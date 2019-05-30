Молодые россияне не спешат приобретать автомобили
Как отмечают авторы исследования, чаще всего интерес к покупке автомобиля проявляют мужчины — 70% всех звонков в дилерские центры поступают именно от них, женщины звонят в 2,3 раза реже. На протяжении всего поиска пользователи активно интересуются конкурентами, особенно в день звонка — пиковый показатель достигает 75%. При этом, покупатели сравнивают не только московские центры продаж, но и различные автомобильные марки — так, один человек одновременно рассматривает в среднем три варианта.
В большинстве случаев пользователи не знают конкретных брендов автодилеров и отдают предпочтение тем компаниям, в названии которых присутствует слово «дилер». Несмотря на то, что большинство дилеров имеет собственные мобильные приложения, пользователи по-прежнему предпочитают звонить и узнавать различные детали после просмотра всей информации на персональном компьютере (52%). Мобильные телефоны и планшеты используются для изучения предложения реже — с них делается 42% и 6% запросов соответственно. При этом за неделю до звонка в дилерский центр 57% потенциальных покупателей делали транзакционные запросы.
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