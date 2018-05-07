Легковые и грузовые автомобили Volvo будут общаться между собой

Легковые и грузовые автомобили Volvo будут общаться между собой

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Между машинами Volvo Cars и Volvo Trucks налажен обмен данными, что положительно сказалось на их функциональности.

Напомним, в настоящее время владельцем Volvo Cars является китайский концерн Geely, тогда как Volvo Truck подконтрольна шведской AB Volvo. Правда, ранее мы сообщали, что Geely стал крупнейшим акционером AB Volvo.

Volvo Cars and Volvo Trucks share live vehicle data to improve traffic safety

Сейчас производители анонсировали объединение своих облачных сервисов, что позволит наладить между автомобилями обмен данными в реальном времени. Таким образом, легковые и грузовые автомобили Volvo в дальнейшем будут оповещать Сеть об аварийной остановке, при этом информация передается анонимно – про какой именно автомобиль идет речь сообщаться не будет.

Volvo Cars and Volvo Trucks share live vehicle data to improve traffic safety

Например, если машина по какой-либо причине остановилась посреди дороги, у водителей других автомобилей Volvo, будет предупреждающая информация об этом, например, перед поворотом или туннелем, ограничивающим прямую видимость. Безопасность на дороге повысится, поскольку у водителей будет возможность начать торможение заранее.

Volvo Cars and Volvo Trucks share live vehicle data to improve traffic safety

В будущем автомобили будут получать предупреждение о скользко дороге или тумане аналогичным способом.

Volvo Cars and Volvo Trucks share live vehicle data to improve traffic safety

Так что, уже в текущем году «легковушки» Volvo, в оснащение которых входит система Hazard Light Alert, будут получать от грузовиков Volvo данные. Система входит в список стандартного оборудования с 2016 года на моделях 60-й и 90-й серий, а также на кроссоверах XC40 в исполнении для шведского и норвежского рынков. Включение грузовиков в сеть увеличит охват системы и позволит водителям заблаговременно избегать опасности.

Ранее портал «Колеса.ру» рассказывал о планах Geely наладить сборку кроссоверов Lynk&Co в Европе на бельгийском предприятии Volvo.

Теги: Новинки , Volvo
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