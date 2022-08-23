Авто и технологии ×
  • G-Energy обеспечивает участников Чемпионата России по кольцевым гонкам профессиональной технической экспертизой

G-Energy обеспечивает участников Чемпионата России по кольцевым гонкам профессиональной технической экспертизой

23.08.2022 86 0 1

Бренд высокотехнологичных моторных масел G-Energy от компании «Газпромнефть-СМ» стал техническим партнёром Чемпионата России по кольцевым гонкам. На четвертом этапе серии, прошедшем 20 и 21 августа на подмосковном автодроме Moscow Raceway, для всех участников соревнований была доступна мобильная лаборатория G-Energy и уникальный сервис по предиктивной диагностике техники.

 

Партнерский материал

В этом году гонки проводятся сразу в 8 классах – впервые на старт вышли шорткаты на кубок G-Drive, организованы отдельные соревнования для ретроавтомобилей SMP Historic Cup, а молодёжный зачёт получил статус Первенства России. Для технической поддержки экипажей на подмосковном треке работала мобильная лаборатория G-Energy, оснащённая высокочувствительными приборами. Всего по одной капле масла оборудование определяет десятки параметров, характеризующих степень изнашивания механизмов. А уникальный сервис на основе искусственного интеллекта сравнивает результаты проб с базой накопленного опыта многолетних исследований и даёт точный прогноз по работе техники. Всего за 10 минут эксперты мобильной лаборатории G-Energy проводят безразборную диагностику автомобилей и помогают найти неполадки на ранней стадии еще до того, как они дадут о себе знать и отразятся на работе двигателя и других узлов.

Эксперты G-Energy работают на сложнейших гонках планеты, обеспечивая техническое сопровождение команд и составляя рекомендации для механиков. Данные, полученные в экстремальных условиях автосоревнований, позволяют совершенствовать масла и ложатся в основу новых рецептур смазочных материалов G-Energy. На четвертом этапе Чемпионата России по кольцевым гонкам специалистами мобильной лаборатории было проведено более 30 исследований. Их результаты помогли диагностировать повышенное содержание железа, снижение вязкости масла, которые при дальнейшей работе повлекли бы серьезные неисправности в моторе и главных узлах автомобиля. Мобильная лаборатория и эксперты G-Energy обеспечат технической поддержкой и участников следующего этапа гонки, который состоится с 9 по 11 сентября на автодроме «Игора Драйв» в Ленинградской области.  

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть-СМ»

«Российская серия кольцевых гонок – одно из самых сложных и престижных автосоревнований России, на старт серии выходят лучшие пилоты и экипажи страны. Техническая поддержка и уникальный опыт работы наших специалистов на  гонках такого высокого уровня позволяют не только улучшать и совершенствовать рецептуры масел, но и создавать принципиально новые продукты, такие как единственный в России сервис по предиктивной диагностике. Теперь эта технология, пришедшая из автоспорта, будет успешно работать за пределами треков и помогать промышленным, сельскохозяйственным, горнодобывающим и энергетическим предприятиям».  

автоспорт авто и технологии

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Что делать, если виновник скрылся с места ДТП, и можно ли получить страховые выплаты Недавно мы разбирались в том, что грозит за оставление места ДТП и в каких случаях можно уехать с места ДТП законно и безнаказанно. Но что делать, если вы оказались в обратной ситуации: ва... 475 0 4 22.08.2022
Статьи / Авто с пробегом 5 причин покупать и не покупать Hyundai i40 Если вы ищете крупный седан для себя и семьи, но цены на новые автомобили сегмента D кажутся вам совершенно неподъемными, то можно обратиться к свежим вариантам на вторичном рынке. И если за... 2444 11 1 21.08.2022
Статьи / Интересно Модники: лучшие автомобили от известных модельеров История мирового автопрома знает немало удивительных примеров сотрудничества автомобильных производителей и представителей фэшн-индустрии. В так называемых коллаборациях появились десятки ав... 1052 1 37 20.08.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 16426 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Компактный, доналоговый, с V8 и 16 лет без ремонтов: опыт владения Ford Explorer III Принято считать, что «ездить долго и счастливо» – это не про 15-летние машины. Тем не менее чудеса случаются, и иногда безупречный по техническому состоянию классический рамный внедорожник м... 11822 5 20 14.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Несущий кузов, 8,5 с до сотни и 28 л на 100 км: опыт владения Dodge Coronet Super Bee 1969 Американские масл-кары в нашей стране знают в основном по паре-тройке массовых, раскрученных в кино моделей. Однако это лишь небольшая часть огромного сегмента машин 60-70-х, большинство из... 8762 2 23 24.03.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings