Молодые россияне не спешат приобретать автомобили

Всего 4% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет задумываются о покупке автомобиля, в возрастной группе от 25 до 34 лет таких в семь раз больше — 28%. Чаще всего о готовности приобрести личный транспорт заявляют люди старше 35 лет (32%). Такой вывод содержится в совместном исследовании компаний Calltouch и «Яндекс.Авто», которые проанализировали данные 68 дилерских центров в Москве.

Как отмечают авторы исследования, чаще всего интерес к покупке автомобиля проявляют мужчины — 70% всех звонков в дилерские центры поступают именно от них, женщины звонят в 2,3 раза реже. На протяжении всего поиска пользователи активно интересуются конкурентами, особенно в день звонка — пиковый показатель достигает 75%. При этом, покупатели сравнивают не только московские центры продаж, но и различные автомобильные марки — так, один человек одновременно рассматривает в среднем три варианта.

В большинстве случаев пользователи не знают конкретных брендов автодилеров и отдают предпочтение тем компаниям, в названии которых присутствует слово «дилер». Несмотря на то, что большинство дилеров имеет собственные мобильные приложения, пользователи по-прежнему предпочитают звонить и узнавать различные детали после просмотра всей информации на персональном компьютере (52%). Мобильные телефоны и планшеты используются для изучения предложения реже — с них делается 42% и 6% запросов соответственно. При этом за неделю до звонка в дилерский центр 57% потенциальных покупателей делали транзакционные запросы.