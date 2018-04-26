Названы самые крутые автоинтерьеры 2018 года

Сотрудники издания, как правило, оценивают интерьеры по уровню комфорта, эстетической составляющей, эргономике, качеству материалов и исполнения, но для очередного рейтинга подход слегка изменился – отбирались по-настоящему «яркие» варианты. Места автомобильным интерьерам, представленным в десятке, не присуждались, поскольку автомобили принадлежат к различными ценовым сегментам. Итак, дальше мы перечислим модели, интерьеры которых в этом году посчитали лучшими.

Chevrolet Equinox за 36 375 долларов (приблизительно 2 283 000 рублей по актуальному курсу). Продажи кроссовера третьей генерации стартовали в Соединенных Штатах в начале прошлого года. Кстати, модель ожидается на российском рынке. Салон Equinox похвалили за премиальные материалы, контрастную двухтональную обивку, функциональную информационно-развлекательную систему и богатое оснащение.

Корейский кросс Hyundai Kona с ценником 29 775 долларов (около 1 881 000 рублей) стал самой доступной моделью в списке. Контрастные акценты и прострочка оживили недорогой интерьер. Также продумано расположение кнопок на передней панели и установлена качественная «мультимедийка» с 8-дюймовым тачскрином.

Премиальный кроссовер Infiniti QX50 новой генерации тоже попал в список. При цене 58 195 долларов (3 652 000 рублей) автомобиль получил удачные цветовые схемы, играющие также и функциональную роль, разделяя пространство с помощью материалов с различной фактурой. Да и сами материалы высокого качества с хорошей текстурой у кожи, замши и натурального дерева с открытыми порами. А еще простор в области ног задних пассажиров и хорошую освещенность, благодаря панорамной крыше.

Kia Stinger тоже попал в список Wards Auto. Эксперты отметили, что у автомобиля за 48 350 долларов (3 034 000 рублей) высокое качество исполнения салона, приятная алюминиевая отделка, отличная боковая поддержка у кресел, хорошо реализованное ПО информационно-развлекательной системы и быстрый «коннект» с мобильными устройствами, а также контрастная обивка как завершающий штрих.

Lexus LS 500 за 89 780 долларов (5 634 000 рублей) демонстрирует японскую философию дизайна с ромбовидной перфорацией, выделяющейся прострочкой и магниевыми вставками. Журналистам также очень понравилась красная обивка версии F Sport.

Внедорожник Lincoln Navigator Black Label стоит 96 570 долларов (6 060 000 рублей). Несмотря на попадание в категорию до 100 тысяч долларов, салон автомобиля назвали «абсолютно сногсшибательным». Здесь применяется высококачественная перфорированная кожа, замша, и отделка из натурального дерева с изящными серебряными инкрустациями. Отмечена также классная «мультимедийка» и удобно-складывающиеся сиденья задних рядов.

Самым дорогим автомобилем в десятке стал Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid за 201 540 долларов (12 648 000 рублей). Качество исполнения, без сомнения, на высоте, но также было отмечено гармоничное сочетание материалов и классная работа сенсорных кнопок на центральной консоли. А функцию массажа в сиденьях этой модели один из журналистов назвал «лучшей в мире».

Range Rover Velar с ценником 91 830 долларов (5 763 000 рублей) тоже попал в список, благодаря белой и темно-синей перфорированной кожаной обивке, а еще вставкам из карбона с вплетенной медной нитью. Высоко была отмечена работа электроники в сочетании с тачпадами в салоне и кресла с массажными функциями.

Toyota Camry с ценником 39 253 долларов (2 463 000 рублей) сменив поколение привлек взгляды экспертов издания, которым понравилась асимметричная передняя панель и хороший набор материалов, например, красная кожа с черными и серебристыми вставками, а еще проекционный дисплей и виртуальная приборка.

Пикапы в США пользуются огромной популярностью, было бы странно, чтобы в списке не было ни одного. Новый Ram 1 500 за 65 945 долларов (4 138 000 рублей) сумел пробиться в список. В версии Limited автомобиль может предложить стильный интерьер с кожей светло-голубого и белого цветов, или, например, металлические решетки, прикрывающие динамики аудиосистемы, а также информационно-развлекательную систему с 12-дюймовым сенсорным экраном. В общем, редакторы Wards Auto посчитали его достойным для попадания в десятку.