Jetour Motor: курс на покорение российского рынка

Производитель автомобилей Jetour делится успехами за первые полгода присутствия на российском рынке. К октябрю общий объем продаж достиг 8400 автомобилей, 60% из которых пришлось на модель Jetour Dashing. Компания вошла в десятку лидеров по продажам легковых автомобилей в России за сентябрь и октябрь и не планирует останавливаться на достигнутом.

Jetour адаптировал представленные на российском рынке модели, чтобы соответствовать погодным и дорожным условиям. Ответственный подход к делу помог компании покорить рынок – за полгода продажи Jetour в стране превысили 8000 единиц. Кроме того, на ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России» модель Jetour Dashing заняла третье место в категории K2 (Легкие внедорожники), а также одержала победу номинации «Новинка года в массовом сегменте».

Компания намерена и дальше совершенствовать модельный ряд автомобилей, прислушиваясь к потребностям российских водителей. Внедорожник Jetour T2 выйдет на российский рынок в начале 2024 года, демонстрируя новую технологию полного привода для комфортного и безопасного вождения в любых дорожных условиях.

К концу 2023 года Jetour Motor Rus планирует продать на российском рынке 15 000 автомобилей. В 2027 году на международном уровне будут запущены 8 заводов, ориентированных на 60 мировых рынков. Сеть дистрибьюторов будет насчитывать более 1200 точек, а объем продаж превысит 600 000 автомобилей.

Компания Jetour всегда рассматривала Россию как важную часть своего глобального плана в рамках концепции Travel+ и считает российский рынок ключевым стратегическим звеном. Так, Jetour продолжает сотрудничать с российскими дилерами – сегодня компания насчитывает более 140 дилерских центров в крупнейших городах России и продолжает обучать дилеров в сфере клиентского сервиса и послепродажной поддержки.

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