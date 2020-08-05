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  • Эксперты Авито Авто выяснили, какие опции автомобиля наиболее популярны у россиян

Эксперты Авито Авто выяснили, какие опции автомобиля наиболее популярны у россиян

05.08.2020 355 0 1

Современные автомобили оснащены огромным количеством опций, среди которых приходится выбирать автолюбителям. Чем сильнее развивается автомобилестроение, тем больше вариантов оснащения автомобиля появляется на рынке. Эксперты Авито Авто провели опрос и выяснили, что самой популярной опцией безопасности у большинства россиян стала сигнализация, ей отдали предпочтение 64% опрошенных. Среди опций комфорта 72% респондентов выбрали кондиционер и 50% ― подогрев сидений. Также россияне не могут представить свой автомобиль без USB-разъема для подключения медиа устройств, за него отдали свой голос 63% респондентов. А престижность бренда оказалось важна лишь 10%. В опросе приняли участие 10 000 респондентов.

 

Базовые критерии выбора

Востребованность современных опций и дополнительного оборудования плотно взаимосвязана со стоимостью дооснащения. Поэтому по результатам опроса 70% россиян выбирают автомобиль за надежность и 64% за доступную цену. При выборе автомобиля типом двигателя и показателями мощности руководствуются 44% участников опроса, тип кузова важен для 33% респондентов, дизайн и цвет для 29% и 24% соответственно. Кроме того, для 36% участников опроса важен вместительный салон, а для 24% ― объем багажного отделения. Об экологичности автомобиля задумываются только 13% принявших участие в опросе. 

На топливную экономичность обращают внимание 52% автолюбителей, а невысокий транспортный налог важен для 28% респондентов. Для 39% опрошенных одним из основных параметров при выборе автомобиля оказалась низкая цена на запчасти и еще для 17% респондентов важна возможность самостоятельного ремонта транспортного средства. 14% при выборе автомобиля задумываются о востребованности модели на вторичном рынке. Престижность бренда оказалось важна лишь для 10% опрошенных. 

Комфорт в первую очередь

Сохраняя первенство во всех городах России, кондиционер, как необходимая опция, был выбран 72% респондентов. В то время как 35% опрошенных уже задумываются о двухзонном климат-контроле. Близко к популярности кондиционера подбирается только желание 50% россиян иметь подогрев передних сидений. Третий ряд сидений важен только 5% опрошенных, а о массаже сидений мечтают 4% автовладельцев.

Перевозить негабаритный багаж позволит складываемая спинка заднего сидения, такую опцию выбрали 38% опрошенных. В Самаре, Омске и Перми данная опция популярнее всего среди всех городов России, участвующих в опросе.
Среди мультимедиа опций USB-разъем для подключения медиа устройств оказался самым популярным, его отметили 63% участников опроса. Вероятно, в силу набирающего популярность автомобильного туризма 53% респондентов хотели бы иметь штатную навигационную систему. Однако в Нижнем Новгороде, Челябинске и Красноярске популярнее оказалось наличие радио. 

Безопасность превыше всего

Результаты опроса, проведенного Авито Авто, свидетельствуют, что на первое место необходимых опций безопасности 66% опрошенных поставили сигнализацию, при том, что сигнализацию с автозапуском хотели бы иметь 44% автовладельцев. Это может быть связано с тем, что популярно мнение о простоте угона автомобилей, оборудованных системой дистанционного автозапуска. Помимо зеркал заднего вида 49% респондентов хотели бы иметь камеру заднего вида. Порядка 48% участников опроса отмечали, что для них важно наличие полноразмерного запасного колеса и почти 42% россиян хотели бы иметь систему контроля слепых зон. И только 20% опрошенных готовы довериться системе автоматической парковки.

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