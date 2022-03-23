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  • Дорога к черноморскому побережью: продолжаются работы на новом участке платной трассы М-4 «Дон»

Дорога к черноморскому побережью: продолжаются работы на новом участке платной трассы М-4 «Дон»

23.03.2022 157 0 0

Сейчас идёт строительство моста в Ростовской области: напомним, он станет частью нового отрезка автодороги, его строительный адрес – «Обход Аксая».

 

Многим жителям РФ знакома автодорога М-4 «Дон»: вместе с другими платными трассами, она находится в доверительном управлении госкомпании «Автодор». Маршрут М-4 следует к местам отдыха, расположенным на побережье Чёрного моря, за проезд по участкам этой автодороги водителям приходится платить. Несмотря на нынешний кризис в экономике РФ, реконструкция на трассе «Дон» продолжается (учитывая текущую геополитическую обстановку, местные курорты могут остаться чуть ли не единственными доступными для россиян – по крайней мере, в ближайшем будущем).
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На участках трассы «Дон» нередко фиксируются заторы: чтобы избавиться от узких и проблемных мест на М-4 продолжаются реконструкции, одна из них идёт в Ростовской области. Здесь строится новый участок платной автодороги – это обход Ростова-на-Дону (его строительный адрес – «Обход Аксая»). Как рассказали в Автодоре, сейчас в русле реки Дон продолжается возведение двух опор моста, который станет частью нового отрезка трассы М-4.

На сегодняшний день уже смонтированы пролётные строения пойменной части правого берега. Сейчас продолжается устройство монолитной железобетонной плиты будущей проезжей части моста, а также идут работы по укрупнению и надвижке руслового пролётного строения. Кроме того, на левом берегу реки идёт сооружение опор моста: уже окончены работы по погружению свай, завершается строительство опор. Ещё мостовики производят монтаж балок пролётных строений.

Соединение левой и правой частей объекта намечено на начало 2023 года. В общей сложности мостовой переход через Дон будет состоять из 23 пролетов, а в его основу лягут 24 опоры. В госкомпании отметили, что общая длина составит почти два километра. Новый объект окажется расположен в девяти километрах вверх по течению от нынешнего Аксайского моста, который входит в состав нынешнего направления автодороги М-4.

Протяжённость нового участка платной трассы составит 35,5 км, ей присвоят первую техническую категорию. Здесь будет четыре полосы движения, а помимо моста через Дон планируется строительство ещё четырёх мостов и трёх транспортных развязок, восьми путепроводов.

Предполагается, что после запуска движения по новому обходу Ростова-на-Дону большая часть транзитного трафика будет перенаправлена с нынешнего участка трассы М-4, который проходит через Аксай. Ожидается, что новый отрезок пути разгрузит дорожную сеть в регионе, а время в пути к Черноморскому побережью будет сокращено почти на два часа.

В прошлом месяце стало известно о том, что ﻿на платной трассе М-4 «Дон»﻿ к лету откроют новую развязку: она появится на 1504 километре автодороги, недалеко от Геленджика. Протяжённость транспортного узла составит 3,5 км.

Россия авто и общество дороги

 

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