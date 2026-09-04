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  • Новый Jensen Interceptor представлен в трековой версии GTX, дорожное купе тоже будет

Новый Jensen Interceptor представлен в трековой версии GTX, дорожное купе тоже будет

04.09.2026 134 0 0
Новый Jensen Interceptor представлен в трековой версии GTX, дорожное купе тоже будет

Британская компания Jensen из города Банбери (графство Оксфордшир) представила первую за четверть века полностью новую модель — трековое купе Interceptor GTX. Позже появятся дорожные версии Interceptor GT и Interceptor GTR. Новая модель сделана с оглядкой на историческое наследие марки Jensen и классического купе Interceptor, производство которого завершилось 50 лет назад.

Оригинальная компания Jensen Motors была основана в 1934 году, а Interceptor стал её наиболее известной моделью, он выпускался с 1966 по 1976 год. На нашем сайте есть целых два исторических материала, посвящённых истории компании Jensen вообще и модели Interceptor в частности: один — от Дмитрия Лаврёнова, второй — от Влада Самарина. Здесь мы лишь вкратце скажем, что Jensen Interceptor в версии FF стал первым в мире серийным легковым автомобилем с полным приводом, но большинство выпущенных экземпляров Interceptor имеют всё-таки классический задний привод.

После завершения производства модели Interceptor в 1976 году компания Jensen фактически прекратила своё существование из-за финансового кризиса, он привёл к её дроблению и продаже части активов. В начале 2000-х была предпринята попытка возрождения и представлен родстер Jensen S-V8, но его выпустили тиражом всего 20 экземпляров, на этом дело заглохло, последующие попытки возрождения тоже не были удачными. Сегодня британская марка принадлежит компании Jensen International Automotive (JIA), она с 2010 года занимается реставрацией классических моделей Jensen (в основном это различные версии Interceptor) и делает на их базе рестомоды.

Новый Jensen Interceptor в версиях GT (слева), GTR (в центре) и GTX (справа)

В январе этого года JIA объявила о намерении выпустить полностью новую модель, и вот сегодня состоялась её премьера. Новый Jensen Interceptor — это довольно крупное заднеприводное купе длиной около 5,2 м, в его основе лежит клееная пространственная рама из экструдированных алюминиевых профилей, а большинство наружных панелей выполнены из углепластика. Синяя машина на фотографиях — это сугубо трековый Jensen Interceptor GTX, не предназначенный для дорог общего пользования. Он пойдёт в производство первым — ориентировочно в 2028 году, затем на рынок выйдет базовое дорожное купе Jensen Interceptor GT и версия GTR, ориентированная на трек, но имеющая доступ на дороги общего пользования.

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Двигатель у Jensen Interceptor GTX расположен спереди, а коробка передач отнесена к заднему мосту для получения оптимальной развесовки. Весит спорткар порядка 1650 кг. Двигатель поставляет американская компания Late Model Engines из штата Техас — это 6,8-литровый бензиновый V8, оснащённый 2,7-литровым приводным нагнетателем типа Roots. Основой для этого двигателя послужил джи-эмовский нижневальный 6,2-литровый V8 LT2, но от него в итоге осталось только около 20% оригинальных деталей. Двигатель будет выдавать от 973 до 1217 л.с. в зависимости от настройки, крутящий момент может достигать почти 1500 Нм.

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Коробка передач — 6-ступенчатая гоночная «секвенталка» с прямозубыми шестернями от литовской компании Samsonas Motorsport. Эта коробка издаёт сильный вой при работе, но разработчики полагают, что для трекового автомобиля это скорее плюс, чем минус — пилот будет сильнее эмоционально вовлечён в процесс управления. Коробку с двигателем соединяет углепластиковый карданный вал. Дифференциал — самоблокирующийся Wavetrac.

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Подвеска — на двойных поперечных рычагах «по кругу» с регулируемыми вручную амортизаторами Nitron. Дисковые вентилируемые тормоза с насечками — от AP Racing, на передней оси используются 6-поршневые суппорты, на задней — 4-поршневые. 20-дюймовые кованые колёса обуты в шины Michelin Pilot Sport 4S.

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Версия GTX имеет очень агрессивное аэродинамическое оперение — одно только огромное антикрыло на корме способно создавать более 350 кг прижимной нагрузки. Салон трекового автомобиля выполнен в соответствии со всеми требованиями FIA. Каким будет «гражданский» интерьер, пока неизвестно.

Jensen Interceptor GTX на данный момент пребывает в статусе прототипа, впереди у него напряжённый цикл доводочных испытаний. Цена будет в районе 850-950 тысяч фунтов стерлингов.

Jensen Interceptor GT
Jensen Interceptor GT
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Jensen Interceptor GT
Jensen Interceptor GT
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Jensen Interceptor GT
Jensen Interceptor GT
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Дизайн нового Jensen Interceptor разработала британская студия Avant Design. Рендеры дорожного Jensen Interceptor GT обещают весьма привлекательную внешность, при этом многие эксперты и автолюбители отмечают, что спереди новый Interceptor похож на Chevrolet Camaro последних поколений. Дорожное купе будет вмещать четырёх седоков и иметь четыре двери. Задние двери очень короткие, как у Mazda RX-8, и открываются в противоположную передним сторону.

Jensen Interceptor GT

Если бизнес Jensen не завязнет в финансовых неурядицах, то возрождённая британская марка сможет составить достойную конкуренцию Aston Martin и Bentley.

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