Караул, грабят! «Avito Авто» обвинил «Авто.ру» в копировании объявлений

Популярный интернет-сервис «Avito Авто» пожаловался в Федеральную антимонопольную службу на конкурента – сервис «Авто.ру», принадлежащий компании Яндекс. Заявитель утверждает, что «Авто.ру» уже несколько лет крадёт у него объявления пользователей.

Сегодня российские информагентства и деловая пресса сообщили о начавшейся войне классифайдов: сервис Avito пожаловался в ФАС на ООО «Яндекс.Вертикали», на попечении которого находится сервис «Авто.ру», купленный в 2014 году у Михаила Рогальского за 175 млн долларов. Яндекс, очевидно, планировал превратить «Авто.ру» в крупнейшую в России площадку по размещению интернет-объявлений о продаже машин, но конкуренты оказались проворнее.

По данным исследования Aquarelle Research и Avito, которые приводит газета «Коммерсантъ», доля Avito на рынке продаж автомобилей в ноябре составляла 44%, «Авто.ру» – всего 15%. При этом, как утверждает Avito, ещё с середины 2017 года «Авто.ру» начал подворовывать у него объявления, а с июня 2018-го объём незаконного копирования объявлений конкурентом вырос в три раза. В ноябре, по данным Avito, сервис Яндекса похитил у него сразу 70 тысяч объявлений, что составляет примерно 20% базы «Авто.ру», сформированной за этот месяц частными продавцами. При этом многие продавцы не знали, что их объявления были размещены на «Авто.ру» и рассказывали службе поддержки Avito, что им звонили представители стороннего сервиса с предложением рекламных услуг, то есть помощи при продаже автомобиля. Скопированные без ведома пользователей объявления обрабатывались на компьютере: «водяные знаки» Avito на фотографиях отрезались или закрывались, но в ряде случаев на «Авто.ру» публиковались и необработанные снимки, то есть со штампами Avito. Любопытно, что чаще всего «Авто.ру» забирал себе объявления о продажах машин в Дагестане и Чечне.

Avito утверждает, что пытался полюбовно решить с Яндексом проблему копирования объявлений, но не встретил должного понимания, а потому обратился в ФАС. В ведомстве в свою очередь сообщили, что получили соответствующее заявление и будут рассматривать его в установленном порядке.

В «Авто.ру» все претензии со стороны конкурента отрицают, пресс-служба сервиса заявила буквально следующее: «Мы не занимаемся перепечаткой объявлений и не нарушаем прав пользователей – все объявления на «Авто.ру» размещены владельцами либо с их активного согласия».

Год назад Avito успешно решил с помощью ФАС аналогичную проблему в разделе «Недвижимость»: сервис ЦИАН копировал размещённые на Avito объявления, но после жалобы в ФАС вынужден был прекратить эту практику и удалить незаконно заимствованный контент.

Если позиция Avito будет поддержана властями, то действия «Авто.ру» могут попасть под часть 1 статьи 14.33 КоАП РФ «Недобросовестная конкуренция», она предусматривает наказание в виде административного штрафа на должностных лиц в размере от 12 тысяч до 20 тысяч рублей; на юридических лиц – от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Понятно, что для Яндекса 500 тысяч рублей – это не деньги, но вот репутационные потери могут быть куда более крупными.