Компания Osram объявляет о начале продаж портативного очистителя воздуха AirZing Mini . С помощью ультрафиолетового излучения устройство устраняет до 99% аллергенов, химических эмиссий, бактерий и вирусов и успешно борется с неприятными запахами. Этот прибор – компактное и эффективное решение для дезинфекции салона автомобиля и других закрытых пространств – от платяного шкафа до купе поезда или рабочего места в офисе.

Партнерский материал

В последнее время вопрос гигиены и обеззараживания приобрел принципиально новое значение в жизни людей. Дорогие отели указывают на регулярную дезинфекцию в качестве конкурентного преимущества, магазины и салоны красоты закрывают для проветривания и обеззараживания, в офисах и на предприятиях устанавливают бактерицидные рециркуляторы. Однако забота о собственной безопасности всегда будет в первую очередь личной ответственностью человека, и появление современных гаджетов, облегчающих эту задачу, вполне закономерно. Одним из первых таких устройств на рынке стал высокотехнологичный миниатюрный прибор AirZing Mini от немецкого бренда.



Найти и обезвредить

Обычные очистители воздуха – например, автомобильные салонные фильтры или комнатные кондиционеры – используют принцип механической фильтрации. Воздух в них прогоняется через специальные фильтры, которые задерживают частицы загрязнений. Эти фильтры не обеспечивают эффективность дезинфекции при очень маленьких размерах частиц, как у вирусов. К тому же фильтры в них необходимо регулярно менять, иначе со временем они становятся дополнительным источником загрязнения.

AirZing Mini от OSRAM работает по другому принципу. Для обеззараживания воздуха в нем применяется фотокаталитическая технология: прибор оснащен ультрафиолетовыми светодиодами, которые генерируют UVA-излучение с длиной волны от 360 до 370 нанометров. Ультрафиолет контактирует с фильтром из диоксида титана, в результате чего уничтожаются вирусы, бактерии, летучие органические соединения и частицы, несущие неприятные запахи. Реакция происходит в закрытом корпусе, поэтому включать прибор можно в присутствии людей – это абсолютно безопасно.

AirZing Mini также уничтожает формальдегид – токсичное для человека летучее вещество, которое содержится в табачном дыме, автомобильных выхлопах, газовых выбросах промышленных и химических предприятий и может выделяться из пластика и отделочных материалов, предметов мебели и повседневного обихода.

Фотокаталитическая реакция не расходует ресурсы устройства. AirZing работает без замены составляющих на протяжении нескольких лет: прибор можно разобрать, промыть водой из-под крана, просушить и включить снова.

Мобильная дезинфекция

Очиститель воздуха OSRAM AirZing Mini представляет собой небольшое компактное устройство размером с яблоко: его диаметр 8 см, а вес 120 граммов. Встроенный в корпус магнит надежно фиксирует прибор на держателе для смартфона, можно установить AirZing на вентиляционную решетку приборной панели автомобиля – крепеж входит в комплект. Питается гаджет-дезинфектор через разъем USB Type-С, в том числе от ноутбука, потребляя всего 2,5 Вт электроэнергии.