Mercedes-AMG построит спорткар с двухлитровым турбомотором

В портфеле Mercedes-AMG в настоящее время представлено более 55 моделей, обладающих по-настоящему спортивным характером, но спорткаров в этом «табуне» всего два. Топовый Project One, который, по сути, является гоночным болидом Формулы-1, адаптированным для езды на гражданских дорогах, за 2 275 000 евро, а также Mercedes-AMG GT с ценником приблизительно в 20 раз меньше, позиционируемый в качестве соперника Porsche 911.

1 / 3 Mercedes-AMG GT 2 / 3 Mercedes-AMG GT 3 / 3 Mercedes-AMG GT

Сейчас же стало известно, об этом сообщил британский ресурс Autocar, что подразделение Mercedes-AMG намерено построить еще один спорткар. Он займет место ниже AMG GT и будет соперничать на рынке c Porsche Cayman и Boxster.

Предполагается, что новый спорткар получит «мягкую» гибридную силовую установку с двухлитровой «турбочетверкой», стартер-генератором и 48-вольтовой электросистемой. Такая система, в зависимости от версии, будет выдавать 300-400 л.с. Скорее всего, силовая установка будет сочетаться исключительно с роботом с двойным сцеплением и задним приводом. Вероятно, двигатель будет позаимствован у хот-хэтчей AMG A35 и A45.

В Mercedes-AMG еще не приняли решение по компоновке машины. Есть идея популяризации спорткара с помощью гонок, для чего планируют создать болид по спецификациям GT4, который будет существенно дешевле текущего AMG GT4 за 198 850 евро (около 14 440 000 рублей по текущему курсу), то есть, предпочтительнее среднемоторная компоновка. Хотя, не исключается традиционная схема с передним расположением мотора, но в пределах колесной базы. Второй вариант дешевле в разработке, но хуже подходит для гонок.

1 / 2 Porsche 718 Cayman 2 / 2 Porsche 718 Boxster

Цена Porsche Cayman и Boxster составляет 52 000 и 54 000 евро (3 778 000 и 3 924 000 рублей), соответственно. В прошлом году в Европе было продано 8 438 таких спорткаров, а за пять месяцев 2018 года объем продаж составил 4 383 единицы. Для сравнения владельцами Mercedes-AMG GT стали 2 443 европейца, а Porsche 911 разошелся тиражом 15 053 экземпляра. Правда, AMG GT на рынке Германии стоит минимум 118 000 евро (около 8 574 000 рублей), что на 20 000 евро дороже самого доступного 911-го.

Напомним, последней новинкой Mercedes-AMG стала «четырехдверка» GT 4-Door Coupé, которая должна составить конкуренцию Porsche Panamera.