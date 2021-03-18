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  • Corona не жмёт, а газа не будет: «Даймлер Камаз Рус» рассказал о планах на 2021 год

Corona не жмёт, а газа не будет: «Даймлер Камаз Рус» рассказал о планах на 2021 год

18.03.2021 258 0 0

На этой неделе ООО «Даймлер Камаз Рус» провёл традиционную ежегодную конференцию, посвященную итогам прошедшего года. Заодно рассказал о планах на будущее. Несмотря на то, что год был сложным, в будущее компания смотрит с оптимизмом. Правда, в этом будущем нет места для Unimog и газомоторной техники.

 

Конференция прошла в онлайн формате, но на состав участников это никак не повлияло. Об итогах года рассказали генеральный директор ООО «ДК РУС» Андреас Дойшле, финансовый директор и руководитель бизнес-подразделения FUSO Оксана Карахова, заместитель генерального директора Ульф Резе, директор по продажам грузовых автомобилей Mercedes-Benz Герман Гильфанов, директор по развитию дилерской сети и послепродажному обслуживанию грузовых автомобилей Mercedes-Benz Аксель Хоферихтер. Затем они ответили на вопросы журналистов, принимавших участие в конференции. Итак, что интересного рассказал топ-менеджмент компании?

Прошедший год для «Даймлер Камаз Рус» оказался успешным. Несмотря на то, что бизнес во всём мире переживал не лучшие времена, и продажи, и производство показали достойные результаты. Цифрами утомлять не будем, но некоторые факты озвучить стоит.

Начнём с хороших новостей: теперь в Набережных Челнах выпускают грузовики экологического класса Евро 6. Первым грузовиком, собранным в Татарстане, стал Actros 1845 LS. Наибольший интерес такие машины вызывают у тех, кто занят международным грузоперевозками: чем выше экологический класс грузовика, тем ниже суммы дорожных сборов.

Радует и завод каркасов кабин, запущенный в 2019-м году. В прошлом году он уже выпустил свою тысячную кабину, и сейчас он обеспечивает своей продукцией всех клиентов. Напомню, что каркасы кабин с этого предприятия используют не только для строительства Мерседесов и Камазов в Набережных Челнах, но и на сборочных предприятиях Daimler в других странах.

Также в прошлом году удалось наладить выпуск тягачей с колёсной формулой 4х2, самосвалов и лесовозов на шасси нового Arocs.

А теперь — к анонсам. Тут интересного чуть больше.

В 2021 году планируется приступить в Татарстане в выпуску кабин с системой камер внешнего обзора Mirror Cam (эта система камер заменяет привычные зеркала заднего вида и увеличивает площадь обзора). Кроме того, в Россию вернётся Mercedes-Benz Zetros. Причём вернётся он значительно обновлённым, что неудивительно: Zetros уходил как раз из-за отсутствия дизеля экологического класса Евро 5. Теперь такой нашёлся, и мм стал двигатель ОМ460 (12,8 л, 449/510 л.с.). Zetros будет не только в виде самосвала, но и в виде шасси и даже седельного тягача.

Планируются, что в текущем году будут пересмотрены межсервисные интервалы тягачей Daimler. Теперь они увеличатся на 30 тысяч километров и составят 150 тыс. км.

Директор по развитию дилерской сети и послепродажному обслуживанию грузовых автомобилей Mercedes-Benz Аксель Хоферихтер на конференции объявил о создании нового бренда RoadStar. Теперь именно под этим именем будут выпускаться моторные и трансмиссионные масла для автомобилей Daimler.

А теперь о грустном. Вряд ли в России скоро можно будет купить новый Unimog. В прошлом году продали всего пару десятков этих специфичных машин, так что никакой речи о локализации сборки речи идти не может. А возможно, их вообще ввозить в Россию не будут: не тот спрос.

Не будет у Daimler и газомоторной техники. Генеральный директор ООО «ДК РУС» Андреас Дойшле вопросу о газе порадовался: ни одна конференция без него обойтись не может, но ответ всё тот же: нет, нет и нет. По убеждениям руководства Daimler, газ — это всего лишь ступень между дизелем и электричеством или водородом, и вкладывать в него сейчас много средств для разработки и постройки новых моторов смысла не видят. При этом господин Дойшле подчеркнул, что в России газомоторное направление развивается быстро и эффективно, но места Даймлеру в нём нет. Больший оптимизм у него вызывает электричество и водород, но срок появления в нашей стране электрического Даймлера он назвать не смог. Так что ждём.

Виртуальную встречу Андреас Дойшле закончил на оптимистичной ноте: «В нашей компании разработан амбициозный план, который подразумевает развитие «ДК РУС» в России… [...] У меня нет никаких сомнений в том, что мы достигнем поставленных целей. Компания «ДК РУС» никогда еще не была в лучшей форме». 

Судя по тому, что ни Mercedes-Benz, ни примкнувший к нему FUSO во время пандемии не потеряли свою долю рынка, повод для такого оптимизма действительно есть.

грузовик Россия авторынок бизнес Mercedes-Benz КАМАЗ

 

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