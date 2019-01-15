На российском заводе General Motors могут наладить производство Opel

Предприятие в Санкт-Петербурге купила российская компания «Юнисон Авто Рус», принадлежащая белорусско-британскому «Юнисону».

Завод американского концерна GM в посёлке Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга простаивает с 2015 года: тогда компания объявила об уходе с российского рынка марки Opel и внушительного сокращения модельной линейки Chevrolet, а предприятие решили законсервировать. В ноябре прошлого года стало известно о том, что покупатель на эту площадку нашёлся, однако название компании официально не объявляли.

Теперь стало известно, что купить петербургский завод планирует российская компания «Юнисон Авто Рус» (юрлицо зарегистрировано в Северной столице), которой владеет белорусско-британский «Юнисон». Соответствующую сделку одобрила Федеральная антимонопольная служба: в ведомстве пришли к выводу, что это не приведёт к ограничению конкуренции.

Отметим, примерно треть (30%) ООО «Юнисон Авто Рус» принадлежит белорусской компании «Юнисон Авто», которая официально занимается продажей автомобилей Zotye. Ещё по четверти (по 25%) – у председателя набсовета «Юнисона» Алексея Ваганова и Владимира Ботвинко, ранее работавшего в крупных белорусских нефтяных компаниях. Оставшимися 20% владеет зарегистрированная в Великобритании «Баксуорт Трэдинг Лимитед».

1 / 2 На фото: Zotye Coupa 2 / 2 На фото: Zotye Coupa

На белорусском заводе «Юнисон» сейчас налажен выпуск машин французских марок Peugeot и Citroen, американских Cadillac и Chevrolet, а также китайской Zotye.

Любопытно, какие же автомобили производитель намерен выпускать в Санкт-Петербурге? Вряд ли это будут дорогостоящие модели Cadillac и премиальный Chevrolet Tahoe – их и так выпускают в Беларуси по сути для российского рынка. При этом локализация производства не сделает их намного дешевле, а значит, вряд ли поможет увеличить продажи. У PSA в России есть свой недозагруженный завод в Калуге, где налажено производство легковых и коммерческих автомобилей Peugeot и Citroen.

Вариант с Zotye в целом возможен, в случае, если китайский производитель решит начать более активно продвигаться на российском рынке. Кстати, за прошлый год продажи бренда у нас выросли на 192%. Хотя в количественном выражении показатели не столь внушительны: за 2018-ый было реализовано всего 3 175 единиц. Так что нашему рынку на сегодняшний день хватает и тех машин, которые к нам импортируются.

1 / 2 На фото: актуальная версия Opel Astra 2 / 2 На фото: актуальная версия Opel Astra

Пожалуй, наиболее вероятно то, что на наш рынок вернётся Opel (бренд сейчас принадлежит PSA). Автомобили под этой маркой могут начать выпускать в Петербурге, ведь до закрытия предприятие выпускало модели GM – Opel Astra и Chevrolet Cruze. К тому же, хоть Опель и ушёл с нашего рынка несколько лет назад, в стране продолжают функционировать его сервисные центры, он не забыт и пользуется спросом на вторичном рынке. К тому же завод компании «Гестамп Северсталь Всеволожск» в Ленинградской области ранее занимался производством кузовных деталей для моделей Opel и наверняка готов возобновить работу по этому направлению.

В петербургский завод GM было вложено около 300 млн долларов. Предприятие изначально было рассчитано на ежегодный выпуск 98 тысяч машин, при этом была возможность нарастить мощности до 230 тысяч единиц в год. Как ранее предполагал Kolesa.ru, не исключена возможность того, что «Юнисон» захочет сделать эту площадку мультибрендовой.