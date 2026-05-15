15.05.2026
Ferrari HC25: очень интересный вариант дизайна для ушедшего Ferrari F8 Spider

Ferrari F8 Spider был снят с производства ещё в 2023 году, но один из экземпляров был взят за основу очередного проекта заводской эксклюзивной программы One-Off. Дизайн экстерьера у Ferrari HC25 полностью уникальный.

Ferrari F8 Spider уже был основой для одной из машин программы One-Off, а именно Ferrari SP-8, а сегодня представлен ещё один штучный суперкар с совсем другим видением дизайна. Ferrari HC25 сделан с оглядкой на современные гибридные суперкары Скудерии, Ferrari F80 и Ferrari 849 Testarossa — таким образом проложен своеобразный мостик между ними и семейством F8, не имевшим гибридной надстройки.

Вместе с тем на проекте HC25 отдел дизайна Ferrari во главе Флавио Манцони обкатал несколько новых идей, главная их который — кузов, визуально разделённый на две части, переднюю и заднюю. Эти половинки окрашены в серый матовый цвет Moonlight Grey, а разделяет их чёрная глянцевая секция, в которую вписаны воздухозаборники и стекло моторного отсека. Изготовленные на заказ длинные серебристые дверные ручки выступают в роли своеобразных скреп, стягивающих переднюю и заднюю половинки.

Все наружные панели кузова у Ferrari HC25 новые, светотехника изготовлена специально для этой модели. Узкие основные фары дополнены вертикальными бумерангами дневных ходовых огней. Тема бумеранга поддержана формой разделяющей кузов на половинки чёрной секции. Двухцветные пятиспицевые колёса с двойным ободом — ещё один эксклюзивный элемент дизайна Ferrari HC25.

Салон у Ferrari HC25 — такой же, как у исходного Ferrari F8 Spider, но с уникальной обивкой кресел, выполненной в той же цветовой гамме, что и экстерьер, а для контраста добавлены жёлтые полосы и жёлтая прострочка.

Техническая начинка стандартная: 3,9-литровый битурбомотор V8 выдаёт 720 л.с. и 770 Нм, вся мощность передаётся на задние колёса через 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями и самоблокирующийся дифференциал с электронным управлением. Разгон до 100 км/ч занимает 2,9 с, максимальная скорость — 340 км/ч.

Стоимость машин из программы One-Off пресс-служба Ferrari никогда не раскрывает, как и имена заказчиков. Всего в рамках этой программы уже изготовлены десятки уникальных машин, и не все из них были доступны для публичного показа. Конкретно Ferrari HC25 участвует в проходящем с 15 по 17 мая на автодроме Circuit of the Americas в Остине (США, штат Техас) фестивале Ferrari Racing Days, после чего отправится в гараж к своему очень состоятельному владельцу.

