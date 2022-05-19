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  • «Газпромнефть – смазочные материалы» подтвердила проектное качество продукции будущего комплекса по производству высокотехнологичных масел

«Газпромнефть – смазочные материалы» подтвердила проектное качество продукции будущего комплекса по производству высокотехнологичных масел

19.05.2022 100 0 0

«Газпромнефть – смазочные материалы» провела пилотные испытания технологии производства основы для масел строящегося комплекса гидроизодепарафинизации (ГИДП) на Омском заводе смазочных материалов. Проектная мощность ГИДП, который повысит независимость российских производителей от импорта, составит 220 тыс. тонн в год. 

 

В рамках экспериментального проекта были смоделированы ключевые технологические процессы будущего комплекса ГИДП. Испытания производства реализованы совместно с «Газпромнефть – промышленные инновации» на площадке томского Инжинирингового химико-технологического центра (ИХТЦ). Для пилотных тестов была создана опытно-промышленная установка и смонтирована ректификационная колонна, в которой происходит разделение нефтяного сырья на фракции. В результате проведённых испытаний получена высокоиндексная основа для производства синтетических масел, соответствующая всем заявленным эксплуатационным требованиям.

Будущий комплекс гидроизодепарафинизации в Омске позволит увеличить долю «Газпромнефть – смазочных материалов» в производстве продуктов премиального сегмента. Сейчас стратегической задачей в рамках проекта является отработка технологических процессов ГИДП ещё до запуска комплекса в эксплуатацию. Сотрудничество с Инжиниринговым химико-технологическим центром – ценный опыт для нас в части реализации производственных задач, а также научной подготовки специалистов будущего комплекса
Анатолий Скоромец
генеральный директор «Газпромнефть-смазочные материалы»
За 3 года сотрудничества с компанией «Газпромнефть – смазочные материалы» мы реализовали несколько важных отраслевых проектов в области нефтепереработки. Испытания технологий будущего комплекса ГИДП в Омске – масштабная задача, и мы проводим работу сразу по нескольким направлениям. Наши ученые в Томском государственном университете занимаются тестированием рецептур масел и вспомогательных материалов, а коллеги из Инжинирингового центра – испытаниями катализаторов. Далее на нашей производственной площадке мы продолжим совместное тестирование процессов гидроочистки, гидроизодепарафинизации и гидрофинишинга»
Алексей Князев
директор Инжинирингового химико-технологического центра при ТомГУ
Россия

 

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