Платные дороги в РФ пользуются спросом. Скоро к ним присоединится ещё одна – трасса М-12

На территории РФ на сегодняшний день насчитывается несколько платных дорог, в дальнейшем их количество будет только расти. В частности, одним из приоритетных проектов, который сейчас реализует госкомпания «Автодор», является строительство новой федеральной трассы, которая свяжет между собой Москву и Казань, а также пройдёт через ряд других городов.



Если в 2020 году операторы платных дорог волновались, что не смогут собрать нужную сумму, так как из-за «ковидных» ограничений движение стало менее интенсивным, то в 2021-ом подобных сомнений, судя по всему, не было. Как сообщает «Коммерсант», совокупное количество проездов по всем платным участкам и дорогам в стране превысило отметку в 400 млн.

На участках, находящихся в доверительном управлении госкомпании «Автодор» в 2021 году было зафиксировано 213 млн проездов автомобилей: этот показатель на 53% выше, по сравнению с результатом 2020 года. Стоит отметить, что под «проездом» понимаются все пересечения пунктов взимания платы (со шлагбаумами), а также рамки системы free flow (останавливаться при их проезде не надо).



Судя по отчёту госкомпании, самой востребованной остаётся платная трасса М-4 «Дон»: на неё пришлось 125 млн проездов в прошлом году. Наиболее популярным участком стал тот, что находится в Подмосковье (с 21-го по 93 километр). Здесь в августе через пункт взимания платы на 71-м километре в сутки проезжало около 82,7 тыс. машин. Кроме того, сообщается, что на платные участки автодороги М-3 «Украина» пришлось 11,7 млн проездов (на 13% больше), а на М-11 «Нева» (от Солнечногорска до Санкт-Петербурга) – 19,5 млн проездов (на 12% больше, чем годом ранее).

В Автодоре отметили, что этот солидный «плюс» можно объяснить восстановлением трафика после снятия ограничений, которые действовали в 2020 году. Кроме того, для движения летом 2021-го был открыт последний участок ЦКАД. В целом на Центральную кольцевую автодорогу в прошлом году пришлось 56 млн проездов (здесь работает «безбарьерная» система free flow).



Увеличение показателей зафиксировано также и на Северном обходе Одинцово (оператор – АО «Новое качество дорог») и на Западном скоростном диаметре (ЗСД, концессионер – «Магистраль Северной столицы»), здесь считаются проезды или трансакции. На Северном обходе Одинцово было зафиксировано более 23 млн (на 26,4% больше, чем в 2020-ом, а также на 11,3% больше, чем в 2019 году). В свою очередь, на ЗСД было зафиксировано 105 млн трансакций («плюс» 17% к результату предыдущего года и «плюс» 10% – к показателю 2019-го). Оператор участка трассы М-11, проходящего от Москвы до Солнечногорска (Северо-западная концессионная компания, СЗКК) отчиталась о количестве автомобилей, проехавших по дороге – около 20 млн, что на 35% больше, чем в 2020 году. Предположительно, здесь речь идёт примерно о 68-70 млн проездов за год.

Если стоимость проезда по платным дорогам не будет резко расти, то в дальнейшем число проездов по платным трассам в России, вероятно, продолжит расти. Так, в ближайшие годы в эксплуатацию планируется сдать новую федеральную скоростную автодорогу М-12 (официальное название она получит позже). Напомним, первый участок этой магистрали госкомпания намерена открыть для движения уже в 2022-ом: им станет обход Орехово-Зуево. Отрезок пройдёт от Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) до пересечения с трассой А-108.

