Новая модификация SUV, получившая полноприводную систему, будет представлена в РФ в двух исполнениях – Актив и Прайм.

Марка Tenet, являющаяся одним из совместных проектов российского холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo, появилась на российском рынке в феврале 2025 года. Её нынешняя линейка включает в себя бизнес-седан и несколько кроссоверов. Одним из них является паркетник Tenet T4L, появившийся в продаже в РФ в конце минувшей весны. Теперь линейка этой модели готовится пополниться за счёт новой модификации.

На фото: кроссовер Tenet T4L

Стоит напомнить о том, что Tenet T4L изначально был представлен на рынке исключительно с передним приводом. Совсем скоро в гамме появятся варианты с полным приводом: их производство стартовало на заводе в Калуге ещё в прошлом месяце. У новой модификации под капотом находится 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л.с. (максимальный крутящий момент – 210 Нм). В пару ему положена семиступенчатая автоматическая коробка передач DCT (у переднеприводного SUV – шестиступенчатый робот с двумя сцеплениями «мокрого» типа).

Новую версию кроссовера Tenet T4L снабдили интеллектуальной системой полного привода Torque-on-Demand, которая может при необходимости подключать заднюю ось и регулировать распределение крутящего момента между колёсами. Этой модификации помимо трёх базовых ездовых режимов – Эко, Стандарт и Спорт – положены ещё дополнительные – 4х4, Снег и Грязь.

На фото: салон Tenet T4L

Полноприводный Tenet T4L выйдет на российский рынок в двух исполнениях. Стартовой версии Актив положены: 18-дюймовые литые колёсные диски, светодиодная оптика, датчики света и дождя, задние парктроники, функция бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой, камера заднего вида, климатическая установка с 8-дюймовым сенсорным блоком управления на центральной консоли, а также акустика с шестью динамиками и табло на передней панели, объединяющее виртуальную приборку и мультимедийный тачскрин диагональю 10,25 дюйма.

Вариант полноприводного T4L в исполнении Прайм снабдили: системой кругового обзора 360°, двухзонным климат-контролем, передними датчиками парковки, электроприводом складывания наружных зеркал, подогревом второго ряда сидений, водительским креслом с электрорегулировками в шести направлениях, а также устройством для беспроводной зарядки смартфонов.

Модели положены фронтальные и передние боковые подушки безопасности, комплект водительских ассистентов; помимо этого, полноприводный кроссовер Tenet T4L может использовать тягово-сцепное устройство с максимальной массой буксируемого прицепа до 750 кг. Ещё такой автомобиль получил блок телематики и зимним пакет, который помимо подогрева сидений и руля, включает в себя обогрев лобового стекла и форсунок омывателя.

Производитель обнародовал цены обеих версий полноприводного кроссовера Tenet T4L, правда, пока только с учётом действующих скидок. Так, за стартовый вариант просят 2 504 000 рублей, а покупка топового исполнения обойдётся как минимум в 2 670 000 рублей. Рекомендованные розничные цены станут известны позже.