный период важнейшей задачей советского автопрома стало освоение серийного выпуска отечественных трехосных грузовиков с двумя задними ведущими мостами, которые тогда относили к разряду автомобилей высокой…

8408 1 0
История автомобилестроения
Статьи / История
Феномен Bose: почему лучшая в мире подвеска до сих пор не стала серийной

Предназначение автомобильной подвески – обеспечивать комфорт и постоянное сцепление с дорогой. Предназначение выдающейся автомобильной подвески – обеспечивать беспрецедентный комфорт, полностью изолируя кузов от того,…

386479 5 192
Статьи / История
Последняя удача АЗЛК: как и зачем создали Москвич-2140 «Люкс»

Об этом автомобиле приходилось слышать пренебрежительные высказывания. Мол, навесили на старый кузов «какой-то нелепый пластик». Подобный подход говорит только о незнании специфики автомобильного производства и его…

259502 19 0
Статьи / История
Автоматический провал: почему сняли с производства «Волгу» с АКП?

Сегодня все знатоки истории советской автомобильной промышленности отлично знают, что первым советским автомобилем с автоматической коробкой передач, выпускавшимся серийно, была «Волга» ГАЗ-21. Пусть тираж вышел…

73738 1 0
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?