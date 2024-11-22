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Бренд Teboil представил собственную линейку суперкаров

22.11.2024 90 0 0

Согласно последним исследованиям, коллекционированием увлекаются почти 48% россиян. Столь высокий уровень интереса к коллекционированию вдохновил Teboil создать уникальную коллекцию суперкаров, которая превратит обычные визиты на АЗС в настоящее событие для коллекционеров и семей с детьми. 

Коллекционирование уже давно стало неотъемлемой частью жизни многих россиян. При анализе предпочтений населения выяснилось, что около 48% россиян имеют то или иное хобби, связанное с коллекционированием. Интересно, что наибольшую активность проявляют люди молодого возраста: 58% респондентов от 18 до 24 лет и 51% от 25 до 34 лет активно занимаются пополнением своих коллекций. 

Понимая растущую популярность коллекционирования среди россиян, Teboil запустил специальную акцию под названием «Суперкары на Teboil», предоставляя своим клиентам уникальную возможность пополнить коллекции редкими моделями суперкаров. Поэтому до 12 января 2025 года каждый визит на АЗС превратится в настоящее событие для «больших» и «маленьких» коллекционеров. В рамках акции Teboil предлагает лимитированную серию коллекционных автомобилей таких легендарных брендов, как Lamborghini, Jaguar, Bugatti и Porsche. 

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Для получения одной из моделей достаточно собрать три стикера, которые выдаются за покупки в Teboil Café и в магазине на АЗС Teboil. А для участников программы лояльности условия ещё более привлекательны – им потребуется всего два стикера. 

Сразу после старта акции клиенты начали делиться в социальных сетях результатами своей творческой кастомизации. Например, петербуржец Кирилл, используя навыки каллиграфии, создал уникальный дизайн на одном из суперкаров, а семья Евгения построила целую миниатюрную улицу с АЗС для своих коллекционных моделей.

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Вдохновлённый таким откликом, Teboil создал специальный сайт, где можно найти примеры яркой кастомизации, полезные советы и обучающие материалы.

Реклама ООО «Тебойл Рус», https://azs.teboil.ru/, erid: 2VtzqvJx1E7

акции авто и общество суперкары
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