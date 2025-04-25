Независимая лаборатория детально изучила образцы топлива сетевой АЗС в России

На автозаправочных станциях Teboil в Санкт-Петербурге завершилось независимое исследование качества топлива. Аккредитованная лаборатория провела всесторонний анализ бензина и дизельного топлива. Результаты показали: топливо Teboil полностью соответствует действующим стандартам и превосходит ряд ключевых требований по качеству и экологическим показателям*.

Двигатели с прямым впрыском, характерные для европейских и японских моделей, нуждаются в максимально очищенном топливе, иначе возникает риск накопления смол и последующего отказа форсунок. Китайские турбоагрегаты имеют схожую конструкцию и подвержены тем же проблемам. Топливо высокого качества, которое мы исследовали, минимизирует эти риски. Дмитрий Гусев заместитель председателя Наблюдательного совета Ассоциации «Надёжный партнёр»

Эксперты независимой лаборатории проанализировали образцы бензинового и дизельного топлива по ключевым параметрам: плотность, фракционный состав, содержание серы и смол, а также октановое и цетановое числа. Результаты оказались впечатляющими – содержание вредных примесей, таких как смолы, оказалось практически в 3,5 раза ниже допустимых российских нормативов. Это минимизирует загрязнение топливной системы, снижает риск коррозии и увеличивает ресурс двигателя. Кроме того, низкий уровень серы, зачастую значительно выше стандартов Евро-5, обеспечивает снижение вредных выбросов, что особенно важно на фоне ужесточения экологических требований. С полными результатами независимого исследования автовладельцы могут ознакомиться на официальном сайте Teboil по ссылке.

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Помимо функциональных характеристик, эксперты отметили высокий запас эксплуатационных качеств топлива Teboil, которое подходит не только для современных сложных двигателей с прямым впрыском, но и для 10- или 20-летних автомобилей.

Плотность бензина находится выше минимально требуемых показателей на несколько процентов (1–4% выше норматива), показатели плотности дизельного топлива также находятся в середине и ближе к максимальным значениям относительно стандартов. Помимо этого, был подтверждён оптимальный фракционный состав, который нужен для обеспечения качественного и быстрого запуска двигателя, плавного и равномерного разгона автомобиля, оптимального расхода топлива. В совокупности это подтверждает корректный качественный состав топлива и оптимальные потребительские свойства продукции. Дмитрий Гусев эксперт топливно-энергетического комплекса и заместитель председателя Наблюдательного совета Ассоциации «Надёжный партнёр»

*Согласно параметрам и стандартам ТР ТС 013/2011 и ГОСТ 32511-2013 с изм.№1

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