Avito нарастил свою долю в агрегаторе объявлений об автомобилях с пробегом Haraba на 33%

Avito нарастил долю в агрегаторе объявлений об автомобилях с пробегом Haraba с 67% до 100%, следует из данных ЕГРЮЛ.

Изменения в составе учредителей Haraba зарегистрированы 4 июля. Доля ООО «КЕХ еКоммерц» увеличилась через реализацию опционов, полученных в 2022 году.

ООО «Хараба» зарегистрировано в 2019 году в Дагестане. Консолидация 100% Haraba реализована через опционы, действующие с июля 2022 года, когда Avito приобрел 67% агрегатора, рассказали «Интерфаксу» в компании. Сумма сделки не раскрывается, при этом Avito не использовал для ее реализации заемные средства.

Haraba представляет собой агрегатор объявлений автомобилей со всех популярных сайтов для профессиональных участников рынка, автоподборщиков и личного приобретения. В частности, доля объявлений с Avito составляет 51,5%, с Drom – 26,2%, Auto.ru – 19,9%, Юла – 2,4%. Ежемесячно в приложении отображается более 1,3 млн объявлений о продаже.

Сервис Haraba автоматизирует процесс перепродажи автомобиля на всех этапах – в одном окне пользователь ищет, проверяет и оценивает автомобили, ведет учет финансов, хранит автодокументы и многое другое.

В 2023 году выручка ООО «Хараба» составила 433,5 млн рублей, чистая прибыль – 165,8 млн рублей.

Avito работает в сегменте объявлений о продаже автомобилей с 2012 года. В частности, компания развивает проект «Автотека» по проверке истории машин с пробегом по VIN и госномеру (отображает данные о ДТП, залогах, ремонте, структуре пробега и др.)