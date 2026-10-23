Brabus P 900 Rocket Edition: новое издание высокоскоростного пикапа на базе «гелика»

В начале этого десятилетия легендарное тюнинг-ателье Brabus вышло на новый уровень доработки автомобилей Mercedes-Benz и внедорожника G-класса в частности. Появились разработанные собственными силами версии «гелика» на портальных мостах. Для пикапа с двухрядной кабиной мастера Brabus удлинили колёсную базу, чтобы добиться более гармоничных пропорций и достаточно вместительной грузовой площадки. Пикапы на базе G-класса у Brabus бывают четырёх- и шестиколёсные, при этом четырёхколёсные бывают высокие на портальных мостах и низкие дорожные, как представленный на этой неделе новый Brabus P 900 Rocket Edition.

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Первый Brabus P 900 Rocket Edition был представлен в 2022 году, а в 2024 году исходный Mercedes-Benz G-класса пережил рестайлинг, после чего Brabus перезапустил всю линейку сделанных на его базе моделей. Новый Brabus 900 Rocket Edition в пятидверном кузове дебютировал в начале этого года, в сентябре миру был явлен кабриолет Brabus 900 Rocket Edition Cabrio, а теперь можно взглянуть на новый Brabus P 900 Rocket Edition.

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Для изготовления Brabus P 900 Rocket Edition рама исходного Mercedes-AMG G 63 удлинена на 50 см и усилена для сохранения необходимой жёсткости. Габаритная длина пикапа — 5,38 м. Задняя стенка кабины и открывающийся вбок задний борт кузова изготовлены из стали, а пол грузовой площадки отделан тиковым деревом. Боковые панели грузового отсека и компоненты фирменного обвеса Brabus Rocket Edition Widestar Widebody изготовлены из углепластика. В подножки и выхлопные патрубки интегрирована светодиодная подсветка. Довершают облик роскошные 24-дюймовые кованые колёса Brabus Monoblock II EVO Platinum Edition с углепластиковыми аэродинамическими щитками. Подвеска Brabus P 900 Rocket Edition занижена на 45 мм и откалибрована под низкопрофильные шины размерности 295/30 ZR 24 на передней оси и 355/25 ZR 24 на задней.

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Интерьер полностью перешит чёрной перфорированной кожей и замшей. В декоре широко используются лакированный карбон и вставки красного цвета из анодированного алюминия. Задние двери получили новые петли, чтобы их можно было открывать на угол 90 градусов для удобства посадки/высадки. Для пассажиров заднего дивана предусмотрены дублирующие приборы. В комплект поставки каждого Brabus P 900 Rocket Edition входит фирменная дорожная сумка Brabus Weekender, изготовленная из той же кожи, что и обивка сидений.

Под капотом Brabus P 900 Rocket Edition находится доработанный бензиновый V8 с заводским индексом M177, который на исходном Mercedes-AMG G 63 выдаёт 585 л.с. и 850 Нм. Специалисты Brabus увеличили рабочий объём с 3982 до 4407 см³, установили более производительные турбокомпрессоры с избыточным давлением 1,4 бар, новые кованые шатуны и поршни, новый коленвал, новую систему питания и новую выхлопную систему из нержавеющей стали. В результате отдача выросла до 900 л.с. и 1250 Нм, но максимальный крутящий момент ограничен на отметке 1050 Нм для сохранения ресурса 9-ступенчатой автоматической коробки передач. Блокировки дифференциалов и все прочие стандартные внедорожные функции сохранены, но, напомним, что модели из линейки Rocket позиционируются как дорожные — с асфальта на них лучше не съезжать. До 100 км/ч Brabus P 900 Rocket Edition разгоняется за 3,7 с, максимальная скорость ограничена на отметке 240 км/ч, хотя спидометр размечен до 300 км/ч.

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Показанный на фотографиях экземпляр Brabus P 900 Rocket Edition стоит 846 944 евро. Цена других девяти экземпляров будет зависеть от выбранных заказчиком опций и особых пожеланий.