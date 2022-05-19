«Газпромнефть – смазочные материалы» подтвердила проектное качество продукции будущего комплекса по производству высокотехнологичных масел

В рамках экспериментального проекта были смоделированы ключевые технологические процессы будущего комплекса ГИДП. Испытания производства реализованы совместно с «Газпромнефть – промышленные инновации» на площадке томского Инжинирингового химико-технологического центра (ИХТЦ). Для пилотных тестов была создана опытно-промышленная установка и смонтирована ректификационная колонна, в которой происходит разделение нефтяного сырья на фракции. В результате проведённых испытаний получена высокоиндексная основа для производства синтетических масел, соответствующая всем заявленным эксплуатационным требованиям.
Будущий комплекс гидроизодепарафинизации в Омске позволит увеличить долю «Газпромнефть – смазочных материалов» в производстве продуктов премиального сегмента. Сейчас стратегической задачей в рамках проекта является отработка технологических процессов ГИДП ещё до запуска комплекса в эксплуатацию. Сотрудничество с Инжиниринговым химико-технологическим центром – ценный опыт для нас в части реализации производственных задач, а также научной подготовки специалистов будущего комплекса
За 3 года сотрудничества с компанией «Газпромнефть – смазочные материалы» мы реализовали несколько важных отраслевых проектов в области нефтепереработки. Испытания технологий будущего комплекса ГИДП в Омске – масштабная задача, и мы проводим работу сразу по нескольким направлениям. Наши ученые в Томском государственном университете занимаются тестированием рецептур масел и вспомогательных материалов, а коллеги из Инжинирингового центра – испытаниями катализаторов. Далее на нашей производственной площадке мы продолжим совместное тестирование процессов гидроочистки, гидроизодепарафинизации и гидрофинишинга»
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