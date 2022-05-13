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III Международный транспортный фестиваль «SPbTransportFest» в Петербурге!

13.05.2022 53 0 0

С 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге пройдет III Международный транспортный фестиваль «SPbTransportFest». Фестиваль вошел в «ТОП-20» Единого календаря событий Санкт-Петербурга и объединяет самые яркие мероприятия транспортной отрасли. Вас ждут незабываемые эмоции, интересные дискуссии, премьеры и щемящая ностальгия. Мероприятие будет интересно, как специалистам, так и любителям транспортной отрасли.

 

Партнерский материал

Первыми участниками фестиваля станут водители автобусов, которые 19 мая выйдут на трассу конкурса профмастерства.

20 мая на Кленовой улице откроется выставка инновационного транспорта, где ведущие производители представят свои новинки. Электробусы, троллейбусы, трамваи и спецтехника на альтернативном топливе – тренд на экологичность вновь будет продемонстрирован во всем «транспортном» разнообразии.

В этот же день в рамках деловой программы эксперты обсудят актуальные вопросы развития отрасли. Основными темами обсуждения круглых столов станут: комфорт, надежность и безопасность транспорта; расширение использования альтернативных источников энергии в городском пассажирском транспорте; развитие региональных автопромышленных комплексов; роль документов транспортного планирования в стратегическом развитии российских городов; подготовка кадров для транспортной отрасли; поиск и воссоздание ретро-техники. Также 20 мая пройдет пленарное заседание, посвященное возможностям финансирования инвестиционных проектов в сфере общественного транспорта в условиях внешнего санкционного давления.

Участие в деловой программе по предварительной регистрации на сайте мероприятия.

21 мая по Невскому проспекту пройдет самый масштабный в России парад раритетов. Десятки раритетных автобусов, троллейбусов, грузовых и легковых автомобилей традиционно проследуют по Невскому проспекту, а затем распахнут свои двери для всех желающих на Инженерной улице. Завершит программу праздничный концерт на Манежной площади.

Приглашаем Вас принять участие в данных мероприятиях!

Подробная информация на сайте Фестиваля  

Россия авто и общество

 

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