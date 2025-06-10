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Audi Q3 третьего поколения: новое официальное фото

10.06.2025 262 0 0

Премиум-бренд Audi продолжает подогревать интерес к паркетнику Q3 новой генерации. Полноценную премьеру проведут уже на следующей неделе.

Первый тизер кроссовера Audi Q3 следующего, третьего по счету поколения распространили в мае. Тогда марка показала фрагмент профиля автомобиля. А на опубликованной сегодня официальной картинке Audi продемонстрировала часть головной оптики. Кроме того, компания объявила дату мировой премьеры: новый Audi Q3 представят вечером 16 июня.

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В новом поколении кроссовер получит двухэтажную светотехнику. Причем дневные ходовые огни сделают «пиксельными». Благодаря шпионским снимкам мы также знаем, что у Audi Q3 будут вертикальные секции задних фонарей. Вдобавок фонари еще, возможно, объединит светящаяся плашка. Как и нынешний паркетник, новый Q3 предложат с двумя типами кузова: покупатели смогут выбрать «традиционный» кроссовер или купеобразную версию Sportback. Внутри появятся более крупные экраны приборки и мультимедиа. Отдельный пассажирский дисплей на передней панели кроссоверу вроде бы не достанется.

Уходящий Audi Q3
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Уходящий Audi Q3
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Уходящий Audi Q3
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Ожидается, что Audi Q3 все так же будет доступен с бензиновыми и дизельными моторами. Ну и разумеется, в гамме останутся гибридные модификации. Все подробности о кроссовере нового поколения узнаем через неделю.

Уходящий Audi Q3 Sportback
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Уходящий Audi Q3 Sportback
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Уходящий Audi Q3 Sportback
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Напомним, предшественник в строю с 2018 года, купеобразную версию «второй» Audi Q3 обрел в 2019-м. Любопытно, что в Европе именно «купе» популярнее. Согласно статистике JATO Dynamics, в январе-апреле текущего года (более свежего отчета с разбивкой по моделям пока нет) было продано 13 895 кроссоверов Audi Q3 Sportback (-16%), тогда как обычный паркетник разошелся тиражом 12 451 экземпляр (-22%).

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