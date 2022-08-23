Бренд высокотехнологичных моторных масел G-Energy от компании «Газпромнефть-СМ» стал техническим партнёром Чемпионата России по кольцевым гонкам. На четвертом этапе серии, прошедшем 20 и 21 августа на подмосковном автодроме Moscow Raceway, для всех участников соревнований была доступна мобильная лаборатория G-Energy и уникальный сервис по предиктивной диагностике техники.

Партнерский материал

В этом году гонки проводятся сразу в 8 классах – впервые на старт вышли шорткаты на кубок G-Drive, организованы отдельные соревнования для ретроавтомобилей SMP Historic Cup, а молодёжный зачёт получил статус Первенства России. Для технической поддержки экипажей на подмосковном треке работала мобильная лаборатория G-Energy, оснащённая высокочувствительными приборами. Всего по одной капле масла оборудование определяет десятки параметров, характеризующих степень изнашивания механизмов. А уникальный сервис на основе искусственного интеллекта сравнивает результаты проб с базой накопленного опыта многолетних исследований и даёт точный прогноз по работе техники. Всего за 10 минут эксперты мобильной лаборатории G-Energy проводят безразборную диагностику автомобилей и помогают найти неполадки на ранней стадии еще до того, как они дадут о себе знать и отразятся на работе двигателя и других узлов.



Эксперты G-Energy работают на сложнейших гонках планеты, обеспечивая техническое сопровождение команд и составляя рекомендации для механиков. Данные, полученные в экстремальных условиях автосоревнований, позволяют совершенствовать масла и ложатся в основу новых рецептур смазочных материалов G-Energy. На четвертом этапе Чемпионата России по кольцевым гонкам специалистами мобильной лаборатории было проведено более 30 исследований. Их результаты помогли диагностировать повышенное содержание железа, снижение вязкости масла, которые при дальнейшей работе повлекли бы серьезные неисправности в моторе и главных узлах автомобиля. Мобильная лаборатория и эксперты G-Energy обеспечат технической поддержкой и участников следующего этапа гонки, который состоится с 9 по 11 сентября на автодроме «Игора Драйв» в Ленинградской области.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть-СМ»

«Российская серия кольцевых гонок – одно из самых сложных и престижных автосоревнований России, на старт серии выходят лучшие пилоты и экипажи страны. Техническая поддержка и уникальный опыт работы наших специалистов на гонках такого высокого уровня позволяют не только улучшать и совершенствовать рецептуры масел, но и создавать принципиально новые продукты, такие как единственный в России сервис по предиктивной диагностике. Теперь эта технология, пришедшая из автоспорта, будет успешно работать за пределами треков и помогать промышленным, сельскохозяйственным, горнодобывающим и энергетическим предприятиям».