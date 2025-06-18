КАМАЗ официально одобрил моторные масла Rolf

Моторные масла Rolf Krafton S7 M 10W-40 получили официальные одобрения КАМАЗа по итогам масштабных полевых испытаний. Состав и свойства масел тщательно анализировались в течение шести месяцев на базе одного из потребителей техники в несколько этапов: непосредственно перед заливкой в двигатель, в ходе эксплуатационных испытаний и по итогам достижения пробега в 40 000 км.

Официальное одобрение ведущего отечественного производителя грузовиков позволяет использовать масла Rolf Krafton для сервисного обслуживания грузового и пассажирского транспорта, а также спецтехники КАМАЗ. Смазочные материалы линейки Krafton имеют действующие официальные одобрения ведущих зарубежных автопроизводителей, в числе которых MAN, Volvo, Renault, Mack, Mercedes-Benz и другие автогиганты. По итогам успешных испытаний на базе независимого потребителя техники, КАМАЗ пополнил список.

В основе Rolf Krafton S7 M 10W-40 базовое масло высокой очистки и многофункциональный пакет присадок. Продолжительные лабораторные и полевые испытания показали, что масла Rolf Krafton гарантируют оптимальное смазывание деталей даже при экстремальных нагрузках на протяжении увеличенного межсервисного интервала.

Одновременно с моторными маслами полевые испытания на технике КАМАЗ прошел антифриз Rolf Antifreeze HDX. После 40 тысяч километров пробега все его показатели соответствовали нормативам, а в системе охлаждения не было обнаружено следов коррозии, каких-либо отложений или следов кавитации.

Моторные масла и охлаждающие жидкости Rolf для российского рынка локализованы на мощностях технопарка «Юнайтед Петрокемикалс» (UPEC) в Калужской области. Блендинговая компания UPEC способна производить до 1 млрд литров масел и технических жидкостей ежегодно.

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